Con Jorge Larrañaga: “Vázquez sólo aspira a flotar hasta el final del mandato”

Para el senador Jorge Larrañaga el año de las candidaturas será 2019 y sostiene que por ahora hay que trabajar para ofrecer a la ciudadanía un programa claro. Entiende que se hace necesario construir mayorías para impulsar los cambios que la gente reclama y necesita. En diálogo con Caras y Caretas, el líder de Alianza Nacional habló de sus relaciones con sus colegas Luis Lacalle Pou y Verónica Alonso, de su visión del gobierno, del caso del intendente Agustín Bascou y de la corrupción.

¿Cómo evalúa el año que termina?

Termina un año que ha sido muy intenso. Quizá tanto como otros, pero en nuestro sector implicó

un tiempo de decisiones, de muchas charlas con los compañeros, charlas que nos han hecho crecer, como siempre, desde el afecto y la confianza.

Termina un año de pies cansados, porque, como siempre, hemos recorrido los barrios, los pueblos, los departamentos, acompañando a nuestros dirigentes, pero, ante todo, hablando con la gente, juntos. Juntos para saber de primera mano qué siente y vive la gente, y juntos para trabajar en buscar, desde nuestro lugar, las soluciones a estos problemas.

Termina un año en el que nuevamente debo agradecer por la familia que tengo.

A decir verdad, casi nunca veo el término de año como un final, sino como la posibilidad de comenzar otra vez, de lo nuevo que viene, de la oportunidad de tomar impulso para un nuevo desafío. Es verdad que hay que tomarse los tiempos para hacer balances, pero creo que la gente tiene demasiadas necesidades, veo urgencias en nuestra gente, por ello para mí esto es el comienzo y no el final.

No soy un especulador de la política, soy un combatiente. En el caso del gobierno, vemos que se ha quedado sin agenda, sin proyecto; el presidente Tabaré Vázquez sólo aspira a flotar hasta el final del mandato.

¿Será 2018 el año de las candidaturas en el Partido Nacional?

El año de las candidaturas será 2019. Solo en ese momento sabremos quién es el candidato. Anuncié en este 2017 que me postularé para defender las ideas para mejorar el país. Pero en el caso de las candidaturas, sólo las urnas, en junio del 2019, dirán quién es el candidato por nuestro partido.

Durante el año, en más de una oportunidad, hubo visiones y opiniones que lo diferenciaron del senador Luis Lacalle Pou, incluso se habló de un distanciamiento. ¿Cómo es su relación actual con Lacalle Pou?

Realmente tengo buena relación con todos los compañeros del partido, y con muchos compañeros que no pertenecen a nuestras filas. Con Luis Lacalle Pou tengo una buena relación personal y muchas diferencias políticas.

Creo que tenemos que pensar en el bien del partido y no sólo pensar en la suerte del sector de cada uno, porque nos ha ido mal a los blancos cuando había un sector grande, pero partido chico. Precisamos partido grande para ganar. Sectores grandes y fuertes. Partido grande y fuerte. Mi visión del Partido Nacional no coincide integralmente con la visión de Lacalle Pou.

¿Y con la senadora Verónica Alonso?

Me une una buena relación con la senadora. Creo que las cosas claras siempre contribuyen a una mejor y más sana relación. La senadora Alonso luego de la elección se ha alejado de nuestro sector, pero no por ello hemos perdido la relación o el afecto. Siempre he podido separar las cosas personales de las políticas.

Da la impresión de que hay una mayor exposición pública del senador Lacalle que la de usted. ¿Le parece que es así? Y si es así, ¿por qué?

No ando midiendo y menos me comparo con otros compañeros. Mi exposición es constante y se debe a mi presencia con la gente en cada barrio, en cada lugar. No soy un político lejano al que se le conozca por la tele, mi exposición es por recorrer junto a los vecinos para lograr ser parte de su realidad y por intentar ser parte de la solución de las realidades que muy injustamente viven muchas veces los uruguayos.

He sido siempre un juntavotos. Nadie me regaló nada, lo he hecho a pulmón. No he tenido herencia, he sido arquitecto de mi destino.

¿Cómo estima que afecta al partido el caso del intendente Agustín Bascou?

Creo que el partido debe ser responsable y justo y respetar la institucionalidad. Si se es responsable y justo, no se verá afectado. El partido tiene que estar a su institucionalidad.

¿Estima que hacen falta medidas más fuertes contra la corrupción tanto en los partidos como en la administración pública?

Yo creo que cualquier medida que agregue transparencia y que contribuya a combatir la corrupción es buena y necesaria. La corrupción no tiene partido ni es ajena a la sociedad.

Usted dijo hace unos meses que la oposición no está preparada para gobernar y hubo un cierto revuelo. ¿Sigue pensando lo mismo?

Lo que dije es que teníamos, las distintas oposiciones, que garantizarle a la ciudadanía un proyecto superador y, en ese sentido, ser percibida como capaz de ganar y gobernar.

No habrá mayorías parlamentarias y por eso mismo hay que construirlas.

Es necesario un acuerdo político contra la resignación sobre cinco o seis temas vitales para el país. Temas acordados sobre el trabajo, educación, seguridad, desarrollo del interior y nacional y política exterior.

En función de su respuesta, entonces, ¿está dispuesto a trabajar para lograr un acuerdo opositor?

Se necesita trabajar en una agenda de temas claves entre los partidos de la oposición, de modo que la ciudadanía sepa nuestro rumbo y que tenga la garantía de que hay mayorías para llevar adelante los cambios que el país precisa. Esta elección no la gana un partido solo, la ganamos si somos capaces de ir juntos los que queremos el cambio. Hay que respetar a todos, sin soberbia, con más república por mejor país.

A eso nos referimos cuando hablamos de arco opositor. A juntarnos, no contra un partido, sino contra la resignación que se instaló en el país que hace pensar que las cosas son de un modo y no hay posibilidad de cambio. Juntarnos a favor de un cambio superador.