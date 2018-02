Ex preso político encontró en Twitter a su torturador

“Tú sos el Alexis Grajales del 6to de Caballería que por el año 72/73 ya torturaba salvajemente a los detenidos políticos y para eso se tomaba unos cuantos wiskies, tanto es así que tus victimas recuerdan el tufo a alcohol que se sentía desde abajo de la capucha ¿sos vos?”. Así, con esa crudeza, comienza el primer Tuit que el fotógrafo Juan Ángel Urruzol (@JUrruzola) le envió a Alexis Grajales, un oficial del ejército que lo torturó durante su detención en 1972 en el cuartel del 6to. de caballería.

Sobre el hallazgo en la red social el fotógrafo cuenta que “con impunidad un personaje nefasto como Alexis Grajales @argoefo para cientos de expresos que fueron torturados y vejados por él y su patota de oficialitos te lo encontrás en una red social pontificando y hablando, cuando el único lugar donde deberían hablar es en los juzgados”.

Urruzola, quién es fotógrafo, docente y diseñador gráfico encontró a su torturador e inició una serie de tuits dirigidos a su persona: “Tú sos el Alexis Grajales del 6to de Caballería que por el año 72/73 ya torturaba salvajemente a los detenidos políticos y para eso se tomaba unos cuantos wiskies, tanto es así que tus victimas recuerdan el tufo a alcohol que se sentía desde abajo de la capucha ¿sos vos?”.

“Sabes @argoefo tengo grabada en mi retina (soy fotógrafo) tu imagen desaforado, con tu uniforme verde todo mojado de las salpicaduras del submarino, venías y te llevabas compañer@s de la glorieta del 6to donde estaban todos de plantón, yo estaba tirado en un camastro”, asubraya más adelante.

En otro tuit afirma: “Una cosa que golpea de los Alexis Grajales, Forisci, Alvarez, Flores y otros torturadores del 6to es la cobardía, se han llenado la boca hablando de honor y cuando los convoca la justicia evaden, meten recursos, ningunean y así siguen en su miserable vida de jubilados del horror”.

Urruzola informó en su cuenta de Twitter que el exmilitar cerró su cuenta en esa red social, pero recordó que en algún momento deberá presentarse a declarar en una denuncia por torturas y violaciones a presos y presas políticas.

La noticia tuvo amplia difusión en medios de prensa argentinos pero pasó desapercibida hasta el momento para los medios uruguayos.

Lo que me impacta de los cientos de oficiales que torturaron como @argoefo, asesinaron, violaron o desaparecieron compañeros y compañeras, no hay uno que diga; hicimos esto, por tal razón, no, se hacen los sotas, no responden, no asumen, cobardia institucional la de esta gente.

