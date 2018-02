La selección Sub 17 femenina segunda en Argentina

La selección sub 17 igualó 0-0 ante su similar de Argentina por la última fecha de la Copa Provincia de Buenos Aires, quedando en el segundo lugar en el cuadrangular amistosos internacional que se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

La selección sub 17 igualó 0-0 ante su similar de Argentina por la última fecha de la Copa Provincia de Buenos Aires, cuadrangular amistosos internacional que se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Uruguay culminó en el segundo lugar con una victoria (3-0 vs Chile), un empate (0-0 vs Argentina) y una derrota (4-1 vs USA).

La delegación estará llegando a nuestro país este domingo a las 11:30 horas a la Terminal Tres Cruces.

Las dirigidas por Ariel Longo volverán a los entrenamientos el próximo martes, para continuar con la preparación para el Sudamericano de la categoría que se desarrollará en la provincia de San Juan.

COPA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cuadrangular Internacional – 3° Fecha

Argentina 0 Uruguay 0

Estadio José María Minella

Árbitra: Roberta Echeverría (ARG)

Asistentes: Mariana De Almeida (ARG) y Daiana Milone (ARG)

4° árbitra: Analia Fernández (ARG)

Argentina

1 – Camila Aballay

4 – Stephanie Melgarejo

2 – Aldana Narváez

6 – Milagros Otazú

3 – Carla Gramajo

5 – Agustina Vargas

20 – Carla Lescano

8 – Marciel Pereyra

11 – Rocío Vázquez (68´ Marcela Figueroa)

10 – Dalila Ippolito (88´ Brisa Galeano)

9 – Ayelén Acuña (52´ Chiara Singarella)

DT: Carlos Borrello

Suplentes

12 – Laura Rivarola

7 – Agustina Arias

13 – Maylén Macarrof

14 – Brisa Galeano (88´ Dalila Ippolito)

15 – Chiara Singarella (52´ Ayelén Acuña)

16 – Marilyn Traghetta

17 – Sofía Juárez

18 – Estefanía Palomar

19 – Agostina Holzheier

21 – Melanie Torales

22 – Marcela Figueroa (68´ Rocío Vázquez)

Uruguay

1 – Brisa Da Silva

4 – Tatiana Lima

3 – Sofía Ramondegui

2 – Daniela Olivera

14 – Antonella Ferradans

9 – Cecilia Gómez

8 – Sasha Larrea

15 – Karol Bermúdez

10 – Valentina Morales (76´ Deyna Morales)

18 – Wendy Carballo (45´ Ángela Gómez)

19 – Micaela Domínguez

DT: Ariel Longo

Suplentes

12 – Inailén Rodríguez

6 – Sharon López

13 – Adriana Salvagno

20 – Maytel Costa

5 – Deyna Morales (76´ Valentina Morales)

16 – Victoria Martínez

17 – Iara Romero

21 – Nikol Laurnaga

7 – Ángela Gómez (45´ Wendy Carballo)

11 – Esperanza Pizarro

73 – Josefina Villa

Posiciones:

USA 9pts +13

Uruguay 4pts 0

Chile 3pts -2

Argentina 0 pts -11