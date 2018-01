200 cosas que no quiero, no debo ni puedo olvidar

Con este listado estamos llegando hoy a 200 logros de los gobiernos frenteamplistas; 200 razones para seguir creyendo.

Nadie dice que estemos en el paraíso ni que todos los uruguayos estén pasando bien. Lamentablemente, todavía hay compatriotas en situaciones difíciles, pero dejar de ver lo que avanzamos sería algo sumamente peligroso, porque pese a que el Frente Amplio ha gobernado muchísimo mejor que sus adversarios, la uruguayísima costumbre de ver sólo lo negativo nos puede conducir a una derrota en las próximas elecciones. De ser así, volverán los portavoces de las familias acomodadas, los elegidos de la Asociación Rural, los que se quejan de la “fortuna” que hay que pagar a los peones o empleadas domésticas, lo que quieren aplicar las políticas inmorales de Mauricio Macri y Michel Temer en Uruguay, los que apoyaron dictaduras, los que defendieron a capa y espada a los torturadores y violadores, los que tratan de pichi a una viuda con hijos que recibe algún apoyo del Estado, pero bien que les alegra si se habla de devolución de impuestos o exoneraciones.

Tengo críticas que hacer al Frente, cómo no. Hay leyes o medidas que no comparto. Hay ritmos que no comparto, sobre todo en materia de vivienda. En educación veo los avances, pero no la revolución que quisiera. Veo errores estratégicos. He hecho correr ríos de tinta escribiendo sobre las cosas que no se hacen bien o que faltan; pero no soy ciego: las cosas buenas y muy buenas también están allí y no tengo la menor duda de que es el Frente Amplio la mejor opción en todos los sentidos. Es insólito que alguien hable de cambio y mencione al Partido Nacional. Eso es retroceso. Sin embargo, nos están apedreando el rancho y la manija viene dando resultado. Hay que despertar y contrarrestar cada mentira, cada desinformación, cada ocultamiento de los avances. Por eso, no sé ustedes, pero yo no quiero, no debo ni puedo olvidar.

