Carnaval 2018: Arrancó la fiesta de Momo

Comenzó el Carnaval 2018. Y en el Concurso Oficial participarán 37 conjuntos, cuatro menos que el año pasado. No están la murga campeona Don Timoteo ni emblemáticos títulos como Diablos Verdes o La Gran Siete. Sin embargo, están de regreso Los Saltimbanquis después de 20 años. Sólo hay dos debutantes: murga Doña Bastarda y la revista Supernova.

Todo indica que se viene un Carnaval muy murguero. Participarán 37 conjuntos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas; serán cuatro menos que en 2017.

Serán 17 conjuntos en la categoría murgas, dos menos que en la edición del año pasado. No estará la última campeona, Don Timoteo. Tampoco se hace presente una murga señera como Diablos Verdes, ni otra que se ha transformado en tradicional como La Gran Siete. No se presentó La Martingala y no clasificaron en la prueba de admisión La Lunática ni La Buchaca.

Sin embargo, vuelven títulos importantes como Los Saltimbanquis, después de 20 años. Falta y Resto, que se había tomado un año de descanso, llega renovada con seis mujeres en su coro para su “Misa murguera”; reaparece La Bohemia y una debutante, Doña Bastarda, conjunto que actuó en la primera fecha con gran suceso, perfilándose como la revelación en la categoría.

En parodistas, un sólo cambio en cinco participantes: vuelven Los Muchachos y no estarán Los Antiguos. Los parodistas tendrán una buena competencia como es habitual: Nazarenos defiende el título ante los ya nombrados Los Muchachos, Zíngaros, Momosapiens y Aristophanes.

En humoristas, Cyranos defiende su bicampeonato ante Sociedad Anónima, los Chobys y Los Bergoglios, que entraron por la prueba de admisión. No estarán Fantoches ni No te comas los morrones

En revistas competirán cinco grupos: la bicampeona House, La Compañía y Tabú, junto a Madame Gótica y la debutante Supernova (estas dos últimas entraron por la prueba de admisión).

En lo que refiere a negros y lubolos, no estarán Senegal ni Nigeria, pero repiten la campeona 2017 Yambo Kenia, C1080, Sarabanda, Tronar de Tambores, La Carpintera Roh e Integración.

El concurso tendrá dos ruedas de diez fechas, en las que además participarán algunos conjuntos fuera de competencia. Luego de estas dos ruedas, clasifican a la liguilla 24 conjuntos: diez murgas, cuatro conjuntos de negros y lubolos, cuatro parodistas, tres revistas y tres humoristas.

La liguilla tendrá seis fechas de cuatro conjuntos por día.

Y si el tiempo lo permite, los primeros días de marzo estará finalizando el Carnaval 2018.