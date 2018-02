Bordaberry presentó proyecto que prohíbe designación de familiares

El senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) presentó este viernes un proyecto de ley para prohibir que los jerarcas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y todos los organismos de la Administración Central, así como entes autónomos y servicios descentralizados contraten familiares para cargos de función pública.

El texto tiene tres artículos. El artículo 1 señala: “Prohíbese efectuarse designaciones y contrataciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Estado, que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja” con jerarcas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, empresas públicas o gobiernos departamentales.

El texto establece, en su artículo 2, que refiere a cuando ese familiar haya ingresado al Estado a través de un concurso público. En tanto, el artículo 3 fija un límite para que los familiares de todos los jerarcas que trabajan en el Estado sean desvinculados de la función pública; el límite es el 30 de octubre de 2018.

La exposición de motivos justifica la medida: “los nombramientos de familiares se realizan muchas veces hasta sin disimulo, incluso con el mismo apellido de funcionarios o a personas reconocidas públicamente como sus cónyuges o concubinos […] Los funcionarios no intervienen en el nombramiento de sus parientes, sino que los designan otros funcionarios en otras dependencias, pero en definitiva se puede tratar de un favor, un compromiso, una forma de pago y hasta una orden o mandato”. En este sentido, “no parece un exceso pretender que personas con jerarquía institucional cuenten con equipos técnicos capaces y, claro, de confianza, sin que ello implique nombrar a sus familiares”.

Ejemplos de un lado

En un breve diálogo con la prensa, Bordaberry afirmó que el proyecto “sigue unas directivas de la Unión Europea sobre buenas prácticas, y también sigue lo que se está haciendo en Argentina” en relación a la prohibición de designar familiares en cargos de función pública. El legislador dijo que la prohibición no es sólo para familiares directos, sino que también alcanza a los cónyuges, las parejas, ascendentes y descendientes. “Es aclarar algo que parecería no está claro y que hay que aclarar. Sería un buen mensaje que todo el sistema político lo apoye y lo apruebe”, expresó Bordaberry.

El legislador dijo que la prohibición es para todos los organismos del Estado, incluido el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero también los gobiernos departamentales. En este punto, Bordaberry consideró que esta norma no violentaría la autonomía de las Intendencias, porque “es una norma genérica para todos”. Tampoco violentaría la autonomía del Poder Judicial o del Poder Legislativo. “No me parece que sea así”, dijo Bordaberry.

Afirmó que esta norma no aplicaría para cargos electivos o para casos de ingresos por concurso público. “Otra cosa es (el ingreso) por designación. Acá no hay acuerdo político que valga, se prohíbe directamente. Quizás puede parecer que es un poco drástico un proyecto de ley de este tipo pero necesitamos dar los mensajes adecuados en materia de transparencia, cristalinidad, lucha contra la corrupción”. “Hay que ser más claro. Siempre es bueno que haya claridad para que no hayan dudas, porque de repente algo no es ilegal pero desde el punto de vista ético no es lo adecuado. Entonces elevemos lo que tiene categoría ética a categoría legal entonces nadie puede zafar de eso”, señaló.

“Hay que terminar con esas prácticas. ¿Por qué justo el familiar es la persona adecuada para ocupar un cargo? Sería bueno que terminemos con estas cosas porque es un muy mal mensaje para la ciudadanía desde el sistema político, que empiecen a conocerse casos como estos. Está mal, son mensajes muy equivocados”, expresó.

El legislador utilizó algunos casos para ejemplificar su postura, todos vinculados al Frente Amplio (FA), como ser “el hermano del presidente, el hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el novio de la hija de la ministra de Desarrollo Social”. En este caso, el legislador no mencionó casos similares que ocurrieron en otras filas partidarias, por ejemplo, durante el gobierno de Jorge Batlle -que propio Bordaberry integró- como la designación del hoy senador Jorge Amorin Batlle, sobrino del ex presidente, como ministro de Educación y Cultura.