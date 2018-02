Judiciales firmaron acuerdo con el Poder Ejecutivo; ahora deben juntar 80% de adhesiones

Los representantes de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) firmaron este jueves, el acuerdo con el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para poner fin al largo conflicto salarial en el Poder Judicial. Ahora resta uno de los aspectos más difíciles: obtener el 80% de adhesión al acuerdo entre todos los funcionarios judiciales.

En diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta de acuerdo transaccional al gremio de funcionarios judiciales, que implicaba una mejora de la oferta realizada en febrero de ese año y que fue rechazada por amplia mayoría. Para definir entre aceptar o no el acuerdo salarial, la AFJU decidió realizar un plebiscito interno: el 60% de los 2.500 funcionarios participes de esta contienda electoral votaron a favor de aceptar la propuesta.

En este marco, el Consejo Ejecutivo de AFJU emitió un comunicado donde señala que el resultado del plebiscito refleja la búsqueda de una solución dialogada que promovieron los funcionarios, pese a contar con una sentencia favorable a sus intereses, que priorizara lograr la mayor adecuación de los salarios, que no fueron aumentados durante los largos años del conflicto. “Desde el punto de vista sustancial la cuestión ha sido laudada”, señala el comunicado.

El comunicado dice que el acuerdo puede valorarse desde el punto de vista económico y desde el plano político-sindical. “Esta propuesta contempla a todos los funcionarios judiciales, tengan o no sentencia. Incorpora beneficios que valorados desde el punto de vista colectivo son considerados de gran trascendencia y que en su momento fueron objeto de reivindicación”.

Pero al mismo tiempo, la aceptación del acuerdo implica una potencial resolución de un conflicto “que impidió durante años abordar cuestiones presupuestales y que llevo a no estar contemplado el Poder Judicial en el Presupuesto Nacional”, y que por su extensión, intensidad y las frustraciones que produjo “muchas veces erosionó las relaciones interpersonales entre los trabajadores fomentando el individualismo, el desconocimiento de la herramienta sindical, la proliferación de movimientos al margen del colectivo, de naturaleza errática y que poco aportó a la unidad sindical”, así como la afectación de los servicios para los usuarios.

“Será entonces un nuevo tiempo que nos permitirá seguir construyendo sindicato, sanando heridas y zurciendo la imprescindible unidad entre los trabajadores para que los nuevos desafíos y las luchas que se avecinan nos encuentren nuevamente fuertes y juntos”, culmina la misiva. Sin embargo, la firma del acuerdo no supone el fin del conflicto, ya que ahora se deberá lograr la adhesión del 80% de todos los funcionarios judiciales -incluidos aquellos que votaron por el No en el plebiscito y los trabajadores no agremiados- para que el convenio se haga efectivo.

En este sentido, el secretario general de AFJU, Richard Ascurrein, dijo que alcanzar ese nivel de adhesión “es posible”, pero no puede garantizarse. “Se puede alcanzar, pero es complejo. La diferencia del plebiscito no fue muy amplia y dentro del 80% no están los afiliados. Hay decisiones individuales que cuentan, si bien creemos que se puede alcanzar”, dijo Ascurrein a Caras y Caretas Portal. El dirigente explicó que la recolección de firmas comenzará la próxima semana y no puede extenderse mucho tiempo, ya que el proyecto de ley para solicitar los fondos debe ingresar antes de la propuesta de la Rendición de Cuentas.

El acuerdo

Un informe presentado por el asesor económico de AFJU, Alejandro Lagazeta, establece que el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo implicó obtener el 87% de la adecuación salarial que se obtuvo con la sentencia favorable y recibir el 56,65% de la deuda contraída a partir de ese fallo judicial.

Según la sentencia, los funcionarios judiciales deberían recibir un aumento del 21,6% en sus salarios, pero recibirán un 18,8% de aumento. De esta forma, en la adecuación “que genera un incremento de salario permanente, se obtiene el 87% del valor de sentencia”, dice el informe.

En tanto, en relación a la deuda retroactiva propiamente dicha, es decir, la generada durante todos estos años sin readecuación salarial, “se obtiene un 86,65% del valor de sentencia”. Sin embargo, el acuerdo implica no cobrar los intereses generados en todo este tiempo -algo que la sentencia prevé- por lo que, en los hechos, el acuerdo de diciembre implica cobrar un 56,65% del total del valor de sentencia”. De esta forma, “se pierde un 13% del total esperado en adecuación y un 43% del total esperado en deuda retroactiva”, señala el informe.

Sin embargo, el acuerdo implica algunos beneficios para los funcionarios judiciales. Entre estos, se establece un incremento de la partida asignada para atención odontológica en el interior del país y el acceso a los servicios del Hospital de Ojos así como prestaciones que brinda BPS (compra de productos o artículos sanitarios, prótesis comunes, quirúrgicas fijas, ortopédicas permanentes o temporales externas, audífonos, sillas de ruedas y órtesis) y el acceso a los servicios del Hospital de Ojos (cirugía de cataratas, pterigium y cirugía refractiva -miopía, astigmatismo e hipermetropía-). También se incorpora una solución legal al problema suscitado con el Centro de Educación Inicial (Jardín de AFJU), cuya forma de financiación fue reiteradamente observada por el Tribunal de Cuentas.