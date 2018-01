Cartelera semanal de cine

Por AL Gorosito

Esta semana nos llega en estreno simultaneo con Argentina NO DORMIRAS, una coproducción entre España, Argentina y nuestro país que tiene como director a Gustavo Hernández, quien después de traernos LA CASA MUDA y DIOS LOCAL, salta en lo que a escala de producción se refiere al tomar las riendas de este film que si bien se mantiene dentro del género por el que se dio a conocer, salta inmensamente en lo que a valor de producción se refiere, siendo algo que perfectamente podría venir de Hollywood.

La historia tiene como escenario un hospital psiquiátrico abandonado donde una afamada directora quiere montar una obra experimental en varios sentidos, entre ellos, el hecho de que sus actores tienen que estar sin dormir por varios días ya que según ella esto les despertara tanto su percepción como creatividad, experiencia a la que se somete una joven actriz que aspira a ganar este papel sin saber que al hacerlo testeara los límites de su cordura y su propia integridad física y mental.

Pese a tener un trabajo de cámara excepcional, una ambientación más que cuidada y una premisa súper prometedora, lamentablemente falla a la hora de enganchar al público con la situación por la que está pasando su protagonista, lo que es fundamental para acompañarla en esta “barranca abajo psicológica”, ya que en vez de eso se dedica a crear momentos y escenas pensadas para dar un susto momentáneo en vez de aportar a la trama en su conjunto, y pese a que tiene muchas oportunidades de redimirse (sobretodo en una escena clave del final donde como le pasa a la protagonista parece tener un momento de claridad) siempre opta por tomar el camino más fácil a la hora de resolver todas las situaciones.

Si sos amante del genero es posible que la disfrutes al tener varios elementos rescatables que la hacen destacarse, sobretodo tomando en cuenta que es un producto de por estos lares, además de que también es una chance de apoyar este nuevo esfuerzo de este director que pese a tomarse sus buenos años entre película y película, logra dar grandes saltos gigantes con cada nuevo proyecto, lo que esperemos que siga así.

A menos de una semana de haberse ganado el Globo de Oro a la mejor animación del año nos llega esta nueva producción de los estudios Pixar, que una vez más combina los más altos niveles técnicos con una historia atrapante que será disfrutada por toda la familia, creando casi que un clásico instantáneo, que como tantas otras de sus producciones será disfrutada por varias generaciones por venir, dándonos a nosotros la posibilidad puede que irrepetible de ir a verla al cine ya que es el medio donde merece ser disfrutada.

COCO se centra en Miguel, un muchacho de 12 años que ama la música por más que su familia le prohíbe tener contacto con cualquier cosa relacionada con esto, cosa que por supuesto el no respeta, lo que después de diferentes situaciones terminara desembocando en que llegue al mundo de los difuntos justo en el día de los muertos, donde tratará de saber más de su historia familiar teniendo que escapar de este reino antes del amanecer para que su situación no se vuelva permanente.

En la previa eran muchos los motivos para que dudara de su calidad, primero por el hecho de que hace unos años nos llego otra animación con la misma temática que pese a tener a Guillermo del Toro como parte de la producción resultóo ser bastante mediocre, además de que nos llega en forma tardía después de que se estrenara en México a fines de octubre, pero poco importa esta previa cuando se tiene algo tan disfrutable que te hará pasar por todo el abanico de emociones que te puedas imaginar, incluyendo algún posible lagrimón sobre el final.

Si tenes que ir al cine esta semana esta tendría que ser tu primera opción, y en el caso de que vayas con los más chicos de la casa probablemente la quieras disfrutar más de una vez.

Más de 20 años después de que Tim Burton nos contara la historia del peor director de todos los tiempos con ED WOOD, ahora tenemos THE DISASTER ARTIST: OBRA MAESTRA, que siguiendo muchos de sus mismos parámetros relata la historia de cómo se creó THE ROOM, lo que para muchos es una de las peores películas de todos los tiempos, y para otros un clásico de culto que merece esta “carta de amor” tanto para con la cinta, como sobretodo su creador.

Por más que en teoría nos viene de la mano de un grupo que nos tiene acostumbrados a darnos cosas más “zarpadas”, aquí se prioriza la relación entre sus dos protagonistas (hermanos en la vida real) que interpretan dos soñadores que desean convertirse en estrellas de Hollywood, conectándose y cimentando su relación a través de una amistad basada en su pasión, la cual es transmitida y contagiada a todos los que los rodean, por más que nadie pueda creer lo que está viviendo.

Ganadora de varios premios, entre ellos la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y el galardón como mejor actor para James Franco (quien también la dirige) en los Globos de Oro, puede que sorprenda que sorprenda a muchos al ver algo que es más tierno que alocado respetando de sobremanera a las personas que interpretan al reírse más con ellos que de ellos, y hasta cuando se da esto último siempre los resarcen al poner una luz delante del camino, que en este caso es el foco que los lanzó a la fama.

