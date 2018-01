Genera controversia la no aceptación de israelíes en hostel de Valizas

El rechazo de una pareja de israelíes en el hostel Buena Vista, de Valizas genera controversia; la unánime discrepancia a nivel oficial no se refleja en las redes.

SÍ O NO

El hostel Buena Vista, ubicado en Valizas, rechazó a una pareja de jóvenes por su procedencia: son de origen israelí. La reserva, hecha a través del sitio web Booking, fue aceptada por parte del hospedaje, pero luego los turistas recibieron el siguiente mensaje: “No había visto que eran de Israel. Soy muy contrario a las políticas de su país. No son bienvenidos en mi casa”. Conjuntamente con la negativa a hospedarlos, les reembolsó el pago.

La situación se dio a conocer a través del periódico Yedioth Ahronoth y rápidamente fue replicada por parte de la comunidad israelí. Para entonces, el dueño del hostel, Mauricio Piñero, argumentaba desde Twitter que pensaba continuar con su posición porque no le agradan los jóvenes recién salidos del servicio militar israelí, a los que calificó de “soberbios” y afirmó que no eran portadores del espíritu que pretende para su hospedaje.

La posición de Piñero fue aceptada por buena parte de la población, el sector que se encuentra indignado por la política de sometimiento e invasión que mantiene el Estado de Israel con el Estado de Palestina, pero aún entre quienes se solidarizan con los palestinos, se considera que no se pueden mezclar las cosas de una forma tan simplista, por no decir infantil: “Coincido con el dueño del Buena Vista pero no con la actitud que es discriminación”, se lee en uno de los comentarios.

A nivel oficial, la decisión de Piñero fue condenada a todo nivel. La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, calificó la situación de “totalmente inadmisible”, y dijo que se investigará. En el mismo sentido se expresó el intendente de Rocha, Anibal Pereyra, quien afirmó que “no es de uruguayos andar haciendo esas cosas”.