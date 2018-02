Con el expresidente de Ecuador Rafael Correa: “Lenín Moreno es un traidor”

No son horas felices para el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa. Después de haber liderado los destinos del país durante una década y retirarse del poder apenas un año atrás con más de 70% de apoyo popular, hoy se encuentra enfrentado al Poder Ejecutivo que él mismo impulsó porque su sucesor, Lenín Moreno, optó por coordinar políticas con los poderes fácticos de la derecha histórica y desandar las principales línea de acción del gobierno correísta. A días de un referéndum clave para el futuro inmediato de los ecuatorianos -en el que, entre otras cosas, se resuelve si el propio Correa podrá ser nuevamente candidato presidencial o si se sigue manteniendo la separación de poderes que garantiza todo régimen que se precie de democrático-, el expresidente concedió una entrevista a tres medios internacionales: Caras y Caretas de Uruguay, el sitio web La García de Argentina y Radio Nacional de España.

No sólo habló del referéndum, también se refirió la injusta prisión del vicepresidente Jorge Glas, a la traición de Lenín Moreno, al papel de Jaime Durán Barba, al robo de su movimiento Alianza PAIS, a la arremetida de la nueva derecha latinoamericana, al papel de Estados Unidos y a la autocrítica necesaria en estos tiempos.

Por Mateo Grille, Cynthia García y Esther Lamborghini

¿Cuál es su opinión sobre lo que sucede en Brasil con Lula Da Silva, su condena y probable proscripción para las próximas elecciones? ¿Considera que existe algún paralelismo posible con la consulta popular que se vivirá en Ecuador este fin de semana?

Por supuesto que tiene relación. Esto es parte, ya no de la restauración conservadora como la denominamos hace un par de años, sino de un Plan Cóndor II. Porque la brutalidad, la falta de respeto, el atropello a los derechos humanos, son increíbles. En el caso de Lula, ni siquiera se ha probado que ese apartamento del cual hablan sea suyo y en una instancia de apelación le suben la condena de nueve a doce años. En realidad le están impidiendo competir electoralmente porque saben que va a ganar, eso es lo que sucede. En Brasil no puede haber democracia sin Lula. Se está aplicando una estrategia a todos los líderes progresistas en América Latina, que se llama lawfare o guerra jurídica, y es, básicamente, la judicialización de la política. Empieza con un linchamiento mediático despiadado de parte de los medios, que pertenecen a media docena de familias, a la elite, si acaso. Porque hay casos como el del Grupo Clarín, que sólo él tiene 80% de los medios de Argentina. Ellos tienen el monopolio de los medios para defender el statu quo. Los medios comienzan con ese linchamiento mediático magnificando y distorsionando un hecho penal de corrupción que le adjudican a todo el mundo. Cuando esto llega a instancias judiciales, los jueces que están tremendamente presionados no buscan sentenciar por las razones presentadas, sino que buscan razones para sentenciar. Porque temen mucho que el linchamiento mediático se vuelque contra ellos y la presión social sea insostenible. Ese fue el caso de Dilma Rousseff, quien además sufrió un golpe parlamentario. Ellos trataron de judicializar su mandato, pero resulto inocente de todo. Pero es el caso de Lula, de Cristina, o de Jorge Glas en Ecuador. Él fue sentenciado y está en prisión sin ninguna prueba. Sin embargo, a los corruptos de Odebrecht, corruptos confesos, el Estado ecuatoriano no los acusó. Es increíble. De la noche a la mañana le cambiaron la medida cautelar, de prohibición de salida del país a prisión preventiva. Y lo hicieron para obligarlo a abandonar la vicepresidencia, cosa que efectivamente sucedió cuando se cumplieron los plazos que dice la Constitución, que son 90 días. Eso pasó el 2 de enero. Estamos ante una arremetida conservadora que no respeta derechos humanos, no respeta principios jurídicos, no importa si eres inocente o culpable. Importan sólo los titulares de la prensa y esa presión que generan. Y pronto vendrán por mí. Ya están empezando. Esto no se puede ver aisladamente de la consulta popular que se está proponiendo, porque se está proponiendo en contubernio con esa derecha. Lenín Moreno apenas llegó al gobierno nos traicionó. Tiró a la basura el programa de gobierno que lo eligió, adoptó el programa de gobierno de la derecha y pactó con esa derecha, aunque lo haya disfrazado de diálogo nacional, pues se supo que lo dialogado había sido pactado previamente. Lanzan esta consulta que estrictamente hablando es un referéndum. Tiene dos partes: cinco preguntas implican reformas constitucionales y dos requieren reformas legales. Por primera vez en la historia tenemos un referéndum sin control institucional y violando la propia Constitución varias veces. Si esto hubiera ocurrido en España, sería un escándalo, como hubiera sucedido con el referéndum independentista en Cataluña. En Ecuador, con la complicidad de los medios de comunicación nacionales, ni siquiera se conocen las violaciones constitucionales que el propio referéndum tiene tal y como fue planteado. Además, hay preguntas que ni siquiera se pueden plantear. El informe que la junta constitucional debía elaborar para saber si la propia consulta era o no constitucional nunca pudo ser presentado, pero era negativo. El presidente se enteró de esto y antes de que se divulgara resolvió que había vencido el plazo y desechó el informe. En suma, lo que no quería el presidente era el control constitucional del referéndum porque las preguntas dos y tres, sobre la reelección indefinida y el apoderamiento por parte de un poder del Estado de todas las funciones de los otros poderes, es decir, la muerte del Estado de derecho, eran rechazadas por la jueza de la Corte Constitucional por ser claramente violatorias de la constitución. Ecuador está fuera del Estado derecho. De acuerdo a la carta democrática de la OEA, esto es una grave alteración del orden constitucional. El presidente debió ser enjuiciado por esto. Si Venezuela hubiera hecho esto, estaría invadida por los gringos. Pero no pasa nada porque tienen la complicidad de los medios de comunicación.

