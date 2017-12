NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER

La intolerancia en tres capítulos (Segunda parte)



Uruguay según Búsqueda y El Observador

3- En Búsqueda, un artículo editorial firmado por Claudio Paolillo, señalaba el 21 de diciembre: “Esta situación de desigualdad terrible (que se agrega a la preexistente desigualdad entre hombres y mujeres en general) interpela severamente a la sociedad en que vivimos, pero mucho más interpela a los casi 13 años de gobiernos del Frente Amplio, a los que todos denominan ‘de izquierda’”.

No existen en la historia reciente gobiernos que hayan respetado más las libertades todas y las agendas de derechos (antiguas y nuevas) que los del Frente Amplio. No hay gobierno en el mundo que sea más cuidadoso con la libertad de prensa y el respeto a los periodistas. Por supuesto los gobiernos del Frente Amplio no han reprimido una sola manifestación callejera, ha permitido la actuación de la Justicia sin ninguna interferencia en las causas de derechos humanos, ha actuado contra los excesos policiales cada vez que se ha denunciado alguno, nunca ha apelado a medidas de seguridad y ha respetado sin excepciones las decisiones de la Justicia.

Ni hablemos de la desigualdad porque el informe de Cepal es contundente y categórico

Pero comprendamos que Paolillo perdió los estribos. Si no, no hubiera escrito lo que escribió contra el gobierno actual, democráticamente elegido por el pueblo uruguayo, al que, citando a Churchill, interpela: “’¿Me pregunta en qué consiste nuestra política? Se los digo: hacer la guerra en el mar, en la tierra y en el aire, con todo nuestro poder y con toda la fuerza que Dios pueda darnos; hacer la guerra contra una monstruosa tiranía, sin igual en todo el sombrío y lamentable registro de crímenes de la humanidad.

Esa es nuestra política.

¿Me preguntan cuál es nuestra meta?

Se los contestaré con una sola palabra: la victoria.

La victoria a cualquier precio, la victoria a pesar de todos los errores, la victoria por largo y difícil que pueda ser el camino, pues sin victoria no sobreviviremos’ […] un espíritu como ese es el que precisa la oposición si quiere sacar al Frente Amplio del poder. De otro modo, en 2020 habrá un cuarto y merecido gobierno frenteamplista gracias a la notable estrategia electoral de sus dirigentes y a la mirada corta de la oposición”.

Ahora el que me pregunto soy yo: ¿Paolillo se volvió loco?

¿Que le dio a Paolillo para sacarse el elegante traje de agente de la CIA bien remunerado en los altos cargos de la SIP para ponerse el uniforme camuflado de las tropas especiales convocando a la guerra santa?

Pero si Búsqueda es la ferocidad de la guerra de exterminio total, El Observador refleja cómo la derecha puede caer en el mayor de los absurdos para negar la realidad.

Un mensaje anticristiano dicho por un empresario enviado de Dios

Ricardo Peirano es director y propietario de El Observador. En su editorial de Nochebuena, Peirano nos regala buenas ideas cristianas sobre la Navidad, la paz, la fe, la felicidad y la tranquilidad del espíritu, pero nos alerta sobre el peligro de “que no nos roben los sueños los cultores de nuestra mediocridad actual. Que no nos roben la esperanza de un futuro mejor […] y no recuerda que es preciso no conformarnos con lo que tenemos y advierte que en nuestro país tal vez hayamos entrado en una zona o fase de complacencia. La economía crece, la inflación baja, seguimos gozando de buena reputación crediticia. Pero más allá de ello, es difícil avanzar a no ser que nos lo exija una fuerte inversión como la de UPM”.

O sea, está todo bien, pero como es un gobierno del Frente Amplio, está todo mal.

A continuación, Peirano Peirano clama: “Es preciso salir urgentemente de nuestra zona de confort: allí donde todos los días nos encontramos como refugiados en lo que ya sabemos hacer, en lo que nos es conocido, en donde hay mapas de navegación claros. Y tenemos que ponernos objetivos más ambiciosos y navegar donde no hay mapas dibujados: en materia de crecimiento, de desarrollo equitativo, de igualdad de oportunidades. Y eso se concentra sobre todo en un punto: mejorar dramáticamente la calidad de nuestra educación. El diagnóstico está claro, las soluciones a la mano, los ejemplos a la vista -basta ir a Casavalle y ver lo que se ha hecho por ahí con el empuje privado y que se podría replicar sin demasiado esfuerzo para todos los jóvenes que viven en sectores de contexto crítico-. Sólo falta la voluntad política. Y si de la política, la voluntad sigue escaseando porque tiene demasiado ‘costo político’, tendrá que venir un empuje de una sociedad civil que no se conforma ni con la mediocridad ni con la decadencia”.

¿Me equivoco o Peirano nos está hablando de su pollo, el economista Ernesto Talvi?

Peirano es un Peirano. En realidad no es un Peirano de los que vaciaban bancos, ni de los que le robaban a los ahorristas, ni de los que eran ministros de Pacheco Areco. Esos eran sus primos y su tío. Ricardo Peirano es un Peirano Peirano. Dueño El Observador y miembro supernumerario del Opus Dei. Curiosamente Peirano no quiere ver, ni oír, y todos sabemos, según el evangelio de San Mateo, que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír

Porque hay gente que viendo no ven, y oyendo no oyen ni entiende; es que Jesucristo les hablaba con parábolas. Pero como estamos en Navidad y todos nos alegramos del nacimiento de Cristo, festejemos que los ciegos van a ver, los cojos andarán, los leprosos sanarán, los muertos resucitarán y los pobres recibirán la buena nueva que probablemente no incluirá educación privada, ni empresas públicas privatizadas, ni la supresión de los consejos de salarios, ni la derogación de la ley de salud reproductiva y menos la anulación del matrimonio igualitario, la reforma jubilatoria y el despido de decenas de miles de empleados públicos.

Para que se entienda bien, yo no les hablo con parábolas.