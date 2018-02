Dueño de distribuidora francesa de la última película de Woody Allen lo defiende de “injustas acusaciones”

El dueño de la distribuidora francesa de la película “Wonder Wheel”(”La Rueda de la Maravilla”) de Woody Allen, salió en defensa del director americano acusado de abuso sexual por la hija adoptiva, Dylan Farrow.

El film vendió solamente 20 mil entradas en la apertura, lo que se considera el peor desempeño de una película de Allen en casi dos décadas.

En un artículo de dos páginas publicado en la revista “Le Point”, Stephane Celerier , presidente de la distribuidora Mars Films, argumenta que la historia familiar de Woody Allen fue mal retratada en medio del movimiento antiacoso denominado #MeToo.

El llamó el renacimiento de la acusación de “oportunismo sin vergüenza” en un momento en que el foco debería estar según él, en los casos de acoso o abuso sexual en el ambiente laboral y no en sacar del pasado situaciones que no ameritan un trato tan duro. Además afirma en lo que escribe que las acusaciones contra Allen no pueden ser comparadas a las que tuvieron como protagonista al productor Harvey Weinstein, efectuadas por las que Celerier llama “víctimas de verdad”

“Woody Allen no debería estar en la misma categoría que otros abusadores sexuales recientemente denunciados en Hollywood y su obra no puede ser tirada por la borda como si fuera un criminal “afirmó Celerier, agregando que se siente “alcanzado por una onda de odio “direccionada al cineasta y con el “juicio mediático” sobre “un ajuste de cuentas de índole familiar”

La defensa de Celerier no termina ahí., El menciona además la rabia de Mia Farrow en la época que Allen tuvo una historia con su otra hija adoptiva Soon-Yi Previn con quien terminaría casándose. Compara las acusaciones a una “caza de brujas” y critica a actores y actrices que se pronunciaron contra Allen en los últimos meses.

“Es impresionante y asombroso ver actrices y actores transformándolo en un M” agrego refiriéndose al film alemán de Fritz Lange de 1931 sobre un asesino de niños. “O actuaron bajo manipulación, desconocen el peso de sus declaraciones o son absolutamente cínicos, pretendiendo quedar bien en medio de un frenesí mediático. Con la actuación de Kate Winslet y Justin Timberlake, “La Rueda de la Maravilla”” tuvo un desempeño inferior a los últimos 16 largometrajes de Woody Allen en Francia. Cada uno vendió cerca de 45 mil entradas el primer día que apareció en cartelera

Mars Films es una distribuidora fuerte en el país europeo, y fue responsable por el lanzamiento de la filmografía de Woody Allen en los últimos diez años.

“Hoy, parece complicado sino imposible creer en la inocencia de Woody Allen sin despertar violentas reacciones que me acusen de sacrificar la causa de las mujeres en nombre de intereses económicos. Es una postura clásica de este clima de indignación que aunque tenga virtudes no deja de ser muchas veces promotor de injusticias “dijo Celerier.