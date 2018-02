Falta de recursos económicos para la aplicación de Ley Integral de Género

La doctora María Elena Martínez asumió este jueves 1º la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. De esta forma, se convirtió en la tercera mujer en asumir ese cargo en la historia de la Corte, tras los casos de Jacinta Balbella y Sara Bossio.

En este marco, la nueva presidenta de la SCJ mencionó la falta de recursos para la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. La necesidad de juzgados especializados en el área supone una serie de medios y, si bien ahora no existen, María Elena Martínez se compromete a analizar cuáles son.

En rueda de prensa, Martínez dijo: “Tengo la ilusión de que se atiendan los reclamos de recursos presupuestales que realmente son siempre insuficientes y nos obligan a actitudes que no me resultan dignas de un poder del Estado y menos si quienes lo tienen que hacer son jueces”.

“La ley refiere a Juzgados Especializados que no fueron creados. No hay Juzgados Especializados en Violencia de Género y Sexual como dice la ley y (esta) los da como existentes. No existen tales Juzgados, no fueron creados ni se dispuso que se transformara la competencia de otros para constituir otros nuevos. Hasta que no se creen esos Juzgados no entendemos que sea pertinente aplicar la ley”, afirmó Martínez.

Y aseguró que la Corte no fue escuchada durante el proceso de discusión del proyecto: “No pretendíamos ser escuchados con respecto al fondo de la ley, pero si pretendíamos ser escuchados con respecto a la creación de Juzgados o a la alteración de competencias como sucede”.

La falta de recursos para la aplicación de esta norma ya había sido planteado por el ex presidente de la Corte, Jorge Chediak, pocos días después de la aprobación de la norma. En la misma línea, se pronunció el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Incluso, la Fiscalía General de la Nación tiene previsto plantear cambios a la norma, entre ellos, eliminar la participación de fiscales en los casos de divorcios y la presencia preceptiva de estos en los casos donde no son parte.