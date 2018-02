El Uruguay paradójico

Las paradojas e incoherencias no dejan de sorprendernos en esta república desde su propio origen, cuando fue denominada como un país sin nombre: República Oriental del Uruguay. O sea, la república situada al oriente del río Uruguay.

En un país famoso por haber llamado Libertad a un tenebroso penal y donde el meteorólogo más popular se llama Núbel, no abundan las coincidencias, sino las contradicciones, y los partidos de oposición suelen incrementar tanto las mismas que la tentación de responderles por medio del absurdo es irresistible.

Durante el levantamiento de los productores rurales, una crítica reiterada ha sido la del incremento de los funcionarios públicos realizado por el gobierno frenteamplista, a la vez que se reclama mejor seguridad, educación y salud. Sucede que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno se encontró con que mucha gente no había ingresado a la administración pública de manera formal con el Partido Colorado, sino “por la ventana”, y hubo que regularizar su situación. El resto de los funcionarios que ingresaron fueron a los ministerios de Educación, Salud e Interior.

El senador colorado José Amorín Batlle ha sido uno de los que ha levantado su voz contra el gobierno por esta causa, lo que le ha valido varias réplicas en su cuenta de Twitter, de entre las que destaco la de @jaimenievesdiz: “Ja, son los que ustedes, reyes del curro, disfrazaron de ‘contratados’ pagando favores y fue de orden regularizar. ¿Se hacen los sotas?”.

Esta oposición, que ahora tiene en la primera línea de combate político a buena parte de los mal llamados “autoconvocados”, también exige, y me parece bien, la reducción de los cargos de confianza; pero sucede que de los 850 cargos de confianza que tiene el Estado, 605 (más de 71%) están en las intendencias y las que más incrementos tuvieron fueron aquellas que gobiernan los blancos. Por ejemplo, en la de Maldonado, donde Enrique Antía criticó crudamente durante la campaña electoral a Óscar de los Santos por la cantidad de cargos de confianza que tenía, el mismo intendente aumentó tales cargos de 79 a 106. En la intendencia de Cerro Largo, Sergio Botana pasó de cero cargos de confianza en 2015 a 163 en 2016. A esto agrego que de las 2.768 contrataciones por designación directa realizadas en 2016, 60% tuvo lugar en los gobiernos departamentales. De 2004 hasta 2016, el Poder Ejecutivo redujo la cantidad de funcionarios casi 16%, mientras que los gobiernos departamentales los aumentaron casi 7%. ¿Y quiénes gobiernan en la mayoría de esas intendencias? Los autores de las críticas.

No se asombren. Este es el país que tiene una ciudad llamada Castillos sin tener un solo castillo, mientras que otra ciudad, Punta del Este, tiene una carnicería llamada “El novillo alegre”, cuando dudo mucho que algún novillo esté muy alegre de ingresar allí.

Paradójico fue ver a algunos peones participando de una jornada organizada por quienes se quejan de tener que pagar mucho a los peones. Afortunadamente, ya se están levantando voces de pequeños y medianos productores que se han dado cuenta de la manipulación de los grandes, politizados y blancos productores, dueños del país, que los llevan contra el único gobierno que ha hecho algo por ellos.

Sólo por recordar algunas cosas, en junio de 2017 se aplicó una rebaja del gasoil en surtidor del orden de 8% y se apoyó a los productores con una bonificación de 80% en el consumo de los primeros 500 KWH para tambos con hasta 15 KWH de potencia contratada y de 15% para los que tienen más de 15 KWH de potencia contratada. En el caso de la industria láctea, reciben 15% de beneficio sobre los cargos por la energía consumida. En 2015, debido a la sequía, se eliminaron las obligaciones al Fondo de Emergencias y fueron habilitados 2.804 productores familiares para recibir raciones. Se brindó apoyo por $ 235.546.074, lo que implicó la distribución de 13.194.765 kilos de ración de terneros, 21.983.448 kilos de cáscara de soja y 101.150 metros de lona.

