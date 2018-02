Amenazas a Jorge Díaz: Salle y Viana asumieron defensa del abogado detenido

Los abogados Enrique Viana y Gustavo Salle asumieron este jueves la defensa penal del abogado detenido por la amenaza de muerte contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz. En este marco, los abogados recomendaron a su cliente -un abogado con amplia trayectoria en materia Penal- no declarar ante la fiscal Mónica Ferrero y no acceder al conjunto de escuchas telefónicas recabadas durante la investigación; la decisión se sustenta en la decisión de los abogados de interponer una acción de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), afirmó Salle, en diálogo con Caras y Caretas Portal.

Salle dijo que asumió la defensa de su colega en virtud del extenso vínculo personal entre ambos. Salle ingresó en la Fiscalía de Crimen el 25 de junio de 1980, por intermedio del doctor Fernando Bayardo Bengoa y que a los pocos días conoció a su colega, quien ya ejercía como abogado Penal. “Lo conozco hace 38 años y asumí la defensa cuando se me informó que fue detenido y conducido a la Fiscalía”, afirmó Salle.

El abogado se dirigió hasta la sede de Fiscalía, donde en ese momento prestaba declaración el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en calidad de víctima de las amenazas. Tras la finalización de la ratificatoria, Salle solicitó hablar con la fiscal Ferrero para interiorizarse de la situación. Allí la fiscal le informó los motivos de la detención, pero le planteo que existía un problema. “Usted está en las escuchas”, le dijo Ferrero.

La fiscal se refería a que durante el transcurso de la investigación el teléfono del abogado fue interceptado y se incorporaron varias conversaciones entre ambos con referencias al fiscal de Corte, por lo que eventualmente podía ser citado como testigo. Salle pidió igualmente hablar con el abogado y tras esa conversación se decidió que la defensa fuera asumida por el ex fiscal Enrique Viana. En este contexto, el ex fiscal le recomendó a su cliente no declarar y pidió no acceder a escuchar las escuchas telefónicas. Por el contrario, la defensa pidió escuchar la declaración ratificatoria del fiscal de Corte.

En esa instancia, según Salle, el fiscal de Corte fue preguntado sobre su postura ante la amenaza. Allí Díaz refirió a los presuntos delitos que podían surgir por las expresiones de Ayala y expresó su intención de que se prosiga la indagatoria penal. Al ser preguntado sobre los otros partícipes de las conversaciones, entre ellos Salle, el fiscal de Corte afirmó que no le extrañaban los comentarios, en virtud de las continuas expresiones públicas del abogado sobre su persona, pero que las mismas eran parte de la libertad de expresión de las personas y que no significaban una amenaza. Además, dijo no entender los motivos de la amenaza, salvo que sea por discrepancias con algunas de sus posturas jurídicas.

Ante esto, Salle consideró que no existían impedimentos para asumir la defensa del abogado, por lo que actuará en conjunto con el ex fiscal Viana. “Con mi colega (ahora detenido) hemos tenido conversaciones personales y telefónicas criticando al nuevo CPP y la transformación ideológica del fiscal general; mis valoraciones son públicas y en ellas me mantengo”, dijo Salle. (Según pudo saber Caras y Caretas, la Fiscalía también recabó escuchas telefónicas con conversaciones entre el abogado detenido y Viana).

En relación a las evidencias recopiladas por la Fiscalía, Salle dijo que su cliente no se reconoce como el autor de la llamada telefónica, pero que aguardará la decisión de la fiscal Ferrero de formalizar la investigación para acceder a la evidencia que se recopilaron durante la investigación. Sin embargo, apenas se produzca esa instancia se presentará una acción de inconstitucionalidad contra el actual CPP, ya que será la primera instancia procesal en que estén habilitados para hacerlo, adelantó Salle.

“Este CPP viola la Constitución y ya tenemos un escrito de 42 fojas con nuestros argumentos”. “No podemos aceptar el sistema de juez y parte. Cómo defensa seguimos apegados al artículo 15 y 16 de la Constitución de la República, en los que se establece que lo primero que hay que hacer (cuando una persona es detenida) es declarar ante el juez. Este CPP viola la Constitución ya que no se puede declarar primero ante la Fiscalía”, dijo.

La decisión de no acceder a la evidencia de la Fiscalía procuró que no se utilice la teoría del consentimiento tácito y del acto propio para desestimar la acción de inconstitucionalidad, agregó Salle.