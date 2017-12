Con Lourdes Rapalin: “Hay que apostar a generar conciencia y solidaridad”

¿Hubo algún cambio de conciencia en los últimos tiempos sobre el papel decisivo de la mujer en la sociedad uruguaya?

Sí, están habiendo cambios, todavía hay un debe muy grande y falta mucho por cambiar pero al menos está habiendo cambio de consciencia del papel fundamental que juega la mujer dentro de la sociedad. Falta mucho, mucho porque desde las propias mujeres hay que hacer un cambio en cuanto al papel que debe ocupar la mujer, primero es la misma mujer la que tiene que darse cuenta la importancia de aceptarse. Es un largo camino por recorrer, ya que debe haber todo un cambio a costumbres y cultura adquirida , los cambios están siendo muy rápidos y eso es lo que genera a veces tanta resistencia. Vivimos en una sociedad con cultura machista, eso hace tan difícil querer aceptar a la mujer en cargos en papeles importantes, en papeles principales y protagonistas dentro de todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad.

¿Qué papel debería jugar la educación (en su sentido más amplio) en este complejo tema?

Todo lo que tenga que ver con toma de consciencia, con solidaridad, con generar cambios todo parte de la educación. La educación es el pilar principal, la educación en nuestra familia y la educación en los centros educativos. Solamente a través de educación es que podemos hacer tomar conciencia del papel que juega cada persona en la sociedad sin importar el género, cuesta lleva tiempo, pero se logra. A lo mejor deberíamos ser menos agresivos, deberíamos educar más e imponer menos.

De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles han sido los pasos decisivos que ha dado el Parlamento en esta materia?

El parlamento ha aprobado muchas leyes que defiende a la mujer que defiende el género, y leyes que van defendiendo por ejemplo, a nivel parlamentario aprobando una ley de cuota de género donde se le da posibilidades a las mujeres de poder ocupar cargos a nivel gubernamental es muy importante. Se han aprobado otras leyes en cuanto a la ley de femicidio y violencia de género que siempre van apostando a lo que es la mujer, pero es como que con estas cosas lo que hacemos es ir apagando incendios,… lo que el parlamento tiene es un gran debe en tratar de buscar leyes donde potencie y empodere mas a la mujer. Lamentablemente a veces pueden decir que no es necesario aprobar leyes para dar a las mujeres el lugar que les corresponde. Y yo personalmente digo que Sí, que es necesario, porque si no tuviéramos las leyes no se nos daría una oportunidad, de desarrollarnos y demostrar cualidades. Las leyes son muy importantes, a través de la aprobación de estas leyes han surgido mujeres impresionantes que han podido demostrar todas las condiciones que tienen porque muchas veces es muy difícil que por merito propio puedan salir a demostrarlo, quizás no se les de la oportunidad ni siquiera de aparecerse.

Usted ha tenido una reconocida actuación con varios proyectos y emprendimientos, tanto en el campo social como político. Desde esa experiencia, ¿cuáles han sido los logros más significativos de este año? ¿Cuáles son los puntos que están anotados en el debe?

Bueno por ejemplo con un proyecto que va volcado sobre todo a los niños y a los adolescentes que es el tema del bullying, lo bueno que se ha logrado es que se ha sacado este tema a la luz, se ha dado a conocer se ha motivado se ha generado la necesidad, las ganas de aprender de tener conocimiento el poder educarse en cuanto a esta materia un tema que si bien se puede decir que siempre existió es un gran desconocido para la sociedad y se ha puesto este tema sobre la mesa. Se ha logrado concientizar. ¿Cuál es el gran debe?… bueno, tenemos el gran debe que es legalizarlo. El poder generar una ley que ayude a prevenir lo que es el bullying, pero dentro de lo que es el bullying estamos hablando lo que es el daño a nuestros niños, es poder evitar suicidios, poder evitar niños medicados con sicofármacos poder evitar niños totalmente destruidos, dañados y lastimados. Tenemos un gran debe, la sociedad en sí lo tiene, es un tema social y ni que hablar el parlamento, tiene un proyecto de ley archivado en un cajón en vez de sacarlo y estudiarlo, si es necesario ver otras opciones, discutirlo… no porque los niños sean nuestro futuro, los niños son nuestro presente, son el día a día nuestro y a quienes debemos cuidar nosotros como adultos, cuidar y respetarlos y no lo estamos haciendo. Esta ley vuelca mucho a querer cuidarlos, el querer respaldarlos a ellos y tenemos ese gran debe, nos debemos mucho a ellos y creo que como sociedad y como legisladores les estamos fallando.

¿Qué perspectivas se proyectan para el próximo año en su actividad política?

El tema es que para mí como que no existe próximo año porque nunca dejo de trabajar, de trabajar y de estar en continuo dialogo y contacto con la gente entonces para mi es todo uno. No existe el año que viene, para mí no hay tiempos, mis metas son seguir trabajando, por y para la gente, poder seguir generando fuentes de trabajo, poder seguir apoyando también a emprendedores, sobre todo a mujeres emprendedoras, trabajar fuerte con eso, seguir apostando a generar conciencia y solidaridad para tener una sociedad más justa y seguir por ese camino. Seguir batallando, porque aparte tengo temas que no los diferencio por color político sino que son temas en los cuales nos tienen que importar a toda una sociedad sin mirar una bandera o sin mirar ni tener preferencias o protagonismos, esto es toda la sociedad, la gente que necesita de cada uno de nosotros que por algo apuesta a nosotros como representantes y nosotros debemos representarlos a todos por igual sin importarnos lo que hayan puesto dentro de una urna.