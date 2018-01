Lula eleva la apuesta y dice que ahora quiere ser candidato

Tras conocerse el fallo del tribunal de Porto Alegre que confirmó la condena y la elevó a 12 años, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encabezó un multitudinario acto donde aseguró que “la provocación es tan grande”, que ahora quiere “ser candidato a la Presidencia”.

“Todo lo hacen para evitar que yo pueda ser candidato, ni ganar, solo ser candidato. Pero la provocación es tan grande que ahora quiero ser candidato a presidente de la República”, dijo ante una plaza abarrotada.

“Si cometí un crimen que me lo presenten y si me lo presentan, desisto de la candidatura”, agregó.

Para Lula los jueces “saben que no cometí ningún crimen”, proclamó el ex mandatario de izquierda (2003-2010). “Quiero que me pidan disculpas por la cantidad de mentiras que profieren sobre mí desde hace cuatro años” agregó.

“Esto es mucho más grande que un acto de elección, es un acto de soberanía nacional”, aseveró, y advirtió: “Nunca tuve la ilusión de ser absuelto, no esperaba otra cosa. Para ellos es la hora de acabar con el Partido de los Trabajadores”.

Sostuvo que “todo esto es una venganza por la asunción social que hubo, por haber sacado a millones de personas de la pobreza” y aclaró que “esto no es contra Lula, es contra las conquistas sociales del pueblo”.