Que Uruguay es el país más estable en Latinoamérica desde el punto de vista institucional. Que a fines de 2017 Ancap y UTE inauguraron la primera Ruta Eléctrica de América Latina. Los puntos de carga cubrirán todo el país en poco tiempo. Uruguay se convierte así en pionero en el desarrollo de la movilidad eléctrica, avanzando en la eficiencia y diversificación de la matriz energética. Hasta el 21 de marzo de 2018, la carga de vehículos particulares será gratuita en los seis puntos habilitados hasta el momento. Esto es un hecho histórico; pero, claro, los negativos patológicos buscarán restarle importancia. Que de acuerdo a un informe divulgado por Cepal, Uruguay está entre los países de América Latina y el Caribe con menor pobreza. Mientras que la pobreza afecta a 30,7% de los latinoamericanos, en Uruguay ese porcentaje desciende a 9,4%. En Honduras, por ejemplo, 65,7% de la gente es pobre. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, 31,4% de los argentinos (13 millones y medio de personas) vive actualmente en situación de pobreza y 5,9% (2 millones y medio de argentinos), en la indigencia. Que Uruguay es el que presenta la menor proporción de mujeres sin ingresos propios (13,4%), mientras que en países como Guatemala ese porcentaje es 50%. Que en cuanto a la desigualdad social, Uruguay presenta el índice más bajo de la región. El coeficiente de Gini (según el cual cero es la ausencia total de desigualdad y uno la desigualdad máxima) es de 0,467 en la región, mientras que en Uruguay es de 0,397. Que Uruguay no sólo tiene estabilidad institucional, como ya hemos señalado, sino estabilidad financiera. No olvidemos, uruguayos, que cuando gobernaban los partidos tradicionales se fundían bancos, pero no banqueros. No olvidemos a toda la gente que vio esfumarse sus ahorros de la noche a la mañana. Que Chile, Costa Rica y Uruguay son los tres países latinoamericanos con mejor índice en progreso social según la organización social Progress Imperative. Estos tres países se ubican en un progreso social alto, en el que Chile ocupa el lugar 25, Costa Rica el 28 y Uruguay el 31 a nivel mundial. Por detrás de nosotros, en Latinoamérica, están Argentina, Panamá, Brasil, Perú, México, Colombia, Ecuador y Paraguay. Que la empresa de investigación de mercado Ipsos consultó en 2017 a 286 líderes de opinión, entre periodistas y analistas de 16 países de América Latina, sobre cómo estará la economía uruguaya dentro de un año y 59 líderes de opinión señalaron que se mantendrá igual, 29 prevén que mejorará y sólo cuatro que empeorará. La inmensa mayoría de estos líderes de opinión calificó nuestra economía como buena. Que en 2016 más de 270.000 espectadores participaron en casi 500 actividades en el Auditorio Nacional Adela Reta, entre las que se destacaron el Ballet, la Orquesta Sinfónica y la Sinfónica Juvenil. Que casi 500.000 personas participaron en más de 2.800 actividades realizadas en los 127 Centros MEC; la gran mayoría en localidades pequeñas del interior del país. Que tras una década de actividad, más de 90.000 personas cursaron los talleres de Alfabetización Digital, inicialmente en apoyo al Plan Ceibal y, más recientemente, al Plan Ibirapitá, capacitando a las personas de la tercera edad. Que, por año, unos 80.000 jóvenes participan en los Clubes de Ciencia. Que 6.000 jóvenes de barrios desfavorecidos, tanto de Montevideo como del interior, han podido grabar música y producir audiovisuales en forma gratuita gracias a las 19 usinas culturales distribuidas en todo el país. Que en 2017 y con el gobierno frenteamplista, se llegó a un nuevo récord histórico de apoyo a los gobiernos departamentales y municipios, de acuerdo a lo informado por la OPP. Este apoyo del gobierno nacional ha hecho posible desarrollar infraestructuras como la del parque lineal costero de San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, o la firma del acondicionamiento de más de 30 manzanas del barrio Artigas, en Tranqueras, Rivera. Uno de cada siete habitantes de esta localidad verá mejorada su calidad de vida con una recalificación urbana imponente. Según informó la OPP, “en la historia de Tranqueras nunca hubo una inversión tan importante”. Que el programa de tobilleras electrónicas ya se extiende a todo el territorio nacional. Esto, por sí solo, no solucionará del todo el problema de la violencia doméstica (entre otros delitos), pero es un avance importante. Que el gobierno del Frente Amplio ha capacitado en manejo de equipos y situaciones a 3.000 policías que trabajan directamente en materia de violencia doméstica y de género. También se capacitó a 1.500 integrantes de otros organismos. Entre ellos, personal técnico, integrantes del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Nunca antes en la historia del país un gobierno había dado tanta importancia a este tema. Que gracias al esfuerzo mancomunado del gobierno con los operadores privados la industria turística, el rubro continúa avanzando y al finalizar 2017 se alcanzó un nuevo récord de turistas: cuatro millones. Esto implica 20% más de turistas que en 2016. Uruguay es el primer país de América del Sur en número de turistas recibidos en función de su población: 3.328.450 personas visitaron el país en 2016 según un informe de Uruguay XXI. Que los mismos informes señalan también que el movimiento aeroportuario también obedece al crecimiento del número de uruguayos que salen a vacacionar debido a la mejora de su condición económica en los últimos años de gobierno frenteamplista. Que desde el año 2013 todos los uruguayos somos donantes de órganos a menos que registremos nuestra oposición en el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes. Con esta ley de avanzada se reduce el tiempo de espera para concretar trasplantes. Que por todo lo que antecede, y más, la exploración petrolera es histórica. Hoy tenemos ocho empresas internacionales trabajando en la plataforma marítima con una inversión de 2.000 millones de dólares, más la exploración en tierra firme.

Hay más; pero sólo hemos tomado en cuenta los avances importantes. Si desean leer los otros 180 logros, pueden ingresar a la web de Caras y Caretas, ir al recuadro que dice “Buscar”, escribir “Enrique Ortega Salinas” y dar clic. Allí aparecen todas mis notas. Si están de acuerdo, cada uno aportará mucho si las difunde por todos los medios a su alcance.

No lloremos mañana si perdemos lo que hoy no supimos defender.