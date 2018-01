El campo se democratiza: propuesta de nueva gremial entra pisando fuerte

Desde hace días que se escucha decir que el campo no es uno solo. Y también se sabe que no todo el sector está pasando crisis, y que las demandas no son las mismas. Según información publicada por Subrayado, hay una nueva propuesta sobre la mesa que será puesta a consideración este martes 23 en Durazno: la creación del Movimiento Agrario Nacional (MAN).

El MAN entra pisando fuerte. Sacará personería jurídica porque quiere sentarse a negociar con el gobierno: “De aquí en más los productores serán partícipes con voz y con voto y no sólo observadores” y esperan que el MAM sea una “organización independiente y abierta, de convocatoria plural que represente a todas las gremiales del país”. Proponen “un comité de acción permanente al servicio del sector productivo”.

Apenas discutido y aprobado el estatuto, comenzarán con los trámites de personería jurídica y enviarán copia a Presidencia de la República, a los ministerios, a las intendencias y a la Universidad de la República para que se conozca su creación y de qué se trata, a la vez que solicitarán ser convocados para participar en las instancias que se traten los temas referidos al sector.