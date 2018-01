Fábrica incendiada carecía de habilitación de Bomberos

La planta de refinamiento de grasa que se incendió este jueves en camino Mendoza, en la zona de Manga, no tenía habilitación de la Direcciòn Nacional de Bomberos (DNB).

Así fue confirmado por la vocera del cuerpo Mariela Vivone, quién en declaraciones a Subrayado dijo que la planta no había realizado el trámite para la certificación. No obstante aclaró que el incendio “no fue causa de tener o no tener” la habilitación.

De acuerdo a la información brindada por Bomberos, el fuego comenzó a partir de una explosión en un reactor que procesa la grasa.

Vivone indicó que de haber tenido la certificación, el lugar se hubiera asegurado tener “una instalación apropiada” y “medidas de seguridad” para los diferentes materiales combustibles que se encuentran en la planta.

Las llamas fueron controladas por las cuatro dotaciones de Bomberos. Así se logró eliminar el riesgo de que el fuego se propagara al galpón lindero donde se almacenaban químicos tóxicos e inflamables.

En tanto, sigue sin ser encontrado el trabajador de 35 años que no pudo ser rescatado de las llamas. Otros 9 operarios sí pudieron salir y se encuentran en buenas condiciones, informó Montevideo Portal.