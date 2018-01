No llegaron a 8.000 los concurrentes

Más allá de la polémica en torno a cuanta gente concurrió al predio de la Sociedad Rural de Durazno, datos proporcionados por la Dirección Nacional de Policía de Tránsito (DNPT) indican que a las 20.30 horas se habían contabilizado a la salida de ese departamento 2.799 automóviles y camionetas, 11 camiones y 25 ómnibus.

Los datos se corresponden con la imágenes dadas a conocer por la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior y las propias de los canales de televisión que transmitieron en directo el acto. En ellas se puede apreciar un enorme predio ocupado solo en una pequeña porción.

Incluso durante el acto, uno de los presentadores dijo por los altoparlantes que no iba a decir cuanta gente había presente. “Ese no es nuestro trabajo, Unos dirán más o menos. Pero eso no lo vamos a decir”, indicó.