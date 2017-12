Con Jorge Barrera: “Quiero ser un presidente fuerte”

El novel presidente aurinegro llegaba de hablar con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, que lo llamó para felicitarlo. La charla dejó muy impresionado a Barrera, quien extrajo una frase que Vázquez le dijo. “El único lugar donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario”. Pero no fue la única llamada, pues en el correr de la jornada poselectoral habló con todos los líderes políticos. El mismo día de la elección lo llamó el titular de Nacional y también lo hicieron varios representantes de clubes menores.

Jorge Barrera es abogado penalista, profesor en la Universidad de la República y con 49 años llega a la presidencia de Peñarol.

Atento a todo lo que ya sucede, ya habló con el gerente deportivo, Gonzalo de los Santos, y con el secretario técnico, Carlos Sánchez. También sentó las bases de una negociación con el director técnico aurinegro, Leonardo Ramos, con quien se viene una conversación larga que se descuenta tendrá un final feliz.

Un Barrera distendido y alegre recibió a Caras y Caretas horas después de recibir el apoyo mayoritario de los socios del club.

Un solo ganador: Peñarol

“Tal como lo dije el mismo día de la elección, hubo un solo ganador y fue Peñarol. Vivimos una jornada como las que nos tiene acostumbrado el cuadro de nuestros amores en Uruguay. No hay club en nuestro país que haya tenido una votación con tanta participación en toda la historia de la República. Además vivimos un clima de paz, de convivencia. Se vio que todos trabajaron por para conseguir la mayor cantidad de votos para sus respectivas listas, pero todos compartían bebidas, alimentos, charlas, y cuando se conoció el resultado electoral no hubo ningún gesto, ningún acto que no nos hiciera sentir orgullosos a todos los peñarolenses de haber participado en esa fiesta de la democracia interna dentro del club”, señaló Barrera como primera reflexión.

“El sábado no ganó Jorge Barrera, ganó Peñarol”, dijo. Los socios nos dieron un mensaje muy claro, que en lo personal tengo la obligación de ser el primero en leerlo. Nos dijeron que nos unamos, que un Consejo Directivo que aparentemente estaría dividido en tres no sirve, que tenemos la obligación de hacerlo con acuerdos, y para eso creo que el presidente tiene que dar el ejemplo y salir a buscar puentes de entendimiento y unión. Es así que conversé con Marcelo Areco e Ignacio Ruglio, de los que tengo que valorar y destacar el gesto que los dos han tenido, de una actitud de diálogo de grandeza, dejando de lado algunas razones o puntos de vista para buscar la unidad. Y los dos han tenido una actitud acorde con la más rica historia y tradición de Peñarol. Tengo el compromiso y la obligación, por mandato de los socios, de ser el primero en buscar la unidad, los entendimientos, los puntos de acuerdo, la fraternidad. Cataldi definía muy bien lo que era un presidente: decía que el presidente era el primero entre sus pares. Para ser pares hay que tener respeto, sentido de grupo, de equipo, y la muestra que han dado tanto Marcelo como Nacho me enorgullece para trabajar en un club tan grande como Peñarol”, expresó.

“Consultar no es un gesto de debilidad, es de fortaleza”

Barrera ha sido consultado infinidad de veces en estos días por la situación económica del club y sus planes para administrarlo durante los próximos tres años. Siempre repite, cual latiguillo, que debe hablar con Areco y Ruglio para encontrar soluciones entre todos. Ese espíritu unitario lo llevará hasta las últimas consecuencias, dice, y cree que cuenta con el apoyo de los ahora excandidatos. “Es bueno que los socios sepan que el presidente de Peñarol tiene convicciones, pero tiene que consultar. Creo que consultar no es una señal de debilidad, consultar es una señal de fortaleza; a veces se confunde el acto de fortaleza con el acto de imposición. Quiero ser un presidente fuerte, sobre la base del convencimiento, que la fuerza me la dé el respaldo y el apoyo de los compañeros en el Consejo Directivo. Entonces no tengo ningún empacho ni prurito en decir que tengo que consultar y voy a consultar, y no me parece buena cosa que los medios o terceros se enteren de lo que opino antes de que lo sepan Ignacio Ruglio y Marcelo Areco. Es un tema de respeto porque en la vida, la lealtad y los acuerdos son un camino de ida y vuelta, y quien tiene mayores responsabilidades es quien tiene la mayor obligación de dar el ejemplo. Esto lo conversamos con Rodolfo Catino durante largas horas y estuvimos de acuerdo. Rodolfo tuvo una actitud de grandeza importante en la charla, porque conversamos y definimos algunas estrategias, de división de actividades y roles. Recuerdo a Cataldi nuevamente con aquellas sabias palabras: “Me siento biológicamente optimista”.

La AUF, la Conmebol, los arbitrajes

Otros de los temas que tendrá que encarar el nuevo presidente son la relación con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), las negociaciones por los contratos televisivos o las diferencias con los arbitrajes. ¿Qué piensa Barrera al respecto?

Señaló que “la idea es que la representación en la AUF sea el fiel reflejo del Consejo Directivo y sea una ‘política de Estado’. Así como dije que se había terminado Jorge Barrera y Rodolfo Catino en las urnas, hoy se tiene que terminar también el rol de Peñarol en la AUF. Es el momento de barajar y dar de nuevo, de aportar todos. El sentir y las opiniones del club tienen que estar representadas por los tres delegados en la AUF. Me parece que una de las cosas importantes que debemos encarar es mejorar el producto fútbol. No puede ser que la cancha en la que vamos a jugar en la sexta fecha la definamos en la cuarta. Tenemos que comenzar a considerar variables económicas, deportivas, cuando abordemos la fijación de los estadios, pero no puede ser que eso se vaya viendo sobre el camino. En cualquier lugar del mundo se sortea el calendario anual y se sabe desde el primer día cuáles son los partidos, dónde se juegan y en qué horarios.

La Copa Libertadores

Las malas campañas anteriores y un innegable peso histórico hacen que la parcialidad aurinegra viva como una obsesión la conquista de una nueva Copa Libertadores. Aunque la empresa no es fácil, la última campaña deportiva esperanzó a los más escépticos y hoy no es novedad que el sueño de la sexta Libertadores comenzó a teñir todas las conversaciones. Barrera, lejos de poner paños fríos, es parte de la marea carbonera que pretende alzar el trofeo a fin de año. “Yo sé que es la obsesión de todos los hinchas y socios. El primer paso que daremos irá por el lado de las reuniones que tenemos esta semana con Marcelo Areco e Ignacio Ruglio para resolver tres puntos, el deportivo, el económico y algunos puntos de la AUF que ya hemos estado hablando. Yo soy presidente circunstancialmente, pero socio e hincha seré toda mi vida. Mi obsesión también es ganar una nueva Copa Libertadores. Haré todo lo posible por concretarlo”.