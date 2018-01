Estudio del Banco Mundial revela que Uruguay es el país más caro de la región

Los resultados del estudio del Banco Mundial sobre la paridad de poder adquisitivo (PPA) -basado en lo que un dólar puede comprar en cada país-, fueron publicados por la BBC, bajo el título ‘¿Es Argentina el país más caro de América Latina?’, lo que revela que así era considerado por los habitantes extra región. Lo que sucedió es que una agencia de información financiera, Go Banking Rates, publicó en el año 2017 que el costo de la vida en Argentina era mayor que en Israel, Francia o cualesquiera de los países sudamericanos. Sin embargo, los datos relevaron que ese primer puesto lo tiene Uruguay. Y el comparativo es en cuánto más barato que Estados Unidos resulta cada país. Entonces, se tiene que Uruguay es 44% más barato que EEUU; Argentina, 47%; Brasil, 50%; Chile, 70%; México, 110% y Colombia, 130%. Conclusión, lo que se decía: Uruguay es el país más caro.

Uruguay tiene el combustible más caro seguido por Argentina, sin embargo, el transporte público de los argentinos está entre los tres más baratos de la región.

En lo que se refiere al costo de la vivienda, el lugar donde se debe desembolsar más dinero es en Puerto Madero (Argentina), donde el metro cuadrado puede salir US$ 4.243, luego viene Punta del Este con US$ 4.070, seguido por dos sitios en Chile: Vitacura, con US$ 3.182 y Lo Barnechea, US$ 3.151. Pero, luego, en un quinto lugar, las cifras vuelven a Uruguay, más concretamente a su capital, porque en Montevideo el promedio de metro cuadrado cuesta US$ 3.104.