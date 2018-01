El clásico se digta y el del Apertura se juega el 15 de abril

Peñarol y Nacional pidieron digitar el clásico y obtuvo los votos, el del Apertura se juega el 15 de abril, también pidieron jugar en sus canchas, pero depende de las autoridades públicas y la comisión de seguridad de la AUF; se le pidió a Nacional que no use el escudo de campeón.

Hubo actividad en la AUF en lo que respecta al comienzo del campeonato Uruguayo.

En primera instancia se sorteó la localía administrativa para el clásico de la Supercopa, el viernes 26 a las 21:00 horas, la volvió a ganar Nacional.

Luego se pasó al Consejo de Liga, donde Nacional y Peñarol habían presentado la nota pidiendo digitar el clásico para la 13ra fecha y jugarlos en sus respectivos estadios.

La propuesta se desglosó. Se aceptó la digitación por 10 votos a favor contra cinco negativos (Cerro no estuvo presente), votaron en contra Defensor Sporting, Danubio, Liverpool, Wanderers y River.

El pedido de jugar en el Campeón del Siglo y el Parque Central se determinará en su momento. Va a depender de la Comisión de Seguridad de la AUF y las autoridades públicas.

Por lo tanto el clásico se jugará en la 13ra fecha, en el Apertura será el domingo 15 de abril.

La Mesa Ejecutiva va ir fijando los partidos de cada fecha, con quince días de anticipación.

El sorteo se confirmó para el domingo 28 de enero en San Carlos, como ya se había estipulado.

Los precios quedaron liberados, como en las últimas temporadas.

Y se le pidió a Nacional que no use ningún tipo de escudo en su camiseta; en el amistoso del lunes utilizó el parche de campeón Uruguayo, cuando ya no lo es.