Autoconvocados se manifestaron en Maldonado y Flores

En Maldonado, Javier Falco, presidente de la Asociación Rural de Maldonado, se manifestó sorprendido por la respuesta a la convocatoria. Por su parte, en Flores, la columna de manifestantes superó los cinco quilómetros de extensión.

En diálogo con Radio Uruguay, Falco se mostró gratamente sorprendido por la respuesta dada a la manifestación, pero en cambio se manifestó rescéptico acerca que el gobierno envíe una señal positiva a sus reclamos. De acuerdo al titula de la Asociación Rural de Maldonado, existe una posición “enconada del presidente Tabaré Vázquez y del ministro Astori”.

“La convocatoria de Maldonado nos sorprendió gratamente. Vino mucha más gente de la que teníamos pensada”, contó Falco y se confesó muy escéptico sobre el diálogo con el gobierno y que éste dé una señal positiva”.

En el departamento de Flores se realizó una concentración similar, que incluyó a empresarios y comerciantes locales. El portavoz de los autoconvocados de la localidad, manifestó que el descontento va más allá del agro. Consultado acerca de si se podría hablar de una situación de crisis del sector rural, respondió que “Crisis es una palabra muy amplia. Sí los costos que estamos asumiendo no coinciden con los resultados de nuestras empresas, es que los costos están más vinculados a una necesidad tributaria”.

Requerido acerca de qué se le está pidiendo al gobierno , no dudó en proferir la palabra “respeto”: “Es un reclamo al gobierno. Los que somos bastante apolíticos y a los que no nos pesa la historia partidaria, lo que queremos es una mejora”. Agregó que si este gobierno no toma medidas, eso le va a pesar al Frente Amplio en las próximas elecciones.