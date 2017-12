180 cosas que no quiero, no debo ni puedo olvidar

Ellos te dirán que no se ha hecho nada y que todo está mal. Incluso sacralizarán la alternancia en el poder como algo positivo per se. Si un partido está haciendo las cosas bien, ¿por qué poner en el poder a otro que ya las hizo mal?

Ellos magnificarán los errores y minimizarán los aciertos. Si el país crece, lo adjudicarán a la buena suerte y al crecimiento regional o mundial; si decreciera, culparían al gobierno, aun cuando la región o el mundo estuvieran en crisis. Ellos te dirán que todo está mal.

El problema no es que lo digan.

El problema es que lo creas.

Ellos, los que llevaron al país al borde del colapso, están en su juego. La pregunta es qué tan proclives somos a caer en el mismo.

El Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 y se hizo cargo de un Uruguay destrozado. Desde entonces, no hemos parado de crecer e ir enmendando errores y horrores, como la explotación laboral de trabajadores rurales y empleadas domésticas, explotación protegida por los legisladores dependientes de la oligarquía rural, urbana y blanquicolorada. En el marco de su política de tierra arrasada (como bien lo ha descrito Leandro Grille), nos dejaron de regalo una bomba de tiempo: la estafa a los hoy llamados cincuentones. No se preocupen. El Frente Amplio lo ha solucionado.

Por todo ello, no sé tú, pero yo no quiero, no debo ni puedo olvidar.

Que fue con gobiernos frenteamplistas que se construyó la Torre Ejecutiva en la plaza Independencia, en donde estuvo paralizada la obra de la Suprema Corte de Justicia durante 30 años. Que también se construyó el Auditorio Dra. Adela Reta, del Sodre, y que el mismo fue construido sobre las ruinas del viejo edificio del Sodre, incendiado y abandonado por un cuarto de siglo. Que también se hicieron reconstrucciones, modernizaciones y obras como el Auditorio Nelly Goitiño, del Sodre, las dos salas del Teatro Solís, la Sala Zitarrosa, el Museo del Carnaval, el de la Memoria, el Espacio de Arte Contemporáneo, el cine Astor, de Paysandú, el Centro Cultural AFE, de Colonia, los teatros Artigas, de Cardona, y 25 de Mayo, de Rocha, las Casas de Cultura de Río Branco, Minas y Mercedes, con el apoyo del Fondo Para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales. Que también se construyeron los accesos del nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco y fue inaugurada la nueva y moderna terminal en 2009. Hoy se trabaja para convertir a nuestro aeropuerto en el primero en autoabastecerse completamente con energías renovables propias, por lo que se planea la instalación de un parque de paneles fotovoltaicos que generará entre tres y cuatro megavatios en cuatro hectáreas inmediatas al aeropuerto. Que también se desarrolló en Uruguay un amplio sistema de generación eólica y cambio de la matriz energética. Que se reconstruyó y recicló el viejo Hospital Maciel. Que se reconstruyó y modernizó el Hospital Pasteur. Que se reconstruyeron ocho pabellones en la Colonia Etchepare y un pabellón en la Colonia Santín Carlos Rossi con el saneamiento de ambas colonias. Que se readecuó el Edificio Libertad como Hospital de Traumas y oficinas centrales de ASSE. Que también se construyó la ruta 102, Perimetral de Montevideo. Que se finalizó el puente de la ruta 1, sobre el río Santa Lucía. Que se construyeron el puente de la ruta 11, sobre el río Santa Lucía, y los accesos al mismo. Que se amplió camino Carrasco desde el aeropuerto hasta arroyo Carrasco. Que también se llevó cabo el bypass de la ciudad de Pando. Que se reconstruyó la ruta 8 entre Treinta y Tres y Melo. Que se construyó la tercera franja de la ruta 9 para tránsito pesado. Que se construyó la ruta 3 entre Flores y San José y varios tramos al norte de Flores. Que se construyó la ruta 22 entre la ruta 1 y UPM. Que se consolidó la doble vía en la ruta 1 hasta la ruta 22 y su ensanche hasta Colonia. Que se construyó la terminal de pasajeros del Puerto de Colonia. Que la ruta Interbalnearia se puso como nueva, señalizada, con alumbrado en toda su extensión, paradas definidas y protegidas y canaletas de hormigón para que drene el agua. Que se construyó el muelle C, en el Puerto de Montevideo. Que se creó el Sistema Nacional de Puertos. Que se construyó el Cudim para la realización de estudios tomográficos por emisión de positrones. Que mientras con Sanguinetti cayeron las industrias textiles, del calzado y el ferrocarril, con el Frente Amplio variasempresas fundidas hoy están siendo trabajadas por sus empleados en cooperativa, caso de Olmos, Funsa y Fábrica de Vidrios, con el apoyo del gobierno. Que gracias al Presupuesto Participativo, millones de pesos de inversión son resueltos por los propios montevideanos mediante voto secreto. Ellos deciden la realización de obras y servicios sociales de interés vecinal, y los proyectos se financian con el presupuesto de la Intendencia de Montevideo. Esto permite un uso democrático de los recursos municipales, porque los ciudadanos pueden priorizar las obras y servicios a ejecutar en su zona. Que al margen de la inversión pública, nuestro país es uno de los que más inversión extranjera directa (IED) recibe en la región de acuerdo al tamaño de su economía, tal como informa Uruguay XXI. También se destaca por ser uno de los que cuentan con mayor porcentaje de utilidades reinvertidas. En la última década, las empresas extranjeras en Uruguay reinvirtieron en promedio 58% de las utilidades generadas anualmente, pese a que nuestra legislación no impone obligaciones en tal sentido. Los estudios revelan que una de las principales causas de la afluencia de IED radica en la seriedad y estabilidad institucional. Por otra parte, Tabaré está recorriendo varios países dando a conocer las ventajas de invertir en Uruguay. Que a diferencia de lo que hacen otros países con los inversores extranjeros, en el nuestro se ponen condiciones para preservar los derechos de los trabajadores. A modo de ejemplo, al negociarse la instalación de la tercera planta de celulosa, se realizó un acuerdo laboral firmado por el Pit-Cnt, la Cámara Metalúrgica, la Cámara de la Construcción, UPM y el gobierno. Con esto le decimos al mundo cómo deben hacerse las cosas en Uruguay y advertimos que no se puede venir a explotar a nuestros trabajadores. Que dentro de los derechos a respetar están el derecho a medio horario de las madres que amamantan y el derecho de los padres a tener licencia por paternidad, algo inexistente en otros países. A partir del 1° de enero de 2016, los trabajadores dependientes tienen derecho a un total de 13 días delicencia por razones de paternidad, de los cuales diez están cubiertos por BPS; en el caso de los trabajadores no dependientes (patrones) tienen derecho a diez días a partir del día del parto. Sin embargo, y a contrapelo de lo que dicen los neoliberales, los inversores siguen llegando. Que esa misma imagen de país serio y responsable ha llevado a Uruguay a ocupar por primera vez en su historia un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, teniendo gran incidencia en la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Si desean leer los otros 150 logros, pueden ingresar a la web de Caras y Caretas, ir al recuadro que dice “Buscar”, escribir “Enrique Ortega Salinas” y dar clic. Allí aparecen todas mis notas. Si están de acuerdo, cada uno aportará mucho si las difunde por todos los medios a su alcance.

No lloremos mañana si perdemos lo que hoy no supimos defender.