La totalidad de los sondeos previos dan cuenta de una victoria importante del “Sí”, en detrimento de la opción que usted encabeza. ¿Qué opina de esto?

No nos vamos a engañar. Esto es cuesta arriba. Tenemos un blindaje mediático brutal. Hace poco más de una semana nos permitieron hacer nuestra primera publicidad en medios masivos, antes nos vetaban nuestros spots en televisión. Y, de hecho, los medios estatales ya anunciaron que no pasarán nuestras publicidades. Hemos tenido que recurrir a medios privados, a pocos medios, además. Ya nos hicieron perder varios días por aquellos rechazos que se sustentaban en cualquier cosa, decían que eran spots intolerantes y cosas así. Esta gente ya lleva ocho meses de una campaña de desprestigio y difamación, en complicidad manifiesta con los grandes medios privados, y además debemos sumarle el uso ilegal del aparataje estatal que también lo utilizan contra nosotros. Se han inscripto 36 organizaciones políticas por el “Sí”, es decir, casi todos, y sólo permitieron una por el “No”, por lo que los recursos destinados a publicidad en medios públicos son también asimétricos. De todas formas estamos muy esperanzados, la respuesta popular ha sido impresionante y sólo nos falta tiempo, ese es el problema. Por ahora, el “No” sube y el “Sí” se desploma. Si quedaran dos meses, barremos. Pero quedan pocos días y tenemos muy pocos recursos. Sobre las encuestas, qué decir. Es un problema mundial, no ecuatoriano. Siempre las tesis oficialistas tienen un sesgo a favor, es decir, cuando no hay disputas personales, sino de conceptos, de ideas, parten con ventaja. Yo hice una consulta popular en 2011. En ese momento tenía 85% de popularidad; las encuestas me daban 70 a 30 y en realidad sacamos cuatro puntos de ventaja. Pasó lo mismo con el brexit, con el plebiscito por la paz en Colombia. Las encuestas dicen una cosa y suelen pasar otras. No creemos en las encuestas, el apoyo popular es inmenso, no nos engañamos. Sabemos, además, que existe otro problema, porque el Consejo Nacional Electoral está cooptado por el Poder Ejecutivo, a tal punto que aceptaron estos proyectos electorales de Moreno sin el imperativo imprescindible del dictamen constitucional. Este Consejo Electoral es el mismo que se prestó para robarnos el movimiento Alianza PAIS [AP], que yo mismo fundé, pese a que tenemos toda la razón. Es absolutamente subordinado a la presidencia de la República, y así gane el “No”, no tenemos garantías de que se respeten los resultados.

¿Qué autocrítica debe hacer la izquierda al ver que apoya personas que, una vez en el gobierno, traicionan a sus líderes y hacen todo lo contrario para lo cual fueron elegidos?

