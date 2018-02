Mundo Pirotécnico responde: “Se brindó un espectáculo de calidad”

La Intendencia de Maldonado convocó a una licitación para realizar cuatro espectáculos de fuegos artificiales para festejar la temporada de verano (“Las Galas de Luces 2018”). Tras analizar las propuestas, la comuna seleccionó a la empresa Rojao SRL (Mundo Pirotécnico). El anuncio generó polémica entre partícipes de la licitación y generó críticas a la actuación de la comuna.

En este contexto, el titular de Mundo Pirotécnico, Gustavo Pratto, en diálogo con Caras y Caretas Portal, defendió la actuación de su empresa en este proceso y alegó que, pese a los críticas que circularon, su marca tiene una larga trayectoria en Uruguay, es líder en este sector comercial y presentó una relación precio calidad acorde con el espectáculo que se previó realizar.

Pratto atribuyó las críticas a “malos perdedores” que no aceptan el resultado del proceso. Y dijo que no puede decirse que se presentó la opción más cara, sin tener en cuenta “el factor calidad”. “Se habló sólo de un factor dinero, pero no se dice nada de la calidad, que es tan importante como el precio. […] Nunca se puso en debate el factor calidad y la factor calidad en fuegos artificiales incide muchísimo y lo que se busca es brindar un espectáculo de calidad”, expresó Pratto.

En este sentido, Pratto insistió que “el precio que se está cotizando es muy barato para la calidad del evento. Se trató de espectáculos de alta calidad, de unos 20 minutos de extensión”. Además, dijo que su empresa mantuvo el precio que se presentó un año antes para realizar los espectáculos de “Las Galas de Luces 2017”, al tiempo que las restantes empresas cotizaron el mismo precio pero un 10% menos. “Como comprador (la Intendencia) tiene derecho a decir que esta oferta era la mejor, ya que existía conformidad con la calidad de los espectáculos de 2017 y la diferencia (de precio) era menor al 10%”, señaló Pratto.

Asimismo, dijo que Mundo Pirotécnico es la empresa líder del mercado uruguayo en materia de fuegos artificiales. “La empresa tiene el 58% del mercado, entre las otras empresas de plaza (seis) importan el 42% hace quince años. Y los productos los compra la gente y la gente decide que Mundo Pirotécnico es la mejor en relación calidad-precio. Allí no tiene nada que ver una empresa o una intendencia, lo decide la gente cada vez que compra fuegos artificiales y nos ubica como líderes del mercado”, enfatizó.

Pratto destacó además que su empresa participó como proveedora de mercaderías durante siete ediciones de la popular “Noche de las Luces”, organizada por varias empresas privadas. Esos eventos tenían la misma duración y calidad de bombas que estos organizados por la Intendencia de Maldonado y se cobraban cuatro o cinco veces más. “La relación precio calidad es buena y se le está dando a toda la gente, no solo al turista, un evento de calidad y que genera un movimiento comercial muy importante”, agregó.

Por otro lado, Pratto desestimó la crítica de que Rojao SRL tenía un año de experiencia. “Si mañana Coca Cola cambia de razón social, ¿pierde su trayectoria? No. En este caso es lo mismo. Mundo Pirotécnico hace 20 años que está en el mercado y es la empresa líder. Que la razón social tenga un año era algo intrascendente y fuera de lugar, se le está buscando el pelo al huevo. Lo que importa es quien está, la marca que es y Mundo Pirotécnico puede acreditar su trayectoria. Creo que se está tratando agregar algo, cuando se perdió una licitación normal y sanamente”, expresó.

En este sentido, el empresario se manifestó muy conforme con los espectáculos que se realizaron (“el público terminó muy contento y destacando el evento”) y afirmó que los dos restantes tendrán las mismas características. Estos eventos se realizarán el 17 de febrero (en la Parada 4 de la Playa Mansa, en Punta del Este) y el 24 de febrero (en Piriápolis).