Increíblemente una de las mejores películas de este joven 2018 es también una de las que vienen mas vapuleadas, porque UNA PEQUEÑA GRAN VIDA supone ser otro traspié de Matt Damon que viene de más o menos 4 films que no conformaron por diferentes motivos, más allá de que creo que la razón principal para que esta no recibiera los reconocimientos que se merece están muy poco relacionados a lo buena o mala que es.

En un futuro relativamente cercano se crea un proceso a través del cual un humano promedio puede ser encogido a 10 o 12 cm de estatura, lo que en un primero momento se ve como la respuesta que se necesitaba para resolver muchos de los problemas del planeta, pero también resulta ser una oportunidad para algunos estadounidenses vean multiplicado varias veces su capital convirtiéndose en “mini-millonarios”, por más que no todo lo que brilla es oro.

Pese a que es una increíble producción desde todo punto de vista, parece que los problemas de Matt Damon condenaron a que la cinta se convirtiera en un fracaso, de la misma manera que por ejemplo paso con SUBURBICON que batió record por su baja recaudación, cosa que puede ser merecida en este último caso al ser sumamente decepcionante, pero en UNA PEQUEÑA GRAN VIDA pasa todo lo contrario, solo pudiendo ser explicado como que esto es una consecuencia de los problemas de abuso sexual de los que fue acusado su protagonista, cosa que por ejemplo también acaba de pasar con LA RUEDA DE LA MARAVILLA, que si bien es verdad que no es una de las mejores producciones de Woody Allen, sin lugar a dudas cuenta con una de las mejores interpretaciones de Kate Winslet, pero al ser sobre todas las cosas “una de Woody Allen” es casi imposible que sea reconocida cuando en otro año tendría que ser una candidata clara al menos a ser nominada en cuanta premiación exista.

Y aquí se da un caso similar aquí, donde más allá de ser justo y/o estar justificado, se desperdicia un gran producto que en otros años tendría que ser una fija en varias categorías de los Oscar’s, pero al día de hoy la realidad indica que solo puede aspirar a ser reconocida por la actuación de su actriz secundaria (lo que casi confirma este espíritu de lo políticamente correcto), habiendo sido una mejor jugada el guardarla por un año hasta que esta situación se resuelva (o no), ya que es una pena que por algo que no tiene que ver con la cinta en si vaya a quedar manchada con el estigma del fracaso que supuso.

No quiero justificar malas acciones ni apoyar a las personas que las hacen, pero como digo eso también tengo que decir que esta es una gran película que solo puede ser tildada de única, siendo una pena que casi esté condenada a que muchísima gente que podría haberla disfrutado ni siquiera sepa que existe.

Conozco pocos casos donde un film tenga tantos altibajos como QUIEN @#*%$ ES PAPÀ? el cual comenzó su camino de una forma más que prometedora al vender su guion menos de dos días después de dar a conocer su concepto, para después cambiar de estudio, verse obligada a modificar su título original (BASTARDOS) después de que tanto los canales de televisión como los cines no quisieran promover algo que para el idioma anglosajón es casi una mala palabra, además de cambiar 3 veces su fecha de estreno teniéndosela guardada por más de un año sin saberse si llegaría a ver la luz del día, tiempo que fue aprovechado para hacer algunos cambios, entre ellos la filmación de nuevas escenas y cambios en el reparto entre los que están la inclusión de Christopher Walken, pero pese a esto (o puede que en parte como producto de este proceso) no pudo dejar de ser algo que alcanza para pasar el rato, pero no se acerca a lo que tendría que ofrecer solo tomando en cuenta su gran reparto.

Si tuviera que comparar con algo creo que sería un buen chiste que escuchas por tercera o cuarta vez, porque no deja de ser entretenida pero a la vez no tiene nada nuevo que ofrecer ya bien o mal sabes exactamente qué es lo que va a pasar, significando una comedia aceptable que no ofrece nada nuevo aun si puede que te saque alguna carcajada.

La ultima de esta semana es NORMAN: EL HOMBRE QUE LO CONSEGUIA TODO, otro film salido del Festival de Cine de Montevideo, el cual parece estar hecho a medida de Richard Gere quien aparentemente brinda una de las mejores performances de su larga carrera, junto a un reparto lleno de luminarias a quienes si no les conoces el nombre al menos le reconocerás la cara.

Teniendo la aprobación de la crítica especializada y estando en una sola sala todo indica que es la clásica cinta “Alfa-Beta” apuntada para un público adulto, el cual creo que saldrá más que conforme ya que parece hecha a medida para ellos.

