Giovanni González será el primero en llegar a Peñarol, reunión por Dawson jueves o viernes

Muchas cosas por hacer y poco tiempo, teniendo en cuenta que el Consejo Directivo aurinegro asume esta tarde.

Ya está conversado que el lateral volante de River, Giovanni González, llegará a Peñarol. El futbolista de 23 años juega de lateral por derecha, por la izquierda y de volante por afuera, con marca en el retroceso, como quiere Ramos.

González vence contrato el 31 de diciembre y legará en calidad de libre, pero cuando firme su contrato, quiere poner una cláusula en la que en caso de venta, le quede algo a River, ya que los del Prado fueron los ue le dieron la oportunidad para llegar a Primera y en definitiva hacerlo hoy a Peñarol.

El futbolista está de vacaciones en Estados Unidos, y aquí el que está manejando las cosas es su padre, Juan González, el exfutbolista de Basáñez, Nacional, Atlético de Madrid, Oviedo y otros.

El mismo Juan González decía que hay ofertas del exterior, pero que prefería que Giovanni jugara primero en Peñarol antes de ir al exterior, “Es otra experiencia para el jugador y se valoriza de otra manera”.

“Necesito que Giovanni juegue Copa, es una linda oportunidad para el y quiere decir que viene haciendo las cosas bien. Falta la firma para que se concrete lo de Peñarol” dijo Juan González en Las voces del Fútbol en Radio 1010.

“Yo pedí 2 cosas: Que vaya a Peñarol para que tenga actividad de Copa y que en una futura venta, a River le ingrese dinero por Giovanni”, agregó

“Hoy el que lo quiere es Peñarol, lo quiere el técnico y le dije que estás oportunidades no se pueden perder. Nunca se sabe si van a volver los momentos buenos y esta es la oportunidad de el”, finalizó.

REUNIÓN POR DAWSON

Este jueves o viernes hay una nueva reunión por la renovación de Kevin Dawson, entre la gente de Plaza y Peñarol.

Mientras en Peñarol se insiste en que se va a hacer uso de la opción por el arquero, la que se marca en 500 mil dólares por el 100 por ciento del pase, y 250 mil dólares por el 40 por ciento del pase; los aurinegros quieren realizarlo por la segunda opción, y ser socios en una futura venta. Así lo comunicaron a Plaza.

Pero en Plaza no piensan lo mismo.

El gerenciador de Plaza, Roberto García, dijo que ya habló con Walter Pereira, con quien hablaron cuando se hizo el préstamo totalmente gratis de Plaza a Peñarol, el hasta hoy vicepresidente e integrante de la actual comisión de contrataciones, quedó en trasmitirlo a sus compañeros esta tarde.

“Pecamos de ingenuos cuando firmamos con Peñarol. Kevin Dawson no va a firmar con Peñarol si no arreglan con nosotros. No queremos poner en el medio a Kevin, pero es así”, dijo el dirigente en Las Voces del Fútbol de Radio 1010.

“Queremos que se negocie desde cero, Kevin Dawson no es un arquero más, sabíamos que iba a andar bien en Peñarol. Vale aclarar que el espíritu es hablar con Peñarol, vamos a escuchar y explicarle la situación al jugador”. manifestó, diciendo de una de las dos ofertas que le llegaron a Plaza, una de Méjico y otra en el día de hoy, de un país al norte de América del Sur.

“Si Peñarol quiere un porcentaje hay que negociar, queremos que Kevin Dawson se haga su casita. No sabemos cuánto vale Kevin, sabemos lo que ofrecieron desde el exterior”.

“El 80% de lo que ofrecieron por la ficha de Kevin Dawson desde el exterior supera el 1.000.000 de dólares. El quiere jugar la Libertadores con Peñarol, sabemos que vamos a tener que ceder algo, queremos que todo llegue a buen puerto”.

La oferta es un préstamo con opción de compra a los seis meses o al año en el dinero que dice García, las ofertas están documentadas y las traen a la reunión de jueves o viernes.

EL ZAGUERO ARGENTINO BARBOZA EN CARPETA

Un alto dirigente de Peñarol habló por la posibilidad de contar con zaguero de River Plate argentino, Alexander Barboza, 22 años, 1,92 metros, zurdo. Hasta ahora no hubo charlas formales.

Marcelo Gallardo no tendría en cuenta al zaguero y de allí la posibilidad de su llegada; también lo pretende Atlético Tucumán.