Mujica apuesta por Orsi como candidato

En diálogo con el diario La República, el senador y expresidente José Mujica se refirió a las candidaturas: “Hay dos o tres pingos jóvenes. Cantado está [Daniel] Martínez, pero hay algunos más. Orsi puede ser; me gustaría”, indicó. En el caso de Danilo Astori consideró que “es ahora o nunca”, pero fue más cauto cuando se le consultó por el presidente del Banco Central, Mario Bergara: “Veremos, veremos”, sostuvo.

En relación a él, dijo: “Aprendí en la vida que el vegetal más fuerte son las cañas. Nunca vi un cañaveral descuajado por un temporal, pero grandes árboles sí. Por eso es importante la flexibilidad. Pero, para un veterano que tiene 82 años, que cometiera la aventura de jugar esto, lo peor es que corre con el riesgo de ganar. ¿Y después qué hago? Conozco la lleca y sé que hay clases sociales que me tienen bronca y otras que me quieren mucho. Si me meto en un baile de esos, me queda grande”, afirmó.