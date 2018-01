Pareja de intendenta de Lavalleja exige que no se le aumente el sueldo

Gastón Elola, director de Vialidad de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL) y pareja de la intendenta Adriana Peña, renunció al aumento de sueldo que el gobierno comunal le decretó. Lo hizo por medio de una carta, que luego publicó en las redes sociales.

Luego de dejar claro que desde el 2010 ha asumido con responsabilidad las tareas que le han marcado, de todos los ahorros que logró para la IDL y de los escollos que tuvieron que sortear, afirma que asumió la tarea de encargarse de la División Arquitectura con el desafío de realizar un cambio importante.

Según Elola, tuvo que “soportar burlas” por la paga (que era inferior a lo que merecía), pero eso no le importaba y, a pesar de evaluar una posible jubilación, decidió mantenerse en el cargo por “el deseo de realizar las obras que tanta ilusión nos ha hecho a nuestro grupo de trabajo y a los pobladores del departamento”. Entonces Elola le zampa a su superiora [se mantienen las mayúsculas y la puntuación del original]: “Por esa razón le pido, más bien exijo, se me abone solamente el sueldo nominal por el cargo de Director de Vialidad, yo continuaré coordinando Arquitectura hasta tanto usted y el Secretario General lo indiquen. Entiendo lo que usted me trata de explicar acerca de que si fuera otra persona sin relación con usted estaría cobrando muchas veces por encima de ese monto porque la función y la dedicación así lo amerita pero reitero la cuestión monetaria a la altura de mi vida no es lo que me motiva”. Y concluye agradeciendo la atención al pedido.