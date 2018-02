Los “autoconvocados” no políticos a Tabaré Vázquez: “Nos vemos en las urnas”

“Nos vemos en las urnas, Tabaré”, gritó uno de los productores “autoconvocados” en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “Me gusto eso que dijiste de ‘nos vemos en las urnas’, esto es un movimiento político. Nos vemos en las urnas”, le contestó Vázquez con una sonrisa.

Vázquez concurrió a la primera mesa de diálogo entre el gobierno, las gremiales rurales y el grupo de autoconvocados, durante la cual se presentaron nuevas propuestas para el sector. Al retirarse, el mandatario fue abordado por varios productores del colectivo quienes le plantearon sus críticas a la gestión del gobierno. Vázquez paró a contestarles, pero en determinados momentos, la conversación subió de tono, en particular por los gritos de los productores.

“Si gritamos todos, no nos escuchamos”, les dijo Vázquez, procurando encauzar la conversación. Los productores reclamaban soluciones generales para todos, sin importar su tamaño. Vázquez se opuso a una solución genérica: “Si ustedes pretenden que en este paquete metamos a Andebu, a las inmobiliarias; si lo que pretenden es llevar a la globalidad este tema no lo vamos a hacer. Vamos a tratar lo agropecuario, lo del campo, ahora. Después vemos lo del comercio”, respondió.

En este punto, uno de los productores cuestionó la política de inclusión financiera, “que viene ahorcando al país, (y) tendría que haber sido opcional”. “¿Usted tiene comercio?”, le preguntó Vázquez. “No”, fue la respuesta del productor. El mandatario intentó explicar el objetivo de esa política para enfrentar a “una manga de vivos que evaden el pago de impuestos y no les sirve la inclusión financiera”. “Si todos pagamos los impuestos que tenemos que pagar, todos vamos a pagar menos”, afirmó el mandatario. “Nosotros pagamos todos nuestros impuestos, presidente”, le contestaron. “Pero hay algunos que no los pagan”, contestó Vázquez.

El reclamo posterior fue por las ocho horas en el sector rural. Un productor rural dijo que está de acuerdo con la medida, pero que se debe entender que el sector agropecuario trabaja en base a ciclos productivos. “Yo quiero trabajar más de ocho horas, respeto a los trabajadores pero yo quiero trabajar más”, le dijo. “Los trabajadores rurales (antes) no tenían derecho a estar en el BPS”, les respondió.

Posteriormente, las críticas fueron por el precio de las tarifas, en particular de combustible. “¿Qué me puede decir del precio del barril del petroleo?”, increpó un productor. “¿Cuánto está el barril de combustible ahora?”, preguntó Vázquez. “54 dólares”, contestó rápido uno. “50 y algo”, dijo otro. “No ve que usted habla del precio del barril y no sabe cuanto está”, le contestó Vázquez. El barril de petróleo alcanzó los 70 dólares en la última semana.

El mandatario se focalizó entonces en las medidas adoptadas por el gobierno de descontar el IVA al gasoil a los pequeños productores. Esa medida alcanza a “algunos, el 10% de los arroceros descuentan”, le contestó. “¿Sabe por qué? Porque pagan IRAE. ¿Sabe por qué pagan IRAE? Porque tienen ganancias fabulosas”, respondió Vázquez.

El mandatario profundizó su idea en relación a la competitividad: “Hoy con el descuento del 18% que tienen los lácteos, los arroceros, los ganaderos, el precio del gasoil es exactamente igual que en Brasil y Argentina. Es lo que les estoy diciendo. Hoy la paridad del precio de gasoil, con este descuento que damos, es la misma, el mismo precio de gasoil”. Y apuntó a que “hay una manga de delincuentes que traen gasoil de la frontera”.

Ante esto, uno de los productores planteó la situación de Ancap: “El caso de Ancap lo sabemos todos, y de eso no se ha hablado, vamos arriba”. Otro se refirió al crimen de Fernanda Cabrera, cajera de Super Vero. A lo que Vázquez dijo que ese tema no tenía nada que ver. Y tras algunos gritos destemplados de los productores, algunos de los cuáles le pedían que no hablara, el mandatario dijo que el podía hablar. “Yo puedo abrir la boca contra la delincuencia, puedo porque soy honesto. La puedo abrir porque soy honesto. Tengo la frente alta. Pongo la cara porque soy honesto”, expresó.

Y tras algunos gritos de “Uruguay, Uruguay”, a los que se sumó el propio Vázquez, llegó la frase de uno de los productores: “Nos vemos en la urnas, Tabaré. Dan lástima”. “Sabes que me gustó lo que dijiste, de ‘nos vemos en las urnas’. Esto es un movimiento político. Nos vemos en las urnas. Nos vemos en las urnas. ¿Y por qué dicen ‘nos vemos en las urnas’?”, dijo Vázquez. “Porque los vamos a sacar”, dijo uno de los “autoconvocados” no políticos.