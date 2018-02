Firme evolución de las exportaciones industriales

En el siguiente artículo se analiza la evolución de las exportaciones totales de bienes y de aquellas de origen industrial. Se considera la evolución a valores corrientes (dólares corrientes) y la evolución en volumen físico (cantidades) así como los productos/subproductos, destinos y empresas exportadoras. Por otra parte, se caracterizan las exportaciones de bienes según la clasificación de nivel tecnológico de Sanjaya Lall -que nos permite compararnos con otros países- y según su intensidad en I+D.

Las exportaciones uruguayas de bienes totalizaron durante el año 2017 9.059 millones de dólares, cifra 9,2% superior a la registrada en 2016 (medido en dólares corrientes).

Evolución de las exportaciones totales de bienes

Discriminadas según origen de las mismas

Valores en millones de dólares

(Fuente: Uruguay XXI)

En lo que respecta a las exportaciones que tuvieron como origen el territorio no franco uruguayo, alcanzaron los 7.109 millones de dólares, cifra 11,1% superior a la registrada durante 2016 y 1,1% superior a la alcanzada en 2015. Por su parte, las exportaciones que tuvieron como origen las zonas francas totalizaron 1.950 millones de dólares durante el pasado año, 1,9% superior a la registradas en 2016.

Los principales fueron los productos cárnicos, acumulando 1.756 millones de dólares,19,4% del total exportado. Los cinco principales destinos de exportación concentraron 88,5% del total exportado. Los mismos fueron: China, acumulando 696 millones de dólares (39,7% del total), la Unión Europea, representando 401 millones de dólares (22,8% del total), Estados Unidos, con 231 millones (13,2%), Israel, con 120 millones de dólares (6,9%) y Brasil, con 104 millones de dólares (5,9%).

Composición de las exportaciones de bienes

Discriminadas por sector

Año 2017

(Fuente: Uruguay XXI)

El siguiente producto dentro de los más exportados durante el pasado año fue la pasta de celulosa, acumulando 1.328 millones de dólares, 14,7% del total exportado. El principal destino de exportación fue China, acumulando 42,1% del total exportado, seguido por la Unión Europea con 41,9%.

En tercer lugar encontramos las exportaciones de semillas de soja, totalizando 1.189 millones de dólares, cifra 36,4% superior a la registrada durante 2016. Existe aquí una importante concentración en lo relativo a los destinos de las ventas: China fue el principal destino de las mismas, con 83% del total exportado.

En cuarto lugar se encuentran las exportaciones de productos lácteos, que totalizaron 598 millones de dólares durante 2017, cifra 4,4% superior a la registrada durante 2016. El principal producto exportado fue la leche en polvo (63,4%), seguido por los quesos (21,4%) y la manteca (8,3%). En referencia a los destinos de exportación, se destaca Brasil acumulando 38,8% del total exportado, y en segundo lugar aparece Argelia, que si bien estaba dentro del mapa de los destinos de los productos uruguayos, adquirió este nivel de importancia como destino durante 2017. La Federación Rusa aparece como principal destino de las exportaciones de manteca, acumulando 34% de las mismas, seguida por Brasil con 22%. En lo que respecta a los destinos para los quesos uruguayos, durante 2017 los principales fueron Brasil, México y la Federación Rusa, representando 33%, 24% y 14% respectivamente.

Exportaciones de las industrias manufactureras

Las exportaciones de la industria manufacturera originarias de territorio no franco totalizaron durante los primeros 11 meses del pasado año 4.866 millones de dólares, cifra 7,8% superior a la registrada durante 2016.

Evolución de las exportaciones de la industria manufacturera

Valores mensuales

En miles de dólares y en IVF

(Fuente: BCU)

Como se puede observar en el gráfico anterior, las exportaciones de la industria manufacturera en dólares corrientes exhibieron un crecimiento ininterrumpido desde el año 2005 hasta 2008, para después retomar su senda de crecimiento a partir de mediados de 2009. Entre mediados de 2011 y finales del 2014 se mantienen relativamente estables, teniendo un descenso de las mismas hasta 2016, mostrando a partir de ese momento firmes señales de recuperación.

Análisis interanual

El sector que tuvo mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones manufactureras durante 2017 fue el cárnico, teniendo un crecimiento de 8,1% medido en dólares corrientes; fue responsable de 35,9% del crecimiento de las exportaciones manufactureras, contribuyendo con 2,8 p.p.

