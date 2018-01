Abogado de Trump gestionó US$ 130.000 para que actriz porno callara intimidades con el actual presidente

El The Wall Street Journal asegura que el abogado personal del actual presidente de Estados Unidos pagó US$ 130.000 a una actriz porno para que callara la relación que había mantenido con el entonces candidato a la presidencia.

Los candidatos al sillón presidencial de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton, estaban en plena campaña electoral cuando el abogado del primero, Michael Cohen debió negociar el silencio de una actriz porno para que no se supiera las intimidades entre ella y Donald.

El pacto de silencio se cerró entre Cohen y el abogado de Stephanie Clifford, Stormy Daniel a todo efecto artístico. Según el The Wall Street Journal, el acuerdo implicaba que la actriz no dijera sus intimidades en público, pero nada dice de que las comente en privado. Parece que fue así como se dio a conocer la relación cuya divulgación corrió por cuenta de sus amigos, no de la implicada. Clifford y Trump habrían mantenido un encuentro sexual que, en el caso del hombre, configuraba adulterio porque fue en el año 2006, luego que el actual mandatario se casara con Melania. En público todas las partes niegan el acuerdo por ser parte del acuerdo, valga la redundancia.