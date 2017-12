150 cosas que no quiero, no debo ni puedo olvidar

El Frente Amplio está adormecido.

No me canso de gritar que jamás vi un gobierno tan incapaz para difundir sus logros. Tabaré me decía en México, hace un mes, que confía en que cuando llegue el momento, los uruguayos recordarán las cosas buenas que se hicieron. ¡No, Tabaré! ¡Los uruguayos somos especialistas en recordar cosas malas, no cosas buenas, las metidas de pata y no los aciertos, lo que nos falta y no lo que logramos, el título y no las ceibalitas, el short y no el cable de fibra óptica, las firmas de Michelle y no el rescate de trabajadores rurales y domésticas de la explotación blanquicolorada!

Cuando comencé a investigar y enumerar estos logros me asombré. Eran más de los que preveía; pero si no se difunden adecuadamente, es como si nada se hubiera hecho. La prensa de derecha va ganando la pulseada y nos están haciendo creer que todo está mal, que nada cambió y lo mejor es un cambio, o sea, votar al Partido Nacional. ¿Cambio? Eso sería volver a un pasado nefasto signado por la corrupción, la desesperanza, el caos administrativo y la desigualdad social. Puedo comprenderlo de algunos jóvenes que no vivieron aquella época o eran muy chicos para evaluarla; pero muchos que no son tan jóvenes se están dejando influenciar por la manija.

Si desean leer los otros 126 logros, pueden ingresar a la web de Caras y Caretas, ir al recuadro que dice “Buscar”, escribir “Enrique Ortega Salinas” y dar clic. Allí aparecen todas mis notas. Si están de acuerdo, cada uno aportará mucho si las difunde por todos los medios a su alcance. Si no tenemos presente todo lo que avanzamos, corremos peligro de retroceder; por lo cual, no sé ustedes, pero yo no quiero, no debo ni puedo olvidar.