Exportaciones de las industrias manufactureras

Variación en porcentaje e incidencia en p.p.

Año 2017 vs 2016.

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCU)

El segundo sector con mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones de la industria manufacturera fue el arrocero, acumulando un crecimiento de 15,5% con respecto al año anterior y teniendo una incidencia de 1,2 p.p. Los principales destinos de exportación durante el pasado año fueron Perú, Brasil y México acumulando 26%, 19% y 13% respectivamente.

Las exportaciones de las industrias dedicadas a la producción de metales y productos metálicos exhibieron un crecimiento de 32% durante 2017, lo que significó una incidencia de 0,9 p.p., ubicándolas en tercera posición dentro de aquellas que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones de origen industrial.

Encontramos las ventas al exterior de vehículos automotores y remolques y similares en el cuarto lugar de las exportaciones con mayor incidencia, situándose la misma en 0,8 p.p. gracias a que experimentaron una variación de 47% en los montos exportados durante el pasado año. Como es habitual, las ventas del sector de ensamblado de vehículos automotores tienen como destino los países del Mercosur, acumulando Brasil 89% y Argentina 9% de las mismas.

Otro sector que tuvo una significativa incidencia es aquel referido a la malta de cebada y las bebidas malteadas: registró un crecimiento de 27% en sus exportaciones con respecto al año anterior y tuvo una incidencia de 0,8 p.p., siendo el principal destino Brasil.

Dentro de los productos exportados desde la zonas francas durante el pasado año se destacan la pasta de celulosa, acumulando 1.328 millones de dólares, cifra 6,9% superior a la registrada durante el año anterior; las efectuadas desde la Zona Franca de Colonia del Sacramento por la empresa Pepsico por 495 millones de dólares, 12% inferiores al año anterior (consisten principalmente en mezclas de sustancias odoríferas y preparaciones utilizadas en la elaboración de bebidas); y las de la empresa Megapharma desde el Parque de las Ciencias, por 127 millones de dólares, 17,6% superiores al año anterior.

Exportaciones según nivel tecnológico Las exportaciones de productos primarios y basados en recursos naturales acumularon 7.614 millones de dólares según la clasificación de Sanjaya Lall (2) , 84,1% del total exportado. Por su parte, las exportaciones manufactureras totalizaron 1.380 millones de dólares, representando las de baja, media y alta tecnología 6,7%, 5,8% y 2,7% del total respectivamente.

Composición de las exportaciones según contenido tecnológico

Año 2017

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Uruguay XXI)

Evolución composición de las exportaciones

Según intensidad relativa de I+D

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Uruguay XXI)

En lo que respecta a la evolución de las exportaciones clasificadas según intensidad de I+D[3] relativa, encontramos que si bien en términos absolutos todas las categorías aumentaron sus exportaciones en 2017 con respecto a 2016, algunos grupos al tener un crecimiento menor que el promedio, disminuyeron su participación.

Las exportaciones clasificadas como de alta intensidad en I+D relativa totalizaron 3.337 millones de dólares en el pasado año, cifra 4,7% superior a la registrada en 2016, pero por debajo del crecimiento promedio, lo que significó una disminución de 1 p.p. en su participación en el total.

Aquellas clasificadas dentro del grupo medio-alto totalizaron exportaciones por 2.151 millones de dólares, valor 18,9% superior al registrado durante 2016, aumentando su participación de 22% a 24% en el total.

En lo que respecta a las exportaciones de sectores que son clasificados como de baja intensidad en I+D relativa, las mismas alcanzaron 1.914 millones de dólares, cifra 6,5% superior al 2016, pero por debajo del crecimiento promedio, lo que las llevó a pasar de 22% a 21%.

Para dicho análisis se utilizan las exportaciones clasificadas en Nomenclatura CIIU Rev. 3 que utiliza el BCU – http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/ComercioExterior_ICB/exp_ciiu_val.xls.

2 Si bien te toma como base la taxonomía propuesta por Sanjaya Lall en The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998, la clasificación utilizada tiene modificaciones realizadas por el Observatorio Industrial del MIEM.

3 Clasificación Esfuerzo Nacional Innovador – http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/knowledge-base/esfuerzo-nacional-innovador/