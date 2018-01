Almagro prefiere el enfrentamiento al diálogo

Luis Almagro, secretario general de la OEA, conocido -y reconocido- por no reconocer -valga la redundancia- ninguna de las instancias electorales de la República Bolivariana de Venezuela, llamó a que la oposición no dialogue con el gobierno liderado por Nicolás Maduro, para no convalidar lo que él considera una dictadura: “No puede ser validada una dictadura a partir de ningún mecanismo de diálogo; eso no debe existir en este continente”, afirmó en Miami, en un encuentro con venezolanos radicados en Estados Unidos.

Para Almagro el diálogo es “absolutamente inadmisible” porque “ninguna elección que salga de esta dictadura, en estas condiciones, va a tener un cambio político para el pueblo venezolano; ninguna elección que salga de esta dictadura y con estas condiciones -repitió-, le va a dar soluciones a la gente”. El secretario de la OEA reconoció que Maduro tiene grandes chances de ganar en las presidenciales de 2018 y, sin mostrar el más mínimo rubor, dijo: “Las elecciones representan aplicarle la peor sanción a los venezolanos. No hay peor sanción que se le pueda aplicar al pueblo venezolano que seis años más del régimen de Maduro; eso definitivamente es así”, recalcó sentando un precedente histórico: que un secretario general de un organismo que se supone pacifista, llame al no diálogo o, lo que es lo mismo, a instancias de enfrentamiento.