Jorge Díaz: Faltan recursos para cumplir con la Ley contra la Violencia de Género

La Fiscalía General de la Nación planteará cambios a la norma, entre ellos, eliminar la participación de fiscales en los casos de divorcios y la presencia preceptiva de estos en los casos donde no son parte.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó que una aplicación efectiva de la nueva Ley Integral contra la Violencia de Género -aprobada a fines de 2017 por el Parlamento- necesita un aumento de los recursos económicos. “Hoy no tenemos recursos para poder cumplirla integralmente”, afirmó Díaz, en entrevista con el diario El Observador.

Díaz afirmó que la Fiscalía General de la Nación apoya la norma y no ha puesto “palos en la rueda” para su aprobación, pero actualmente no se cuentan con los recursos suficiente para su aplicación. Dijo que esta norma implicará “un desafío muy grande para las instituciones de administración de Justicia y en particular para la Fiscalía”. Pero el primer desafío “será conseguir recursos para poder implementarla”.

“Para que sea un avance real necesitamos un aumento de recursos y sabemos que para llegar a eso va a pasar un tiempo porque los recursos se pueden votar recién en la Rendición de Cuentas y necesitamos que haya algún ajuste legal. No queremos incumplir y tampoco que signifique un avance de papel sino un avance real para la situación de violencia de género, que realmente es un problema serio que hemos trabajado como Fiscalía institucionalmente”, expresó Díaz.

El fiscal de Corte dijo que se intentará implementar “lo mejor posible” la norma con los recursos que se tienen, pero “hay un grado de responsabilidad institucional y debemos decir que tenemos enormes dificultades”. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, ya que la norma establece la obligatoriedad de la asistencia de los fiscales a todas las audiencias.

“El Poder Judicial ha estimado que serían 17 mil audiencias, pero nosotros no podemos ir a todas. No tenemos recursos humanos disponibles, tendríamos que poner a toda la Fiscalía a trabajar en eso. Hay que encontrar un mecanismo que nos permita trabajar en la línea de poder cumplir”, señaló Díaz.

A esto se le suma el aumento de las competencias de los fiscales: “Como consecuencia de la norma tenemos que intervenir de nuevo en los divorcios, cuando hacía dos años que no interveníamos. […] Creo que se coló algo que no debería estar. Sería un caso insólito porque intervendríamos cuando hay situación de violencia de género pero no en los demás divorcios. Eso hay que corregirlo. Y se debe establecer si es necesaria la presencia de los fiscales en todas las audiencias”, enfatizó Díaz.

Cambio legislativo

La Fiscalía General de la Nación presentará, en febrero, un proyecto para introducir modificaciones a la ley, de forma de reducir la participación de los fiscales en estos procesos. La idea de la FGN es modificar el artículo 58 de la Ley 19.580 y establece las competencias de los fiscales en estos casos, dijeron fuentes de la Fiscalía a Caras y Caretas Portal.

El artículo 51 de la norma estableció las competencias de los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual. Allí se estableció que estos Juzgados tendrán competencias en: procesos de protección previstos en la norma “si la violencia es ejercida contra mujeres adultas como contra niñas o adolescentes”; procesos de protección previstos en la Ley 17.514; procesos relativos a divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas, suspensiones, limitaciones o pérdidas de la patria potestad en los casos en los que, con una antelación de hasta dos años, se haya adoptado judicialmente alguna medida cautelar como consecuencia de la violencia basada en género, doméstica o sexual; y en los procesos penales derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual.

En tanto, el artículo 58 -que remite al artículo 51 de la norma- estableció la transformación de las Fiscalías Especializadas en Violencia Doméstica en Fiscalías Especializadas en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, a las que se les otorga las mismas competencias que a los Juzgados Especializados. En este sentido, la propuesta de la Fiscalía apunta a eliminar la participación de los fiscales en los procesos de divorcio y la presencia preceptiva de los fiscales en aquellos proceso en los que no fueron parte, explicaron las fuentes.