Gremio de actuarios: “Nuestra situación sigue incambiada”

Días atrás, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) decidió, por mayoría de sus afiliados, aceptar una propuesta de acuerdo transaccional presentada por el Poder Ejecutivo para poner fin al largo conflicto salarial en el Poder Judicial. La propuesta no contemplaba la totalidad de la deuda contraída con los judiciales, pero era una mejora en comparación con la oferta que se realizó en febrero y que fue rechazada por una amplia mayoría.

La propuesta generó un intenso debate en la interna gremial entre aquellos que pretendían aceptarla y aquellos que se inclinaban por rechazarla e insistir con el cobro del total de la sentencia. Por este motivo, se decidió convocar a un plebiscito con voto secreto para definir una postura común. El miércoles 3, se conocieron los resultados: el SÍ obtuvo 1.470 votos (60%) contra los 1.018 votos por el NO. La decisión implicaba un primer paso (la aceptación de la oferta), pero no era una solución al conflicto, ya que para viabilizar el acuerdo transaccional se requiere la conformidad del 80% de todos los trabajadores judiciales -agremiados y no agremiados-.

Sin embargo, el conflicto en el Poder Judicial mantiene un aspecto sin resolver: los actuarios. La Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju) no recibió en estos días ninguna oferta de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo y mantiene la situación de conflicto. “En nuestro caso, la situación sigue incambiada”, afirmó el presidente de Adaju, Diego Pardo, a Caras y Caretas Portal.

Pardo explicó que los actuarios y los funcionarios judiciales trabajaron en forma coordinada durante todos estos años, lo que llevó a la presentación de una demanda civil conjunta, que culminó con la condena al Estado-Poder Judicial por daños y perjuicios. Por ese motivo fueron informados “de primera mano” sobre el reinicio de los contactos entre AFJU y el Poder Ejecutivo y de la solución -al menos parcial- que se alcanzó.

Sin embargo, el dirigente afirmó que los actuarios no fueron convocados a esas reuniones. “Los funcionarios se comunicaron con el Poder Ejecutivo a través del Pit-Cnt, pero nosotros no estamos en el Pit-Cnt. Los actuarios y funcionarios tenemos la misma sentencia. Ellos tuvieron diálogo con el Poder Ejecutivo y nosotros no; por ahora, en nuestro caso, no hay novedades”, insistió Pardo.

“Hoy en día somos el único gremio que no tiene una propuesta (del gobierno), por el momento tenemos otra cosa, que es nada mas ni nada menos, que una sentencia judicial, que es lo que más peso tiene. La situación es igual que en febrero de 2017 cuando se nos hizo una oferta (de acuerdo) y la rechazamos”, expresó Pardo.

El dirigente destacó que, el 22 de diciembre, se realizó una asamblea dónde se informó a todos los afiliados sobre la marcha del conflicto y la propuesta que se le presentó a los funcionarios. En esa reunión se pasó a un cuarto intermedio a la espera de saber que sucedía con el plebiscito de AFJU, pero sin ninguna medida aprobada para el reinicio de la actividad (“aunque eso no se descarta”). La idea del gremio es esperar que sucede. “Hace siete años que estamos en este conflicto, no tenemos porque apurarnos ahora, pero si reivindicar que se cumpla con la sentencia”, dijo Pardo.