Uno no es parapsicólogo. En el caso de Brasil creo que es diferente. Allí Temer eligió una línea distinta. El Partido de los Trabajadores [PT] hizo un pacto con la derecha, que llevó a su representante de vicepresidente. Y tener un vicepresidente de derecha es tener un conspirador a tiempo completo. Durante los seis años en que Lenín Moreno fue mi vicepresidente yo noté que era un hombre sin convicciones, pero lo asumía leal. Hasta el último minuto me llamaba “el mejor presidente de la historia”; decía del gobierno que era el mejor del planeta. Ocho meses después dice todo lo contrario. Es claro que nos utilizó de forma muy hábil, sin escrúpulos, es un impostor profesional que nos utilizó para llegar al poder, y una vez allí, nos traicionó de la forma más vil. Yo soy muy autocrítico, pero sinceramente, frente a la traición, qué se puede hacer. Es una cuestión de falta de principios, de valores. Había un amplio consenso en AP para que el candidato fuera Lenín Moreno, no es que haya sido decisión mía. Era el candidato de AP con mayor aceptación. Todos los indicadores apuntaban a que él fuera el candidato. Siempre supimos que era una persona sin convicciones, pero jamás pensamos que era un traidor. Le puedo dar ejemplos de cómo disimulaba su traición. Él propuso que mi hermana fuera vicepresidenta de la República, cosa que yo rechacé. Él me propuso abandonar el gobierno al segundo año porque decía que tenía una salud muy frágil y que yo volviera luego de su renuncia, cosa que también rechacé. Me dijo que tenía que volver a postularme para 2021 y también lo rechacé. Ahora dice que está en contra de la reelección y que yo me quiero perpetuar. Si fuera así, yo me habría lanzado a la reelección y hubiera ganado en primera vuelta, no resiste el menor análisis. Pero es la clase de persona que estamos enfrentando. Bien reza el dicho: “Si quiere conocer a alguien, dele un carguito”.

¿Si triunfara el “No” en esta consulta, usted volverá a ser candidato a la presidencia de la República?

Es difícil, pero no imposible. Los sondeos siempre se equivocan en esto. La receptividad de la gente es importante, el gobierno sabe que se está cayendo en el terreno. Todas las encuestas saben que hay una tendencia del “Sí” a caer y del “No” a crecer. Si las elecciones fueran en dos meses, reitero, ganábamos seguro. Soy optimista. Estamos haciendo esto por la patria. No me interesa ser presidente nuevamente, peleo por principios, no por aspiraciones personales. Realmente yo me quería retirar de la política por algunos años y muy probablemente de forma definitiva. Y continúo con esa decisión.

Días atrás, usted y muchos seguidores abandonaron AP, el partido que fundó. ¿Por qué llegó a esta decisión y cuáles son los desafíos que presenta comenzar desde cero nuevamente?

Obviamente siento un dolor muy grande. Nosotros fundamos esa organización con el querido compañero Ricardo Patiño. Teníamos el registro desde abril de 2006, en noviembre de ese año ganamos la presidencia y en enero de 2007 asumíamos la presidencia. Ganamos 14 elecciones posteriormente, no perdimos ninguna. Ha sido el movimiento más exitoso en la historia de Ecuador. Y hoy nos encontramos con que nos robaron el movimiento. Se generó una irregularidad, que fue una trampa para plantear un litigio interno de lo más absurdo y tres burócratas empleados del gobierno, que eran miembros de la Comisión de Ética, se reunieron por primera vez, y sin respetar estatutos destituyeron a nueve miembros del directorio. Con esa cosa tan absurda, tan groseramente ilegal, nos generaron un litigio interno y de allí en más todo fue cuesta arriba. Podríamos probar la legalidad de nuestro accionar, la ilegalidad del accionar de ellos, pero ya no hay ley. Es todo un pretexto para que el Tribunal Nacional Electoral reconociera a una nueva directiva vinculada al gobierno y nos robaran el partido. Ojalá, algún día, cuando cambien las condiciones políticas, se pueda hacer una comisión de la verdad sobre todas las irregularidades graves que han roto el Estado de derecho, incluido el juicio al vicepresidente, repleto de irregularidades, además de la consulta popular y el robo de AP.

Empezar de cero no es tan preciso. Podrán quedarse con las paredes, el presupuesto, los equipos de oficina. Pero nosotros tenemos a la gente, 90% de la militancia de AP está con nosotros, hay desafiliaciones masivas todos los días y después del 4 de febrero habrá muchas más. Tenemos el capital político, tenemos la convicción, tenemos la verdad. No empezamos de cero, tenemos 28 asambleístas, el segundo bloque más grande en la Asamblea Nacional.