En cuanto a sus deudas, en 2016 se aplazó por un año el pago de amortizaciones de los créditos en el BROU. En 2015 se conformó el “Tercer Fondo Lechero” y en 2016 se inició el “Cuarto Fondo Arrocero”. Al año siguiente se entregaron raciones a 144 productores familiares de Rocha y Treinta y Tres y se atendió a 680 apicultores familiares y a 250 productores de pera.

Con subsidios otorgados por Digegra se logró la adopción de la contratación de seguros contra granizo, viento y exceso hídrico con un alcance de penetración de 80% en fruticultura y 50% en horticultura. Como apoyo a la agricultura familiar, se aprobaron y se encuentran ejecutados o en ejecución 7.109 proyectos con apoyos económicos de US$ 32 millones. Adicionalmente, estos proyectos recibieron fondos de cerca de US$ 6,4 millones para solventar los costos de asistencia técnica privada.

A través del Instituto Nacional de Colonización, en el período 2005-2017 se incorporaron 117.000 hectáreas para colonizar y el año pasado se dispuso la adquisición de 27 campos más. El MGAP apoyó con financiamiento cerca de 9.000 propuestas de desarrollo con una inversión de US$ 50 millones. El BROU dio apoyo a proyectos productivos de riego por US$ 15 millones. A través de Digegra se apoyaron planes para la cadena agroindustrial del tomate, planes de mejora de la competitividad en ajo y cebolla, planes de exportación e industria de frutales de hoja caduca (8 millones de kilos exportados) entre otros. En estos planes se involucraron, en 2017, 1.094 productores.

A través del aporte en asistencia técnica y logística por parte de Digegra y la cobertura del Fondo de Garantía de la Granja (Fongranja) se han logrado tasas y condiciones especiales para atender las líneas de planes de negocios, emergencias, riego y coyuntura apícola con una respuesta a la fecha de 97% de repago del total de 3.191 créditos concedidos. En 2016 se entregaron cerca de $ 80 millones por concepto de microcrédito rural. Desde que comenzó el programa se han desembolsado unos 588 millones de pesos, entregándose 37.924 créditos; han accedido 13.283 personas y 63,1% de los usuarios ha operado entre dos y 16 veces con el programa.

Ahora, en un país que tiene un regimiento militar de caballería con el poco atemorizante nombre de “Blandengues”, todo puede pasar. Por ejemplo, ver que las inmobiliarias de Punta del Este apoyan un levantamiento que ha amenazado con cortar el suministro de alimentos en plena temporada. Claro, hay que tener en cuenta que en dicho balneario gobiernan los blancos. Igual de asombroso fue ver a productores y empresarios endeudados en dólares apoyando a quienes piden llevar el mismo a 36 pesos, hasta que abrieron los ojos e hicieron echar para atrás dicho reclamo.

Este es el país donde el senador y pediatra blanco Mr. Burns le dijo al exvice genetista que el mismo no podría mirar a los ojos a la gente tras mentir sobre el título de licenciado. Pero resulta que Mr. Burns no era pediatra y le mintió a la misma gente sobre su título.

Ese es el partido que exigió la renuncia de Sendic por la compra no justificada de un colchón (que no tengo claro si lo compró o no), pero deja en su cargo a un intendente blanco que cometió enriquecimiento ilícito al comprar combustible para su intendencia en sus propias estaciones de servicio. Es el mismo que condenó con más dureza a la diputada frenteamplista Mutti por tentarse en una sesión que a un diputado blanco que conduciendo borracho lesionó gravemente a una mujer.

Este es el país donde un candidato presidencial, Luis Lacalle Pou, criticó al gobierno por el aumento de la mortalidad infantil justo cuando la misma había bajado a un mínimo histórico.

