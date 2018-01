Lío blanco: para intendenta Peña correligionarios hacen campaña en su contra

SI NO ME TIENEN FE...

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, y su esposo Gastón Elola, salieron a los medios a aclarar por qué razón se sube el sueldo de los directores y, en el caso de Elola más que del resto, ya que él tiene dos direcciones a su cargo. Para estos dos políticos hay una campaña orquestada en su contra, no sólo de la oposición política al gobierno departamental (Frente Amplio, sobre todo), sino que involucraría a sectores de su propio partido, con liderados por la edila Alexandra Inzaurralde y el exintendente Herman Vergara, ambos seguidores de Luis Lacalle Pou.

En la conferencia, Peña afirmó que el sueldo de su esposo como ingeniero asesor era de $ 51.061, pero con el aumento pasó a $ 106.000: “¿Qué ingeniero viene a Lavalleja a trabajar las 24 horas del día por ese sueldo?”, preguntó Peña. Luego su esposo diría que el mes pasado ganó $ 111.000 y que esta mes cobraría unos $ 117.000 por trabajar en Arquitectura: “Manejo dos direcciones con 400 personas a mi cargo”, sostuvo.

En la misma conferencia, Elola reiteró que es suplente del diputado Mario García y que, en su condición de político jamás se metió con nadie, algo sobre lo que, según dijo, podían dar fe los periodistas presentes. Sin embargo, minutos más tarde estaba afirmando en tono para nada conciliador: “Quisiera que el diputado Javier Umpiérrez mostrara el recibo de lo que cobra él de su sueldo, secretaría y todo y lo que deja para el MPP. Me encantaría porque otros compañeros de él en el período anterior, que también fui suplente, me lo mostraban. Capaz que él se anima a mostrarme a mí y a la ciudadanía cuánto aporta de su sueldo para el MPP. Yo no tengo problema, ya mostré mi recibo de sueldo, me gustaría que él mostrara el recibo total y lo que aporta para el MPP”. Fue reiterativo con ese tema porque Umpiérrez cuestionó a la intendenta y sus decisiones en cuanto al aumento de sueldo a su esposo. Peña remató diciendo “me parece que es un sueldo al santo botón”, el del legislador. La pareja estaba totalmente ofuscada en la conferencia de prensa. En relación a los cuestionamientos que se le hace a la pareja por parte de ediles blancos y frenteamplista y sobre los cuales, según una periodista, ambos partidos se disputaban el liderazgo, Peña comentó: “O sea que los cuervos se están disputando los pedazos de miseria”, lo que dejó atónito a más de uno.