¿Usted calificaría esta situación que vive Ecuador como un golpe blando, en sintonía con otros similares que se han vivido en América Latina?

Sí, se vive un golpe blando. Se ha roto la Constitución, hay una grave alteración del orden constitucional al convocar a un referéndum que, por primera vez en la historia, no tendrá control institucional. Eso debiera ser motivo de nulidad de la consulta; incluso es motivo de destitución del presidente de la República por arrogarse funciones, así como los funcionarios que, teniendo la obligación de impedir esto, han callado, como el presidente de la Corte Constitucional. Si tú examinas la pregunta tres, te das cuenta de que es una barbaridad. Por eso no esperaron el dictamen de la Corte. Ellos quieren apoderarse del Consejo de Participación y quieren poner sus delegados a dedo. Le hacen creer a la gente que los nuevos consejeros deben ser elegidos por votación popular en las próximas elecciones de febrero de 2019, pero eso es una partecita de la pregunta, la menos relevante. Mientras tanto, pueden, desde que se apruebe este punto y hasta febrero de 2019, sustituir y designar a cuanto funcionario quieran en todo el Consejo de Participación, donde están todos los poderes del Estado. Se acabó todo lo que conocemos como democracia. En un año van a destituir todas las autoridades, reemplazarlas por funcionarios colocados a dedo, repartiéndose todo. Cuando venga el próximo Consejo, en febrero de 2019, encontrará que deberá gobernar atado de manos. Se acabó la noción de democracia que está establecida en la carta orgánica de la OEA, que implica división de poderes. Con esta situación, todos los poderes están sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo.

¿Por qué es tan difícil visibilizar esto que usted denuncia en el exterior?

Porque la dictadura perfecta requiere la complicidad de los medios de comunicación. Si yo hubiera hecho la mitad de lo que ya ha hecho este gobierno, tendría a la mitad de los cascos azules de la ONU en Ecuador. Si Venezuela hubiera hecho esto, estaría invadida por los gringos. Esto es casi tan grave como el referéndum independentista en Cataluña, que no es constitucional, y si lo hicieran en España, sería un escándalo a nivel mundial. Aquí no pasa nada. Sin embargo, ya están reaccionando, aunque lentamente, organismos internacionales por parte de consejeros que serán desplazados en el caso que gane el gobierno. Ellos han presentado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todos los documentos sobre la mesa, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está preguntando lo que debe preguntar, que es que el gobierno presente la exposición de motivos por los cuales se habría propuesto en este referéndum la terminación anticipada de algunos cargos, porque la comisión sabe que existe un mecanismo constitucional de sustitución, que se llama juicio político. Si ya existe un mecanismo de sustitución de miembros en un organismo, no se pueden utilizar mecanismos ad hoc de acuerdo a la coyuntura política. Eso ha sido sancionado. La comisión también pregunta sobre las características y funciones que tendría el consejo que asuma transitoriamente, porque ya sabe que es un consejo de plenos poderes no contemplado en la constitución ecuatoriana. El sistema interamericano está reaccionando, pero lastimosamente todo es muy lento y va a ser muy difícil parar esto antes del 4 de febrero, pero sí puede haber consecuencias a futuro porque se ha roto la Constitución de la República y el derecho interamericano.

¿Usted reclama apoyo de parte de la comunidad internacional o está denunciando su silencio?

Si esto lo hiciera Venezuela, ya estaría condenada por la OEA y por todos los países, incluida España. Lo está haciendo Lenín Moreno, que ha pactado con la derecha y seguramente tenga acuerdos con Estados Unidos y ni siquiera se habla de esto. Y hago referencia a España por el ejemplo reciente que tuvimos del referéndum independentista en Cataluña, que no lo reconoció, como no lo podía reconocer el gobierno español, ni Europa ni nadie. Y por eso el expresidente catalán Puigdemont se encuentra procesado. Aquí pasa algo similar. Han roto todo el orden constitucional, van a hacer una consulta sin dictamen constitucional y no pasa nada. Hace un par de días el presidente Moreno declaró que por ahí hay un desubicado -refiriéndose a mí- que dice que la consulta es inconstitucional. Y dice que cómo consultar al pueblo va a ser inconstitucional, consultar al pueblo siempre es constitucional. Bueno, según ese criterio, Cataluña es independiente, porque basta eso para que todo sea constitucional. Esas son las barbaridades que se dicen en el país, destrozando la Constitución, y las repiten los medios de comunicación para hacer campaña por el “Sí”.

