Millones de dólares donados para educación de niños sirios no llegó a destino

Un déficit educativo de carácter dramático afecta a los niños refugiados que viven en Turquía, Jordania y Líbano.

Según la ONG, Human Rights Watch(HRW) en el año escolar comprendido entre setiembre 2016 y abril 2017, más de 530 mil niños sirios quedaron fuera de las aulas -35% del 1,5 millón que vive en las tres naciones que más reciben refugiados de la guerra civil. Aunque el número de matrículas tiende al alza año a año la organización denunció en 2017 que millones de dólares donados para ser entregados en las escuelas no llegaron a tiempo ni a destino, y no pueden ser rastreados ni con una investigación a fondo.

Más de una vez, como es tradicional en situaciones de emergencia dramática las niñas se convierten en las víctimas más vulnerables en cuanto a carencia de educación se trata. En octubre del año pasado según un informe de “Theirworld“, cerca de 370 mil niñas sirias refugiadas (un 60% menores a los 18 años de edad) viviendo en Turquía, se encontraban fuera del sistema educativo, mientras activistas piden programas enfocados en la problemática de género llevando más niñas a la escuela y reduciendo la disparidad en la calidad educativa ofrecida a ellas en comparación a los niños.

Este fue el caso de Rimna, que llegó a Turquía con su madre y ocho hermanos. Ella contó a la organización que su padre había muerto de forma trágica mientras intentaba conseguir alimentos en Alepo. Como refugiada dejo de concurrir a la escuela hace cuatro años y tuvo que salir a vender pañuelos en la calle. Su sueño para el futuro no logró apagarse y piensa retomar sus estudios hasta convertirse en médico. La familia no puede sobrevivir sin dinero y ahora sabe que tiene que trabajar pero no ha perdido las esperanzas de volver a la escuela con el fin de mejorar su futuro.

La meta trazada el año pasado por líderes de la comunidad internacional era que todos los niños sirios en territorio turco, libanés y de Jordania tuviesen acceso a la escuela con la ayuda de recursos pero cuando el año lectivo se terminó por lo menos US$ 138 millones de los US$ 600 millones prometidos a Líbano y Jordania no habían sido utilizados efectivamente para este objetivo de acuerdo con el rastreo de la HRW, mientras las agencias de la ONU en Turquía no recibieron US$ 26 millones del total de US$ 137 millones que esperaban. Otro problema identificado es que los gobiernos de estos países pueden están inflando los índices de las matrículas y acortando el número de niños que todavía necesitan recibir educación una vez que no tomaron en cuenta casi 1 millón de refugiados sin registros formales.

Bill van Esveld , investigador jefe de la organización, explica que es necesario un mayor compromiso de las autoridades para formalizar a los refugiados que viven en sus territorios, además de una mirada atenta a las demandas especiales que estos grupos-cuyos índices de pobreza pueden alcanzar hasta el 90%-exigen de los países que les brindan abrigo.

-Existe un gran problema de planeamiento porque es necesario comprar libros, preparar clases y mejorar el nivel de los docentes. El dinero de los donadores tendría que llegar antes del inicio de año escolar pero en setiembre del año pasado había una gran discrepancia en comparación al valor que todos acordaron necesario-explica el especialista-

Parte del problema se encuentra también en la infraestructura ya que algunas escuelas están superpobladas y no existen ómnibus escolares públicos. Los padres necesitan pagar por el transporte y como muchos refugiados carecen de autorización para trabajar simplemente no pueden costear el valor aunque este sea pequeño.

Además de eso, las puertas de la escuela permanecen cerradas para 3,5 millones de refugiados entre 5 y 17 años en todo el mundo según el alto comisionado de la ONU para refugiados (Acnur)

La chance de un niño en situación de desplazamiento forzoso estudiar es cinco veces menor de que la media global y disminuyó a lo largo del crecimiento-Hoy el 61% de los niños frecuenta la enseñanza primaria o secundaria pero en los grados superiores el índice desciende solamente al 1%. Estos son los síntomas de un drama que según Van Esveld, es un ciclo de pobreza imposible de quebrar si se descuida la educación infantil cuyo patrimonio es invaluable.

-Todos los estudios muestran que los programas educativos no son suficientes por si mismos pero traen grandes beneficios para el futuro económico de los niños y del país. Si usted no recibe educación, esto va a elevar los costos del gobierno sustancialmente porque necesitará de asistencia que deberá ser brindada en situación de urgencia.

Las niñas quedan en una situación mucho más vulnerable para embarazarse y casarse precozmente y todos los niños se ven expuestos al trabajo infantil y la explotación. Es una trágica ironía: los niños trabajan porque sus familias son pobres y sin educación y eso no podrá transformarse nunca, lo que constituye un grave riesgo a largo plazo como una cadena que necesariamente hay que romper pudiendo evitar costos mayores.