Este es el país donde los mismos que siempre promovieron la apertura indiscriminada al capital extranjero critican al gobierno por la extranjerización de la tierra, a la vez que los productores se quejan de tener que cargar varias mochilas y no hacen mención alguna al precio de la tierra y cómo los arrendatarios se llevan la parte del león. ¿Por qué no señalan algo tan importante? ¿Qué intereses políticos y económicos los enmudecen?

Condenan las ideologías, pero abrazan obsesivamente las ideas de derecha. Condenan el asistencialismo, pero piden asistencia. Condenan los privilegios, pero los piden a gritos.

Son los mismos que cuando fueron gobierno modificaron las leyes forestales para beneficiar a los Lacalle, a los Pou y a los Heber. Efectivamente, durante 1990 y 1995, mientras impulsaban el más crudo neoliberalismo y eliminaban toda clase de protección a la industria nacional, pusieron todo el entusiasmo en un subsidio para la actividad forestal. Con Rosario Pou, prima hermana de la esposa del entonces presidente, jugando un papel clave en la Dirección de Forestación, se aprobaron varias medidas que favorecieron a los campos de Lacalle y sus familiares, lo que puso a todos bajo la lupa de la Justicia. El tema fue que los préstamos que concedía el Estado para planes forestales sólo comprendían a tierras de baja productividad, con lo que los predios de los involucrados estaban fuera de órbita, pero las mencionadas medidas solucionaron el problema y pudieron acceder a beneficios crediticios y subsidios.

Es increíble que algunos productores realmente merecedores de ayuda estatal se dejen manipular por políticos blancos y que estos, los mismos que critican al gobierno por los impuestos, son los que cuando gobernaron llevaron el IVA de 21% a 22%, crearon el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, aumentaron el Impuesto a las Retribuciones Personales y a las jubilaciones y pensiones, aumentaron en 3,5% el aporte patronal al BPS, aumentaron al 40% la tasa del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC), el Impuesto a las Actividades Agropecuarias (Imagro) y el Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA). ¿Acaso ya olvidamos el paquete de ajuste fiscal de Lacalle que provocó una pérdida de 10% del salario real en 1990? ¿Olvidamos nombres como el de Ramón Díaz? ¿Olvidamos que todos los gobiernos rosados comenzaron con un ajuste fiscal?

Esta es la oposición que con gran éxito logró que los menos infelices fueran los más privilegiados, y este es el país donde los que más tienen son los que más se quejan. Este es el país donde algunos voceros de la derecha exigen que se hagan cosas que ya están hechas. En Durazno se exigió la rendición de viáticos y devolución de sobrantes, cosa que Tabaré había decretado en 2017. Se exigió la disminución en publicidad oficial (porque al Partido Nacional no le conviene que la gente se entere de los avances del gobierno), desconociendo que hasta 2014 la inversión publicitaria era de US$ 53 millones y de 2015 a 2017 bajó a 24 millones y continúa bajando.

Este es el país que critica a los argentinos por haber convertido a la ordinariez en una industria televisiva y al chisme en materia prima; pero es también el lugar donde algunos cajetillas entregaron las llaves de Punta del Este a Jorge Rial y donde otros blancos, que ahora se esconden, propusieron el nombre de Moria Casán para una calle en los dominios del intendente blanco de Cerro Largo.

Este es el país donde los que se definen como apolíticos siempre votan a los blancos, pero les da tanta vergüenza reconocerlo que se escudan en la frase “todos son iguales” para votar a los peores.

Como sea, son coherentes en sus propias incoherencias, porque han hecho todo lo posible por ocultarlo, pero en los discursos de Durazno chorreaba de cada hoja la grasa blanca, así como chorrea del diario El País la conciencia de clase cada vez que la emprende contra el gobierno por tratar de atender a los más necesitados antes que a los poderosos.

Este es el país donde tanto la izquierda como la derecha se definen como artiguistas. Alguien les tendrá que explicar un día que eso es el colmo de las incoherencias e hipocresías y que no hay mayor afrenta a la memoria de Artigas que poner su nombre en la boca de los voceros de la oligarquía rural.