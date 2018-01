Ejecutivo fija salario mínimo en $ 13.430

El Poder Ejecutivo fijó el salario mínimo en $ 13.430, significando un 9.5% más que en 2017; no llega a lo reclamado por el Pit-Cnt.

NO TAN ARRIBA

El aumento del salario mínimo rige a partir del 1 de enero y significa un 9,5% más que lo decretado el año pasado. En este caso, el salario mínimo pasa a ser de $ 13.430. De mantenerse el Índice de Precio del Consumo (IPC) entre el 3% y el 7%, el salario real habrá aumentado.

El aumento no llega a los solicitado por los trabajadores organizados. El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo hace unos días a Caras y Caretas Portal que se pretendía un salario mínimo de $ 16.500 “para que en un hogar donde dos personas trabajen no tengan que vivir por debajo de la línea de la pobreza“, pero como no se alcanzó.