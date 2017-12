Fuerte inversión en el Argentino Hotel de Piriápolis

En el año 1994, bajo la presidencia de Luis Lacalle Herrera, la concesión para gestionar durante 20 años el Argentino Hotel de Piriápolis recayó sobre el grupo Méndez Requena (Nifelar SA). En el año 2014 culminó la concesión, pero al no presentarse nuevos pliegos, el grupo siguió usufructuando ese espacio. En 2016, el Ministerio de Turismo llama a licitación y, por más que muchos dijeron estar interesados, lo cierto es que sólo Méndez Requena se hizo de los pliegos, se presentó en solitario y perdió debido a que la propuesta no se ajustaba a lo solicitado. Eso provocó que la licitación se declarara desierta, pero, aun así, el grupo siguió gestionando el viejo hotel.

Lo que llevó a que no se concediera por un nuevo período es que el grupo no se quería hacer responsable del Casino Piriápolis, que si bien funciona en las instalaciones del hotel, lo hace bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Casinos.

Tras este fracaso, se realizó un segundo llamado y, esta vez, a Méndez Requena le fue otorgada la concesión por 30 años.

Nuevamente en sociedad

El anuncio de la adjudicación de la concesión se dio en el Ministerio de Turismo junto a las autoridades de la cartera, del gobierno departamental de Maldonado y de Renée Pereira de Méndez Requena, presidenta de Nifelar SA y, por lo tanto, directora del Argentino Hotel: “Se nos piden inversiones hechas obras y nosotros pensamos que en cinco años estarán prontas”, dijo Pereira de Méndez Requena a la prensa, a la vez que comunicaba que el Estudio Gómez Platero era el encargado de la remodelación. También despejó dudas en cuanto al funcionamiento: “El hotel va a estar siempre abierto, incluso durante la remodelación”. Dijo que se había optado por esta forma poco convencional de coordinar los servicios con las obras porque “hay clientes que vienen desde hace muchísimos años y sabemos que ellos también van a disfrutar de esta etapa, que se toman al hotel como su segunda casa”, expresó.

Méndez Requena puso números a la conferencia, diciendo que la inversión es de US$ 22 millones, que el hotel tiene 250 habitaciones y que hasta 2020 tienen reservas para congresos con más de 1.000 personas, o sea, mayor a la cantidad que puede albergar el hotel.

La ministra Liliam Kechichian justificó la concesión a 30 años para dar tiempo a que la empresa pueda recuperar la inversión: “Fue un proceso transparente y abierto, con la difusión necesaria. Sólo nos queda negociar el casino. Por ahora se hará directamente con el hotel, luego verá que se hace, pero en ese balneario va a quedar, aunque no sabemos aún el lugar exacto”.

El Argentino Hotel sigue funcionando tal cual está, aunque pronto vendrán los cambios.

Contraprestación

Parte de las contraprestaciones son fáciles de imaginar, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una edificación que, en buena medida, no se puede tocar. Hay toda una estructura que debe permanecer intacta, reacondicionarla y mejorarla, siempre y cuando su aspecto no se modifique. Entonces, con ese hotel que funciona adentro del histórico edificio construido por Piria, deberán lograr un servicio cinco estrellas, aunque por infraestructura no se superen las cuatro. Los concesionarios deberán ceder el Pabellón de las Rosas al municipio de Piriápolis sin ningún tipo de cargo y hasta cinco veces al año. Ese lugar, que consta de una estructura circular de hierro del siglo XIX, es un espacio preciado que pertenece al hotel.