Si usted tuviera que analizar la situación actual de América Latina y la comparara con nuestra realidad cuatro años atrás, ¿se imaginaba viviendo una situación de este tipo?

Jamás, y jamás en mi país. Nosotros ganamos todo. Dejé la presidencia con 70% de popularidad. Todos estos traidores se referían a mí como presidente eterno. Jamás me hubiera imaginado, ni en mis peores pesadillas, que ocho meses después el vicepresidente iba a estar preso sin ninguna prueba y la vicepresidencia capturada por los mismos de siempre, AP robado por los desleales y una consulta ilegal en la que hay una pregunta que nos niega el derecho a elegir y otra pregunta que nos roba la patria entera. No, nunca me lo imaginé. Comparando con la época de oro de los gobiernos progresistas, pongamos en 2009, de diez país de Sudamérica, ocho tenían gobiernos progresistas. Además había que agregar el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el Frente Sandinista en Nicaragua, estaba Álvaro Colom en Guatemala, estaba Rafael Fernández en República Dominicana y estaba, como siempre, Cuba. Hoy sólo hay tres gobiernos progresistas en América del Sur: Bolivia, Venezuela y Uruguay. La situación ha cambiado dramáticamente, hay una arremetida de la derecha, una nueva derecha articulada nacional e internacionalmente con discurso que enfrenta a una izquierda exitosa que sufre, naturalmente, el desgaste del ejercicio del poder. Cuando tú estás diez años en el poder, como estuvo la Revolución Ciudadana, dirigida por mí, es inevitable que haya casos de corrupción. Lo que tienes que hacer es sancionar. Pero ellos han utilizado muy bien esos casos para propalar el discurso de que todo era corrupción, esa es la propaganda de los medios de comunicación. Durante esos diez años cambió el ciclo económico para América Latina, se desplomaron los precios de los commodities, empezamos a pasar dificultades económicas, pero por choques externos, como decimos los economistas, es decir, por razones que no dependían de nosotros. Eso lo aprovecharon muy bien los medios de derecha para hablar de fracaso en la gestión y cosas por el estilo. Eso es una derecha articulada, con discurso y apoyo frente a una izquierda exitosa pero con desgaste. Sin embargo, depende con qué punto de la historia te compares. Si comparamos con la década del 90, pues estamos mucho mejor. Ya no somos esa izquierda de 2% o 3%, sino una izquierda que ha estado en el gobierno y que ha gobernado exitosamente. Es una izquierda con claras posibilidades de futuro, y si no, mira Brasil y lo que hicieron con Lula, que lo condenan a prisión para que no pueda competir en las elecciones presidenciales porque si compite, arrasa y nadie tiene dudas de ello.

¿Ha podido visitar al exvicepresidente Jorge Glas?

A principios de diciembre lo visité y cuando esté en Quito lo voy a visitar nuevamente. Además de considerarlo amigo y una persona inocente, debo mostrar solidaridad con una persona que está en la situación en que él está. Usted puede tener la certeza de que Glas es inocente, no hay ninguna prueba contra él. En ese proceso hay cosas terribles como, por ejemplo, que a los corruptos confesos de Odebrecht la Justicia no los acusó, pero metieron preso al vicepresidente sin prueba alguna. Sin ningún argumento cambiaron, de la noche a la mañana, la medida cautelar de prohibición de salida del país a prisión preventiva para obligarlo a abandonar la vicepresidencia. Luego se lo condena con el Código Penal anterior, no el actual. Son irregularidades tras irregularidades. Hoy están embriagados de poder, abusando del mismo con la complicidad de los medios de comunicación. Pero la situación política de Ecuador siempre fue muy cambiante, excepto en los diez años de estabilidad que tuvimos durante la Revolución Ciudadana. Mañana puede conformarse una asamblea constituyente, puede crearse una comisión de la verdad que analice toda esta situación.

¿Usted cree que puede sufrir un proceso similar al de Glas?

Por supuesto, mire lo que sucede con Lula. Nadie ha logrado confirmar que ese famoso apartamento es de él, pero cuando hay linchamiento mediático los jueces no sentencian en base a razones, sino que buscan razones para la sentencia. Acá están haciendo lo mismo, ya tengo como cinco demandas por cualquier cosa. Hay persecución, pero así es la vida, hay que enfrentarlo con convicción, valentía y optimismo.

¿Qué participación cree usted que tiene Estados Unidos en todo este escenario? Ya hay declaraciones de Lenín Moreno avalando un futuro tratado de libre comercio.

