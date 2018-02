Carta de Carámbula respondiendo a acusaciones de nepotismo

A LAS PRUEBAS ME REMITO

Desde el año 2005 hasta el 2015, Marcos Carámbula fue intendente del departamento de Canelones, o sea que fue el primero y segundo gobierno canario en la historia del Frente Amplio. Ahora, cuando para la opinión pública ya estaba retirado de la arena política, le ofrecen la presidencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en momentos críticos, luego que el vicepresidente de ese organismo fuera cesado de su cargo por favorecer a familiares en cargos para los que no estarían capacitados. Por ese motivo, el presidente Tabaré Vázquez removió a la plana mayor de ASSE. Al sucesor de Muñiz se le acusa de nepotismo durante sus dos administraciones canarias. Carámbula respondió con la siguiente carta, fechada en febrero de 2018:

Ante artículos de prensa y una feroz campaña en redes, deseo aclarar una vez más, luego de muchos años, situaciones vinculadas a mi gestión en la Intendencia de Canelones.

Nepotismo, por definición es el trato de favor a familiares a los que les otorga cargos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. No es el caso de las personas que se menciona en las acusaciones, quienes no sólo reúnen los requisitos técnicos y académicos para ocupar los cargos que ocuparon, sino que su gestión tuvo un impacto altamente positivo en las áreas respectivas.

En la Intendencia de Canelones, al asumir la gestión en 2005, en profunda crisis económica financiera, estructural y de imagen necesitábamos formar un equipo comprometido con la gestión, capacitado técnicamente y dedicado por entero a sacar adelante a Canelones.

En ese cuadro explicitamos con total transparencia y públicamente cada una de las responsabilidades.

Los tres familiares directos o indirectos que nombramos fueron designados por su formación académica de grado universitario en el país y en el exterior y por su experiencia en la gestión en cada una de las áreas: Administración pública, Gestión ambiental, desarrollo de una política de turismo. Todos los antecedentes curriculares fueron debidamente presentados en su momento.

Fueron esos tres cargos claramente explicitados ante la ciudadanía canaria. Lo que importa es la formación, los méritos, la preparaciones compromiso pero fundamentalmente los resultados de la gestión.

En administración y hacienda formamos un equipo que nos permitió sacar adelante a la Intendencia: salir de la quiebra, pasando a un departamento saneado, equilibrado financieramente y con superávit en sus ejercicios operativos desde hace 4 años y en pleno plan de obras. Y lo más importante, con confianza; a la prueba la emisión en bolsa para nuestro plan de cancelación de la deuda y nuestro plan de obras.

A partir de nuestra primera gestión con la dirección del Ing. Pareja se desarrolló un plan de gestión ambiental exitoso que ha permitido enfrentar desastres climáticos desde el primer mes de gestión agosto del 2005 en función de su experticia internacional en el tema y principios rectores que hoy perduran.

En un tema estratégico de desarrollo para el departamento la Licenciada en Turismo Irene Cabrera, formando equipo con la directora Susana Prats y la fluida relación con el ministerio de turismo permitió consolidar aun con muy escasos recurso un plan canario no solo costero de desarrollo turístico con resultados a la vista.

Ambos, al finalizar mi primer mandato dejaron sus cargos como corresponde y en el caso de Pablo Berriel lo hizo en el segundo periodo siendo ratificado en el cargo por el actual intendente Prof. Yamandu Orsi

La historiadora Elena Pareja presidió en forma absolutamente honoraria durante 10 años la Comisión Departamental de Patrimonio, y vemos con satisfacción como cada pueblo del departamento se ha apropiado de sus valores patrimoniales.

Lamentablemente se agravia falsa y canallescamente a personas que ya no están, que no pueden defenderse lo que me genera un profundo pesar.

Todo esto fue una y otra vez informado con claridad a la ciudadanía del departamento.

Y lo que importa la amplia mayoría del departamento nos ha dado su respaldo en 3 oportunidades y hemos consolidado con un equipo solvente, con casi 15 años de gestión, que acompaña al Intendente Orsi con un Canelones, saneado, equilibrado en sus números, en pleno desarrollo de un plan de obras y con pujanza de crecimiento económico, industrial, defendiendo su esencia agroalimentaria.

Seguirán las redes, se multiplicarán los cargos que se citan, continuará una campaña de descrédito. Nosotros estamos tranquilos, lo hicimos a conciencia en un momento muy difícil del departamento donde había que poner todo de nosotros para salir adelante.

Dr. Marcos Carámbula