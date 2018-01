El “maestro” Tabárez rechazó contestar sobre denuncias contra Miguel Zuluaga

“No es un tema para una entrevista deportiva, discúlpeme. Si usted me dice que me va a hacer una entrevista y me va a preguntar de Zuluaga yo le digo que esa pregunta no la haga, si no, no le doy la entrevista. Es así, lo veo así y se lo digo”. Con estas palabras, el técnico de la selección de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, rechazó contestar una serie de preguntas sobre el pasado del jefe de seguridad de la selección, Miguel Zuluaga.

Tabárez concedió una extensa entrevista con el semanario Brecha, en la que se refirió a la realidad del fútbol uruguayo, de la selección y del proyecto de “Institucionalización de los procesos de selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas” que lidera desde el año 2006. También se refirió a la actuación del colectivo #MasUnidosQueNunca, que tuvo su génesis en los jugadores de la selección nacional y fue adoptado por los futbolistas locales.

Pero al finalizar la entrevista, las periodistas de Brecha le hicieron una pregunta que molesto al entrenador de Uruguay. La pregunta refería al jefe de seguridad de la selección desde el año 2000, y su pasado como policía. Zuluaga fue subcomisario en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia durante los años de la dictadura y su nombre aparece en el testimonio de ex presos políticos como participe de operativos represivos. Incluso, se lo menciona en una denuncia penal presentada en 2011 ante el Juzgado Penal de 17º Turno. “Son delitos demasiado graves como para no preguntar por su presencia en la selección”, señalaron las periodistas.

Tabárez reconoció que no le gustó la pregunta y dijo que prefería no contestar porque nunca habló con Zuluaga sobre el asunto: “Usted lo da como muy posible, yo no, si no, no estaría acá. Además es una persona de este grupo de trabajo, no le puedo contestar la pregunta. Si están las denuncias y todo, en algún momento se sabrá la verdad. Entonces, no pretenda… No me hace mucha gracia que se acerquen a mí para poner en entredicho a alguien que es componente del grupo de la selección y ha estado con la seguridad -no sólo con nosotros sino desde antes-, ha cumplido a cabalidad y el relacionamiento es muy bueno. No lo puedo hablar públicamente porque no lo he hablado con él, no es un tema prioritario. Y él sabrá la verdad. El dar por hecho algunas cosas va por quien lo dice, yo no lo hago”.

Ante esta respuesta, las periodistas insistieron: “¿Usted cree que esto no es así?”. “No, yo no le contesto la pregunta, no me haga decir cosas que no dije. No es un tema. Me siento usado en este momento, como que la gente que cree eso a través de usted quiere sacar una ventaja. Yo, si usted es gentil, eliminaría la pregunta, porque la respuesta que dé va a ser interpretada. Algunas veces esquimatizan, pasan a las redes y a veces salen cosas que uno no dijo”, volvió a excusarse Tabárez.

Las periodistas volvieron a insistir y argumentaron que la pregunta pretendía trasladar el testimonio de organizaciones. “Si, pero no es un tema para una entrevista deportiva, discúlpeme. Si usted me dice que me va a hacer una entrevista y me va a preguntar de Zuluaga yo le digo que esa pregunta no la haga, si no, no le doy la entrevista. Es así, lo veo así y se lo digo. Ya les dije anteriormente que los respeto mucho, que fui lector, pero va por otro lado la cosa. La verdad que no me gustó este final. Yo soy así. ¿Por qué no se lo va a preguntar al presidente de la Asociación Uruguaya (de Fútbol)?”, afirmó Tabárez.