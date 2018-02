Colono que increpó a Vázquez es un ‘autoconvocado’ que acumula deudas y tiempo libre

Mientras todos se quieren desligar de él, Gabriel Arrieta, el colono que trató al presidente Tabaré Vázquez de “mentiroso”, asegura que es un ‘autoconvocado’ y que dejó de discutir con Vázquez por miedo a que le diera algo: “Temía por su bienestar físico y no quise seguir conversando porque dije ‘bue… donde le pase algo al presidente viene La Tronca y es peor todavía”, dijo a Inicio de Jornada, el programa matutino de Radio Carve. “La Tronca”, una manera rara de referirse a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, por parte de un trabajador del campo. Sin dudas este productor está altamente politizado, partidariamente hablando.

Lo cierto es que Arrieta es un ocupante de tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC), en Kiyú, departamento de San José. Sus problemas son varios, y van desde un mal relacionamiento con el resto de los productores hasta una deuda con el INC que a esta altura resulta incobrable. Arrieta, como productor, no da garantía de nada, en cambio sí lo hace en lo mediático. Desde hace años que tiene tiempo de sobra para hablar con la prensa, llamar e insistir para “denunciar” su situación, donde se reúnan los productores, él está. Nunca pagó por el uso de las tierras del Estado y en el año 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, que ahora está en un proceso judicial.