Que el Frente Amplio continúa abriendo mercados y, casi culminado el año 2017, el volumen de carne exportado por Uruguay aumentó 7% respecto a 2016, llegando a 500.000 toneladas y superando las 440.000 del año anterior, en el que se había registrado el mayor incremento de toda la década. Que pese a estar inmersos en una guerra contra la delincuencia, como todos los países de la región, y por una diversidad de motivos imposibles de tratar ahora, se van logrando avances como la disminución del tiempo de respuesta del servicio 911, de media hora a cinco minutos. Esto se ha logrado al multiplicar por cinco los patrulleros dispuestos en cuatro zonas de la capital y la concentración de la recepción telefónica y del despacho de unidades en un centro unificado. Cuando asumió Eduardo Bonomi, había 20 patrulleros por turno en todo Montevideo. Ahora hay más de 25 en las cuatro zonas y por turno en la capital. A ellos se suman otros patrulleros que no tienen que ver con la zona, sino con otros organismos de la Policía, y se agrega al patrullaje la Unidad Área Nacional con dos aviones y tres helicópteros. Estos no sólo controlan rutas nacionales en zonas con peligro de incendio, sino que dan apoyo operativo en zonas urbanas. Varias veces se detectan delitos desde el aire y en conexión con los vehículos terrestres se ha logrado detener a los delincuentes. Que la Intendencia de Montevideo ha sido sensible al sufrimiento de los animales utilizados por los clasificadores y ya comenzó la entrega de motocarros. Con ello se busca que realicen la tarea de recolección sin usar caballos. El plan de erradicación de los carros cinchados por equinos prevé la adopción de los caballos con exigencias para su cuidado. ¿Un tema menor? No para mí. “La evolución de una sociedad se mide por la manera en que trata a sus animales”, decía Mahatma Gandhi. Que Montevideo es la ciudad que tiene mejor nivel de saneamiento en toda América Latina, lo cual implica un gran avance en higiene y control de enfermedades. Que según la empresa Cifra, 57% de los uruguayos considera que el sistema de salud mejoró en los últimos diez años; en tanto que 56% afirma que la atención de ASSE mejoró en ese período y 67% está de acuerdo con la gestión de la actual dirección del organismo. Que en 1995 (cuando finalizaba el gobierno de Lacalle) el salario mínimo nacional (SMN) era de $ 625 y con ello se podía comprar 95 litros de nafta súper. Que en 2000 (cuando finalizaba el gobierno de Sanguinetti) el SMN era de $ 1.060 y se podían comprar menos: 72 litros de nafta. Que en 2005 (cuando finalizaba el gobierno de Batlle) el SMN era de $ 2.500 y se podían comprar menos: 69 litros. Que en 2009 (ya con el Frente Amplio) el SMN era de $ 4.441 y se podían comprar 154 litros.Que en 2015 el SMN era de $ 10.000 y se podían comprar 235 litros; en 2017 el SMN es de $ 12.265 y se pueden comprar 267 litros de nafta.¿Nada cambió? Que antes de la era frenteamplista todos pagábamos IRP. No existía el mínimo no imponible, no era escalonado ni admitía descuentos. Que Uruguay, de acuerdo a la ONU, es el país menos desigual en América Latina. El factor determinante de esto ha sido el ingreso salarial, el cual creció gracias a la negociación colectiva boicoteada por los blancos cuando fueron gobierno. El 40 % más pobre de Uruguay duplicó en términos reales sus ingresos con los gobiernos frenteamplistas, a la vez que todos los salarios crecieron 55% por encima de los precios. Que estando a fines de 2017 ya se completó 65% de las obras del Antel Arena, un moderno complejo con capacidad para 10.000 personas que se inaugurará a mediados de 2018 y nos permitirá aspirar a ser sede del Mundial de Básquetbol de 2023. El complejo será utilizado no sólo para eventos deportivos, sino también para congresos y recitales. Rodeado por un predio de nueve hectáreas, también tendrá un parque con juegos, canchas de básquetbol y fútbol, bicisenda y pistas de skate y patinaje. Que el gobierno frenteamplista está apostando fuerte a la incorporación de avances tecnológicos que modernicen nuestro sistema de transporte automotriz protegiendo el medioambiente, y en esa línea ya impulsa la siguiente gran revolución: la de la movilidad eléctrica. Con esto se acentúa el proceso de transformación de la matriz energética iniciada hace pocos años. Los vehículos eléctricos por ahora cuestan más que los convencionales, pero los costos operativos y de mantenimiento son muy inferiores y gastan entre ocho y diez veces menos por kilómetro que uno de combustible.

Ya se ha desarrollado un plan piloto con cuatro taxis eléctricos, que reducen costos de mantenimiento: no requieren cambio de aceite, filtros ni correas y consumen un tercio de energía respecto a los taxis a combustible, gastando seis veces menos por kilómetro recorrido, permitiendo el ahorro de US$ 14.250 al año.

