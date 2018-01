Grupo artístico Hangzhou, de China: Artes de una tradición milenaria

Por B.L.

Danza, música, acrobacia, circo, confluirán en el original espectáculo que brindará por primera vez en Uruguay el Grupo Artístico Hangzhou, de China, con funciones en el Auditorio Nacional del Sodre, en el teatro Politeama y en el teatro Solís en los primeros días de febrero. Una propuesta artística multidisciplinaria que, bajo la experta dirección de Yang Yunjin, recupera y resignifica algunos de los símbolos y tradiciones que configuran la cultura del gigante asiático.

La primera función que brindará este numeroso colectivo artístico será el sábado 3 de febrero, a las 20 horas, en la sala principal del Auditorio Nacional del Sodre. El lunes 5, a la misma hora, llevarán el espectáculo al teatro Politeama de Canelones. Y completarán la breve gira por Uruguay el martes 6, también a las 20, en la sala mayor del teatro Solís. Estas presentaciones serán con entrada libre y gratuita; las invitaciones deberán retirarse en las boleterías de las salas el día antes de cada función.

Desde Zhejiang

El grupo que orienta Yang Yunjin tiene su base de operaciones en Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang y una de las siete antiguas capitales de la República Popular China.

Su director, que se graduó en la Academia de Baile de Beijing, cuenta con una reconocida trayectoria en su país y en el exterior. Jugado a la integración de lenguajes tradicionales y contemporáneos, Yunjin ha recibido numerosos premios por sus puestas en escena, siendo una de las más destacadas la del espectáculo Most Memorable is Hangzhou, que se presentó en la gala de la cumbre del G20 realizada en esa ciudad china.

El elenco integra 30 personas entre cantantes, instrumentistas, bailarines y acróbatas de reconocida formación y experiencia. En el plano musical, la formación se apoya en la Orquesta Filarmónica de Hangzhou, conformada por un quinteto de vientos más dos percusionistas. Esta formación suele presentarse en forma autónoma y ha apoyado varios espectáculos multidisciplinarios como el de la cumbre del G20, dirigido por Yunjin, la fiesta de Año Nuevo de su ciudad, así como en temporadas regulares de música de cámara.

Para la puesta que harán en Uruguay se integrará a la orquesta la soprano Zheng Peiqin, figura destacada de la escena teatral y lírica de China, además de docente del Conservatorio de Música de Zhejiang. Completan el elenco el tenor Gao Yu; The Dance Troupe of Experimental Art Ensemble of Hangzhou Art School, fundado en 2006; más un colectivo de acróbatas y magos, que aportarán sus artes circenses.

La imagen de China

El programa que presentará el Grupo Artístico Hangzhou incluye 12 números según el siguiente detalle:

Danza (5’30”). Mundo Próspero y Canción Alegre.

Artistas: Ensamble de Arte Experimental de la Escuela de Arte Hangzhou (nueve bailarines).

Septeto de Vientos y Percusión (10’30”). Flor de jazmín; La vaca lechera (música popular uruguaya); Sólo un paseo más cerca.

Artistas: Orquesta Filarmónica de Hangzhou, Septeto de Vientos y Percusión.

Acróbatas (7’00”). Habilidad del pie de la mujer.

Artistas: Yu Jianlan, Liu Yang, Zhang Lei, Yu Zhiqun.

Mujer solista (4’00”). Adiós mi concubina.

Artista: Zheng Peiqin

Grupo de Danza (7’00”). Imagen de Xiling.

Artistas: Ensamble de Arte Experimental de la Escuela de Arte Hangzhou.

Magia y danza (6’30”). Flores resplandecientes.

Artistas: Li Jie; Ensamble de Arte Experimental de la Escuela de Arte Hangzhou.

Colección de danzas (7’30”). Ga Da Mei Lin. Peces bajo las olas. Letras y Pinturas Danzantes.

Artistas: Li Chengle, Xu Wanling, Zhang Zhaolun, Pan Xingyi, entre otros.

Acróbatas (7’00”). Círculo de arriba.

Artistas: Zhang Yuhui, Zhou Juan.

Música de viento y percusión con danza (10’00”). La Luna representa mi corazón. Un hombre debería fortalecerse a sí mismo. Descubriendo tu coraza.

Artistas: Orquesta Filarmónica de Hangzhou, Septeto de Vientos y Percusión,

Ensamble de Arte Experimental de la Escuela de Arte Hangzhou.

Tenor solo (4’00”). Mi Sol.

Artista: Gao Yu.

Dueto para Soprano y Tenor (4’00”). Si te has enamorado (canción popular uruguaya).

Artistas: Zheng Peiqin, Gao Yu.

Música y danza (5’00”). Inolvidables flores de jazmín.

Artistas: todo el elenco con la dirección de Zheng Peiqin.