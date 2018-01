Caso Aguerre: Roballo desconoce renuncia pero sabe que no sería por reclamos ruralista

El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo desconocer que el ministro Tabaré Aguerre haya renunciado; aún así, pudo asegurar que, de existir la renuncia, no fue por los problemas con sectores rurales.

A nivel oficial no se ha informado sobre la renuncia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, noticia que fue difundida por el informativo de Radio Sarandí. Este viernes, en rueda de prensa, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo desconocer la solicitud de renuncia y aseguró que Aguerre está trabajando junto al presidente Tabaré Vázquez para encontrar una solución a la problemática con los gremios ruralistas: “El Ministerio de Ganadería junto con el de Economía y Finanzas y el presidente de la República están trabajando durante en estos días centrados en estos temas”, aseguró Roballo.

Lo que llama la atención es que, si bien el prosecretario fue categórico en cuanto a no conocer renuncia alguna, dijo: “Lo que puedo decir es que si eso fuera cierto, sinceramente no lo sé, no tiene nada que ver con la situación actual que se está dando con respecto a los reclamos de algunos sectores”, afirmó.