Que los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de Transporte y Obras Públicas (MTOP) están desarrollando el GEF 6, un proyecto que busca transformar la movilidad urbana y masificar el ómnibus eléctrico, que reduce la contaminación sonora y la emisión de gases, a la vez que consume, por kilómetro, la tercera parte de energía del ómnibus a gasoil y gasta ocho veces menos por kilómetro recorrido. Que si bien hace unos 20 años que existen los NBE (núcleos básicos evolutivos), que son viviendas precarias adjudicadas a jubilados, el Frente Amplio ha comprendido que no cumplían con las características adecuadas a sus necesidades, por lo que inició planes de realojamiento. En varios casos se constató que los NBE estaban muy alejados del centro de las ciudades, lo cual era un problema para las personas de edad avanzada. Estar distantes, por ejemplo, de un centro de salud, es mortificante para ellos. Por lo expuesto se comenzó a derivar a los jubilados a otras viviendas, entregando aquellas a personas jóvenes que pudieran incorporarles mano de obra y desarrollar su infraestructura. Las nuevas viviendas que se entregan a los jubilados tienen espacios amplios pensados para el uso de sillas de ruedas, jardín, fondo, y están ubicadas en lugares céntricos o con fácil acceso al centro urbano. Que otras soluciones habitacionales son el subsidio por alquiler (habilitado en todo el país y que se incrementa año tras año) y el cupo cama, repartido en 34 hogares o residencias en convenio con el BPS. Que el salario real creció 55,1% desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Que el salario mínimo creció en términos reales (es decir, sin contar lo que se come la inflación) 137% desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Que en 2003, cuando gobernaba el Partido Colorado, 59% de los uruguayos pertenecía a la clase baja y 39% a la clase media. Ya para 2014, y con solo nueve años del Frente Amplio en el gobierno, la clase media creció hasta 68 % y la baja descendió a 27%. La clase alta es 5%. ¿Nada cambió? Que una batería de medidas ha llevado a que los accidentes de trabajo se redujeran de 50.000 en 2012 a 35.000 en 2016. Que el Frente Amplio ha democratizado el acceso a la comunicación, y como ha señalado Ernesto Murro, “hasta hace pocos años se discutía en Uruguay si los pobres con la plata del Mides podían comprar celulares. Hoy tenemos siete millones de celulares, dos por habitante. Quiere decir que algunos tienen cuatro o cinco.” Que Tabaré, tras dejar la Intendencia de Montevideo, renunció al subsidio que por ley le correspondía. Que Óscar de los Santos donó la mitad de su sueldo durante todo el período en que fue intendente de Maldonado para colaborar con la creación de una universidad en el este. Que José Mujica rechazó la mayoría de su sueldo como presidente de la República y se quedó con $ 20.000, lo cual consideraba necesario para ayudar a unos familiares. Les podrán endilgar muchas cosas, pero nadie podrá decir que se llevaron un peso al bolsillo. No se empobrecieron, pero tampoco se enriquecieron con el poder.

“Dignidad arriba, regocijo abajo”, decía Aparicio Saravia.

Que desde 2010 Uruguay dejó de ser un país de emigración para ser un país de inmigración. Que en 2017 Uruguay volvió a liderar por séptimo año consecutivo el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Latinoamérica y se ubica en la posición 42 entre 176 países. Esto se desprende del reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Medición de la Sociedad de la Información 2017), en el que se destaca el desarrollo de estas tecnologías en el país que, respecto a la medición del año anterior, logró un salto de seis lugares a nivel mundial. Este informe se elabora a partir del Índice de Desarrollo de las TIC, un compendio de 11 indicadores de acceso, uso y habilidades. También se consideran las altas tasas de adopción de la banda ancha fija, en especial la fibra óptica, la mejora de la conectividad internacional con el sistema de cable submarino y el acceso a computadores personales por todos los niños en la educación pública. Que en 2014, y gracias a un proyecto votado por todos los legisladores del Frente Amplio, Uruguay puso fin a la publicidad de tabaco y cigarrillos. Que hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno, las madres solteras y las parejas que vivían en concubinato no cobraban asignaciones familiares. Que el Frente Amplio es el que ha tenido que solucionar la estafa realizada a los cincuentones cuando gobernaban los partidos tradicionales y habilitaron las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Hace unos 20 años, cuando se debatía el tema, conversé con Ernesto Murro en una radio de Montevideo y le pregunté por aquella reforma del sistema jubilatorio. Nunca olvidé su respuesta: “Esto va a perjudicar a los que ahora tienen 30 y pico. Cuando quieran jubilarse, van a cobrar monedas”.

Como bien recuerda Leandro Grille, “por aquella época las personas que tenían menos de 40 años fueron obligadas a adherirse al nuevo sistema de ahorro individual sin que se les computaran los años que ya tenían aportados. Esas personas, que hoy oscilan entre los 50 y 60 años, han sido tan perjudicadas que si se jubilan por el régimen de ahorro individual. van a percibir una jubilación de un monto muy inferior al que recibirían si se jubilaran por el BPS”.

“La ley enviada por el Ejecutivo al Poder Legislativo prevé la desafiliación retroactiva de los estafados, que podrán volver de forma progresiva al BPS, junto con los ahorros que tienen en las Administradoras de Fondos privadas. La solución no es simple ni es gratis.”

No asumamos que los uruguayos conocen todo esto. Cada frenteamplista, como pueda, tiene que poner el alma en difundirlo.

No lloremos mañana si perdemos lo que hoy no supimos defender.