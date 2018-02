Carnaval 2018: Los principales pases

Como es característico en Carnaval hubo un gran movimiento de componentes, más con algunos conjuntos que no salieron este año; obviamente hay nuevos grupos y otros que vuelven. Pero vamos con las principales altas y bajas en estas festividades de Momo.

Los Saltimbanquis tuvieron el armado de una nueva murga que vuelve tras 20 años. La murga que sale bajo la dirección responsable de Nelson Ferro, con el apoyo de Enrique Espert, llevó a varias figuras: Diego Berardi de Diablos Verdes, Diego Bello, Claudio Rojo, Daniel Lorenzón, Ricardo Villalba (el Canario), Agustín Pittaluga, Marcelo Luzardo y Carlos Barrios, entre otros.

La Bohemia vuelve a salir bajo la dirección de Alfredo Jaureguiverry y Gustavo Torena, otra murga que se armó entera. Salen Cucuzú Brilka, vino el Sapo Laforia desde España y puede salir junto a uno de sus hijos, Damián Laforia; también están Daniel Chiribao, Luis Ortiz, Marcelo Iribarne y Miguel Trabal, con el Loquillo Garrido en la batería junto al Lolito Iribarne.

Curtidores de Hongos también tuvo varios cambios: la llegada de Mauro Coselino en la dirección artística, la vuelta de un histórico como Julio Pérez, la llegada de Martín Grandal y Gustavo Uboldi (el imitador ex Sociedad Anónima). Si bien no es alguien con mucha trayectoria, está Matías García, el hijo del Pájaro García, conductor en Malvín y médico de la selección sub 20 de fútbol.

Patos Cabreros tuvo la vuelta del Conejo Álvaro Pintos más la llegada de Christian Font y Mauro Puig que dejó Sociedad Anónima.

En Momolandia arribaron Emiliano Muñoz, Albino Almirón y el Pollo Martín Perrone vuelve a la murga después de haber estado en sus parodistas Aristophanes. La murga de Cascar Día mantiene en la dirección escénica y arreglos a Martín Gadolinio y tuvo incorporaciones importantes en los técnicos como Coco Vivero en la dirección artística y puesta en escena, así como a Ji mena Terqueza en las letras.

La vuelta de Falta y Resto muestra una gran renovación; continúan históricos como el Mono Orlando Da Costa y la Coca Jorge Nidal, Meandro Castro sigue en la batuta y Felpe Castro en las letras y el coro. El pase más rimbombante es el de Carolina Javier: la Chumbo fue figura en Zíngaros varios años.

En La Gran Muñeca ingresó Fernando Laforia: el exarquero de Atenas dejó el fútbol para salir en la murga. La otra llegada no menos importante fue la del experiente Marcelo Pallares.

La murga de Eduardo Mega tuvo una baja importante, la de Fabricio Speranza.

En Araca la Cana volvió como director escénico Jorge Belando, con un cambio importante en el estilo de “la Bruta”.

En parodistas Zíngaros hubo dos ingresos importantes: Fabricio Speranza y Leonardo Pachella, ambos encargados de los textos, además de actuar.

La baja principal fue la de un gran director musical y cantante como Andrés Atay.

Los Chobys tuvieron la baja de Leonardo Pachella, Cacho y Sergio Denis e incorporaron a Marcel Borroni (ex Cyranos y los Morrones).

A Sociedad Anónima llegó el Canario Germán Segredo y tuvieron la baja de Mauro Puig, que se fue a Patos Cabreros, mientras que por una complicada enfermedad no sale Miguel Pendota Meneses, que ya venía anunciando el retiro.

La ausencia de Don Timoteo nos dejará sin la posibilidad de ver a Pitufo Lombardo, mientras que Carlos Rodríguez, a quien también la salud le jugó una mala pasada, será una falta importante en Momosapiens.