Gandini: “Hay que combatir el acomodo, no el parentesco”

El diputado Jorge Gandini, futuro presidente de la Cámara de Representantes, cuestionó el proyecto de ley presentado por el senador Pedro Bordaberry, que prohíbe la designación o contratación de familiares de altas jerarquías del Estado para cargos de función pública, ya que supone una “tabla rasa” absoluta, que puede provocar “enormes injusticias”.

“La iniciativa reviste de un extremismo enorme, con consecuencias que pueden generar enormes injusticias, no resuelven el problema […] y pueden expulsar gente valiosa de la política. […] Lo que hay que combatir es el acomodo, no el parentesco”, afirmó Gandini en entrevista con La Mañana, de Radio El Espectador.

Gandini afirmó que el texto del proyecto adopta una postura extrema y ese extremismo es el que puede generar injusticias. Por ejemplo, “el hijo del sobrino de un suplente de edil, que vota a un partido diferente de un jerarca, no puede formar parte de ningún equipo de gobierno de ninguna naturaleza. Eso es un extremo”, valoró el legislador.

Y utilizó como ejemplo a sus hijas: “siempre he dicho nada más por ser hijas mías, pero tampoco nada menos. La gente tiene derecho a crecer, a tener una profesión, a tener una vocación. Uno hace política y envuelve a toda la familia, (mis hijas) son militantes y crecen y si por alguna razón quisieran formar parte de un equipo tienen la desgracia que su padre resultó electo (diputado) y si formaran parte de un equipo y su padre después resultara electo tienen que renunciar”, señaló. Y puso otro ejemplo: “la hija de la hija del hermano de mi señora fuera edil, a lo mejor yo no podría ser ministro”.

En este sentido, afirmó que la lucha por transparencia debe combatir el acomodo. “Mientras eso (que sus hijas integren un equipo de gobierno) no se podría hacer, el Pato Torena, conocido como el Pato Celeste, pudo tener durante años una oficina en el séptimo piso del Edificio Libertad para operar negocios con Venezuela en nombre del presidente de la República, diciendo que era su secretario, y como no es pariente no pasa nada”, cuestionó. De esta forma, de aprobarse el texto propuesto “podemos cometer enormes injusticias limitando las posibilidades de personas valiosas y limitándose en el Estado que personas valiosas puedan formar parte de sus cuadros”, puntualizó.

“Conozco a un jerarca de gobierno que es de mi partido cuyo hermano toda la vida militó en el Frente Amplio y es jerarca del gobierno. No podrían estar los dos en el gobierno. Uno es blanco, lo eligió la gente; su hermano formó parte de los cuadros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante mucho tiempo, hoy forma parte de los cuadros de un ente autónomo y como su hermano es blanco y fue electo para un cargo él no podía integrarlo y los dos son personas de primerísimo nivel y me parece bien que formen parte de los cuadros de gobierno”, agregó.

En este sentido, Gandini dijo que una propuesta de mayor transparencia sería obligar a los jerarcas públicos a completar un formulario con sus vínculos con otros integrantes del gobierno o personas contratadas por el Estado. El legislador afirmó que Bordaberry reaccionó ante un pedido de la población, pero “no pensó bien” en las consecuencias que puede tener el proyecto.

“No se puede hacer al barrer ni hacer tabla rasa. (Una prohibición) hasta la cuarta línea de consanguinidad o afinidad queda políticamente fantástico, porque hay que tomar estas medias simpáticas, pero vuelven a expulsar gente de la política, y poner en el foco que estar en la actividad política es una cosa mal. Estamos afectando la calidad del sistema político; queriéndolo mejorar (al sistema político) no se si lo estamos limitando aún más”.