Creación de la Universidad de la Educación, un objetivo para 2018

La que sigue es la entrevista que la jerarca mantuvo con Caras y Caretas.

¿Qué resolvió el Congreso de la Educación en lo referido a la instalación de una Universidad de la Educación, algo tan anhelado por mucha gente?

Estaba dentro de los puntos del Eje 4 del congreso, que refería a los desafíos, y fue uno de los espacios potentes de la discusión. Se emitió una declaración final de apoyo a la creación de esta universidad que tiene como objetivo la formación terciaria de los educadores. El documento en el que se planteaba la creación de la universidad fue aprobado por unanimidad y luego, en la declaración final, también se reafirmó el apoyo de los diferentes actores, no sólo del sistema público.

¿En eso Uruguay está atrasado respecto a otros países?

Es una pregunta difícil; en realidad semanas atrás hubo en Montevideo un foro de rectores de universidades pedagógicas de Argentina, Colombia, México y Ecuador, del cual surgió una declaración de apoyo para la creación de la Universidad, y lo que se puede ver es que hay diferencias entre los países. Hay algunos en los que la creación de universidades pedagógicas llevó mucho tiempo y en otros no tanto. En ese sentido Uruguay tiene el desafío de que los procesos que se han venido desarrollando terminen en una institución de carácter universitario. Uruguay tiene una tradición dentro de América Latina en materia de formación.

Pensar en un espacio que articule esa tradición y la necesidad de investigación e innovación es lo que tenemos pendiente.

Los institutos de formación -son 33 en todo el país- hoy brindan las carreras de profesor en educación media en todas sus especialidades, de maestro, maestro de primera infancia, ayudante técnico en primera infancia, profesor y maestro técnico y de educador social. Es evidente, además, que a medida que va pasando el tiempo hay demandas del sistema educativo que hay que responder y los institutos a veces tienen fortalezas muy diferentes para poder responder a estas demandas.

Hoy hay una lógica de trabajo en los territorios que tiene mucha trayectoria, pero ahora se necesita pensar cómo esta lógica de innovación e investigación logra instalarse como oferta pública.

¿Y qué falta para que lo proyectado se convierta en ley?

Nosotros hemos desarrollado un proceso que ha culminado con el hecho de que en estos días el Ministerio de Educación y Cultura [MEC] presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para la creación de la Universidad de la Educación. Ese proyecto de ley recoge algunas de estas cuestiones y, a diferencia de otras instancias, buscó que en el período previo al tratamiento legislativo hubiera un nivel importante de acuerdo. En ese sentido, se presentó ante la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, esta entendió que era importante trabajar en conjunto esta propuesta y se creó una comisión asesora para la creación de una institución universitaria de la educación en la que estuvieron representadas la Udelar, la UTEC, el Consejo de Formación en Educación, un representante de las ATD y una delegación del MEC. La exposición de motivos de esta ley está redactada por esta comisión y reúne los grandes acuerdos. Luego, el equipo del MEC fue el responsable de la redacción del articulado.

En estos momentos, lo que tenemos para 2018 es el debate parlamentario para efectivamente lograr los acuerdos que permitan la creación de la universidad.

¿Han tenido contactos con la oposición para lograr apoyo?

Sí, el año pasado desde el MEC, con la ministra a la cabeza, se realizaron reuniones con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, a los que se les entregó un documento que fue la base de lo redactado. Hubo sectores que coincidieron en la necesidad de que la formación en educación se haga en un espacio universitario. Nosotros creemos que el proyecto que se plantea es más simple que los anteriores y que busca un equilibrio entre los espacios tradicionales de formación y la necesidad de investigación.

Este proyecto ya viene con una serie de discusiones que se desarrollaron en todo el país en mesas en las que participaron representantes de los docentes, pero también de los alumnos y del sector político, del ministerio. Hubo mesas de discusión en Salto, Mercedes, Melo, Rocha, Montevideo.

¿En materia de infraestructura, se requiere mucha inversión?

En principio la ley lo que toma son las asignaciones presupuestales que tiene el Consejo de Formación en Educación, y obviamente lo que se proyecte para el futuro requiere una asignación presupuestal que deberá ser analizada en las discusiones presupuestales futuras.

Uruguay, un país con trayectoria en formación

Angelo destacó especialmente que Uruguay tiene una trayectoria importante en la formación en educación, por tanto, no es casualidad que la manera en que se forman los docentes y en qué condiciones ha sido a lo largo de su historia un punto de discusión. “Cada mirada o cada propuesta de trabajo ha traído cambios en la formación de los maestros. Desde la vuelta a la democracia se han utilizado una serie de planes que han buscado contemporizar las demandas sociales en educación con la formación de los educadores”, agregó. Señaló además que en el congreso “uno de los puntos fuertes que se planteó fue ese, cuáles eran las figuras que uno podría pensar en esa formación en educación, y hubo coincidencia sobre la idea de que fuera una universidad, que esté dentro del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, esto es, que no sea una universidad que nazca separada del sistema. También debe haber una navegabilidad para estudiantes y docentes entre la Udelar, la UTEC, el área terciaria de formación de la ANEP y la universidad de la educación”. “Por la especificidad de la tarea no puede estar por fuera de lo que el sistema educativo demanda, y hay necesidad de avanzar hacia una universidad”, remató.