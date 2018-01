España: condenado por tratar de malparido a Juan Carlos

La Audiencia Nacional de España condenó a un hombre a pagar una multa de 900 euros por insultar al rey Juan Carlos en su perfil de Facebook.

Según informa el diario Público en su sitio web el tribunal consideró que “es culpable de un delito de injurias a la Corona ya que sus afirmaciones en la red social son “evidentemente y literalmente difamatorias, innecesarias y desproporcionadas” por lo que exceden el marco de la libertad de expresión”.

Agrega Público que el condenado escribió en Facebook hace ahora año y medio que Juan Carlos es “corrupto mal parido” y que ni él ni sus “putos descendientes” van a pagar a “nuestras familias” todo lo que “debe”. Asimismo, el hombre, en referencia a la foto que acompaña a la publicación, dice que “le hubiera cortado la cabeza al malparido de la imagen”. “Tengo una oportunidad y medios… es cuestión de segundos… tic tac plato pum… un gran traidor sin cabeza menos”, escribió.

Para los jueces “estas expresiones no pueden entrar dentro de la libertad de expresión ya que “insultar no es criticar y no puede compararse con la crítica” ya que utiliza palabras como malparido “cuya intención de vilipendio y desprecio viene implícita en el propio término”.

El mensaje publicado en Facebook fue el siguiente:

“Querido pueblo de borreg@s españoles. Este corrupto mal parido y sus putos descendientes, nunca van a pagar a nuestras familias, todo lo ke nos deben. Nunca van a devolver las dignidad esclavizada de nuestros vivos. Pero ojalá paguen con medicinas, y con mucho más, todo el mal ke han hecho y continúan haciendo. Algo tiene ke pasar, después de dos votaciones manipuladas… algo tiene ke pasar, después de esta nauseabunda democracia vendida de populist@s y socialist@s. Llevo días pensándolo y juro por la salud de mi hermano. Si no fuera por @marcha_resistencia_ny hace días ke hubiera cortado la cabeza al mal parido de la imagen. Tengo oportunidad y medios… esa cuestión de segundos… tic tac plato pum… un gran traidor sin cabeza menos”.