Ahí está la respuesta. Se reunió con el embajador Chapman, que de nuevo comienza a darnos cátedra de moral y buenas costumbres, como hacían antes. Ellos están como si estuvieran en su casa y claramente es una estrategia regional que busca perseguir directamente a los líderes progresistas, pero también presionaron al sistema interamericano, bloqueando o impulsando lo que les conviene, etc. En el caso de Lenín Moreno, es una cuestión de tiempo para que se le caiga de una vez la máscara, cambie la política internacional, que está totalmente subordinada a Estados Unidos a tal punto que ya dejó entrever la privatización del sistema de pensiones y ya ha hablado de tratados de libre comercio, algo que claramente nunca ofreció en campaña y que es la antítesis de lo que nosotros queremos para nuestros pequeños productores agrícolas o artesanos. La derecha protege a los grandes importadores. Eso es una muestra de la traición a la Revolución Ciudadana y el sometimiento a los intereses de Estados Unidos.

Cuándo usted ve que ante tanto embate no existen respuestas del mismo tenor, uno se pregunta si faltó generar conciencia, subjetividad política en nuestras sociedades.

Siempre nos reclaman eso, ese es el problema en Ecuador o en Uruguay, parece. Ustedes quieren que gobernemos nuestros países, luchemos contra todos los poderes, pero además seamos líderes espirituales o ideológicos, pero no podemos ser todo eso y menos con la arremetida diaria de los medios de comunicación, que transmiten la cultura hegemónica de la que hablaba Gramsci. Estas son democracias mediatizadas en las que no importa lo que los pueblos voten en las urnas, sino lo que digan los titulares de los medios; ellos legislan, hacen los programas de gobierno, condenan o absuelven no en los tribunales, sino en los titulares. Nuestros Estados no son de derecho, sino de opinión y nuestras democracias son mediatizadas. Es muy duro luchar contra eso, es todos los días. Si tú le respondes a un medio, tienen toda una superestructura mediática internacional que dice que eres un censor, que no permites la libertad de expresión. Todo poder requiere un contrapoder en una sociedad democrática. No sé cuál es el contrapoder del poder mediático. Los medios instalan ideas que operan contra la propia gente. Por ejemplo, ellos lograron imponer como verdad absoluta que en Ecuador o América Latina tenemos altos impuestos, sin embargo, es la región con impuestos más bajos del mundo y basta comparar con Europa. Y Ecuador está por debajo del promedio de América Latina. Pero le preguntas a cualquier persona de clase media en Ecuador o Uruguay y te dice que los impuestos están demasiado altos. Porque eso te dicen los medios. También la izquierda puede ser víctima de sus propios éxitos. Sacamos a centenas de millones de personas de la pobreza y cuando uno comienza a adquirir cosas, ya tiene cosas para perder y se va a cercando a la derecha. Se da el fenómeno que hemos visto en Ecuador de prosperidad objetiva, pero pobreza subjetiva. Son una serie de fenómenos muy difíciles de combatir porque también están presentes en la propia condición humana.

¿Quién es Lenín Moreno? Era un perfecto desconocido. Lo elegí yo en 2006. Como era discapacitado y nosotros quisimos visibilizar a ese grupo que siempre había estado excluido de las políticas públicas, lo elegimos como candidato a la vicepresidencia. Fue seis años mi vicepresidente. Tuvo una gran labor en el apoyo a ese sector de gente discapacitada, con políticas que requirieron más de 100 millones de dólares que les dimos, logramos leyes y se logró el pleno empleo para esos ciudadanos que incluso ya no fueron más una carga económica para sus familias, sino, en muchos casos, el sostén de su familia. Ahí se conoció a Lenín Moreno. No quiso continuar en la vicepresidencia y fue como representante de la ONU para los discapacitados, pero todo financiado por nosotros. Siempre supimos que era una persona sin convicciones, pero nunca pensamos que iba a ser un traidor de forma tan abierta.

¿Durán Barba apoya a Moreno? Durán Barba es especialista en guerra sucia. En su libro nos define a los ciudadanos como simios, dice que la política es un show y no una herramienta para la transformación de la sociedad, dice que hay que destruir al enemigo. En Argentina lo conocen bien, porque cualquiera puede ver lo que le han hecho a Cristina Fernández, que es lo mismo que nos han hecho a nosotros, siempre asesorados por Jaime Durán Barba, que siempre ha asesorado a los candidatos de derecha.