Peñarol premió a las peñas y lanzó la campaña “Vuelta a clase”

Peñarol tuvo dos actos en la tarde del martes en su sede del Palacio Contador Gastón Güelfi, donde se premiaron a las peñas que encabezaron el ranking 2016/2017. A su vez se lanzó la campaña “Vuelta a Clase”

Los encargados de entregar estos premios fueron el presidente, doctor Jorge Barrera, el doctor Juan Susena, Marcelo Areco, y el contador Álvaro Queijo.

El doctor Jorge Barrera dijo a Caras y Caretas:

“Fueron dos eventos muy importantes, el primero la premiación a la peñas que desempeñarol tanto en el interior, como en Montevideo, una labor solidaria, una labor de justicia social, de estar cerca de quien más necesita.

El segundo evento implicaba el lanzamiento de la campaña Vuelta a Clase, esto indica que la actividad de Peñarol va a estar tendiente en materia socialdebemos ganar afuera de la cancha, a conseguir útiles, donaciones, libros, cuadernos y todo lo imprecindible para ir a clase. Nosotros dijimos al comienzo de nuestra actividad en la presidencia, que Peñarol era un equipo de fútbol que debía ganar, y debía ganar dentro de la cancha para estar a tono con nuestra gloriosa historia; pero también fuera de la cancha tenemos obligaciones para con nuestros socios, nuestros hinchas y toda la sociedad uruguaya, eso es tan importante como ganar.

Son dos actividades que tenemos que impulsar desde lo deportivo y desde lo valorativo, así como muchas peñas el año pasado estuvieron en la campaña del Plato Caliente, y le han acercado manos y puentes solidarios a quienes más los necesitan, empezamos el año con los niños, con los cuales entendemos que tenemos que estar muy cerca, porque no sólo son el futuro, si no que entendemos que ahí es donde se deben generar mejores personas y mayores oportunidades, y Peñarol tiene que liderar este tipo de actividades, para que esta campaña esté destinada no sólo a los hinchas de Peñarol, si no a toda la sociedad uruguaya.

Por lo tanto en el Palacio Peñarol van a estar habilitados lugares, donde se van a recibir donaciones, para luego ser volcadas en toda la sociedad.

Por eso es tan importante para nosotros seguir consolidando un camino de crecimiento y de victorias en lo deportivo, como consolidar la labor social que se hace desde el club a través de las peñas.

Por eso nos parecía muy importante hoy, que estuvieran integrantes de todo el Consejo Directivo, de los distintos sectores de la vida política del club, porque esto es una política institucional, una política de solidaridad que nos une a todos los peñarolenses”.

Las Peñas premiadas fueron:

PRIMER PUESTO

Interior – Peña Artigas todo Manya

Montevideo – Peña Piedras Blancas Barrio Carbonero

Se llevaron un viaje para dos personas junto con la delegación a un partido de Copa Libertadores o Copa Sudamericana en un país del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay o Chile).

Almuerzo en el quincho del CAR para 30 integrantes de la Peña.

Posar en paralelo con el plantel principal dentro de la cancha en un partido de Peñarol por el Campeonato Uruguayo.

11 camisetas utilizadas por el plantel de Peñarol.

5 cuotas anuales para integrantes de la Peña.

Una plaqueta conmemorativa del logro obtenido.

SEGUNDO PUESTO

Interior – Peña Paso de los Toros “Nelson Olveira”

Montevideo – Peña Cordón “Cr Gastón Güelfi”

Obtienen un Almuerzo en el quincho del CAR para 30 integrantes de la Peña.

Posar en paralelo con el plantel Principal dentro de la cancha en un partido de Peñarol por el Campeonato Uruguayo.

7 camistes utilizadas por el plantel principal.

3 cuotas anuales para integrantes de la Peña.

Una laqueta conmemorativa del logro obtenido

TERCER PUESTO

Interior – Peña Norte Oro y Carbón

Montevideo – Peña Sayago “Alberto Spencer”

Obtienen el pder posar en paralelo con el plantel principal en un partido del Campeonato Uruguayo.

4 camisetas del plantel principal.

2 cuotas anuales para integrantes de la Peña.

Una plaqueta conmemorativa del logro obtenido.